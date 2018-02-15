'90+3
Матч завершён! «Локомотив» в тяжёлой ситуации сумел переломить ход встречи. Москвичи проигрывали со счётом 0:2 к концу первого тайма, но затем вышли на свой уровень, заставив соперника часто ошибаться. Во втором тайме Юрий Сёмин сделал две атакующие замены, которые полностью лишили шансов «Ниццу». Впереди ответный матч в Москве.
'90+2
Балотелли получил мяч у лицевой и неудачно прострелил, мяч у Гилерме.
'90+1
Три минуты добавил арбитр.
'90
Фарфан сделал классный проникающий пас на Антона Миранчука, который не смог реализовать выход один на один с Бенитесом!
'89
Игорь Денисов сыграл направо на Игнатьева, чей прострел оказался простым для обороны французов.
'88
«Железнодорожники» не спешат забивать четвёртый гол, делая много ненужных передач.
'85
Сент-Максимен в одной из редких атак «Ниццы» сделал навес на Балотелли, которому помешали нормально пробить головой.
'85
Балотелли подобрал отскок у своей штрафной и подставился под фол.
'84
Прорыв Алексея Миранчука привёл к угловому.
'82
'82
'81
Бенитес справился с дальним ударом Игоря Денисова.
'80
У Антона Миранчука не получилась стеночка с Эдером перед чужой штрафной. Постоянно атакует «Локомотив».
'77
'75
Алексей Миранчук попал в положение вне игры. находясь в чужой штрафной! Очень опасно атакует «Локомотив».
'73
Эдер заставил защитника срезать подачу Фернандеша в створ своих ворот, Бенитес среагировал, но арбитр указал на фол португальского форварда «Локо».
'72
Фарфан опасно пробил из-за пределов штрафной! Бенитес с трудом отбил мяч перед собой, чем воспользовался защитник.
'71
'71
'70
'70
'69
'66
'65
Балотелли вышел на ударную позицию и пробил в дальний угол, куда бросился Гилерме!
'65
Арбитр не среагировал на падение Ари в штрафной «Ниццы»!
'64
Сент-Максимен в попытке обыграть Рыбуся заработал угловой.
'62
Сент-Максимен ускорился справа и прострелил вдоль штрафной, где успешно на выходе сыграл Гилерме!
'60
Рыбусь выскочил на проникающий пас и с острого угла пробил по воротам, Бенитес спас!
'59
Фернандеш вырезал классный пас на Антона Миранчука, который сыграл верхом на Ари, но бразильцу не дали выпрыгнуть и пробить головой.
'58
Алексей Миранчук подхватил отскок у штрафной, решив сыграть на брата, но тот был закрыт.
'56
Игнатьев перехватил диагональ Сент-Максимена, головой скинув мяч Гилерме.
'54
Балотелли! Сент-Максимен накрутил Рыбуся на фланге вырезал подачу на ближнюю штангу, откуда мимо цели головой пробил Балотелли!
'52
Алексей Миранчук неудачно обработал классную диагональ Игоря Денисова.
'51
Сент-Максимен забрался в положение вне игры.
'50
Фарфан выскочил на навес Фернандеша со стандарта и пробил головой чуть выше перекладины!
'49
Фарфана сбили на фланге.
'48
Рыбусь помешал Сент-Максимену показать фирменный дриблинг на фланге.
'47
Балотелли выскочил на длинный заброс и промедлил с решением, нарвавшись на отбой. Возможно, Марио ожидал свистка об офсайд, но его не было.
'46
'46
'46
'46
'46
'46
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм! «Локомотив» очень плохо сыграл в первой половине встречи. Москвичи вяло начали и пропустили быстрый гол, а затем стали ещё чаще ошибаться, позволив арбитру назначить спорный пенальти. Только в концовке «Локо» пошёл вперёд и заставил соперники ошибиться. Перерыв.
'45
'43
Пенальти! Сначала перекладина спасла «Ниццу» от пропущенного гола, а затем уже Антона Миранчука сбили в штрафной!
'42
Плеа обыграл Игнатьева на фланге и выпустил мяч за лицевую, не успев сделать навес.
'41
Слишком много брака у «Локомотива» в передачах.
'40
Алексей Миранчук угодил в «коробочку» вблизи чужой штрафной, но арбитр проигнорировал эпизод.
'38
Плеа опасно пробил из-за пределов штрафной, мяч прошёл вблизи левой штанги!
'37
У Алексея Миранчука не получился удар с лёта с края чужой штрафной.
'37
Ари не попал головой по мячу после навеса Фернандеша с углового!
'35
Сент-Максимен накрутил на краю штрафной Виталия Денисова и прострелил на свободного Плеа, который с ходу пробил выше ворот!
'34
Дальний удар Игоря Денисова был блокирован, а последующую контратаку хозяев москвичи остановили нарушением.
'32
Плеа здорово сместился слева в центр и нанёс удар низом, Гилерме забрал мяч!
'31
Сент-Максимен заработал угловой, который был отражён Гилерме, арбитр ещё и фол на вратаре углядел.
'30
Ари классно обыграл соперника по лицевой и прострелил на Алексея Миранчука, который не смог подставить ногу!
'30
Данте справился с юрким Ари на границе своей штрафной!
'28
'27
'27
Пенальти в ворота «Локомотива»! Пейчинович заблокировал удар Сери из пределов штрафной, а арбитр посчитал, что мяч попал в руку!
'25
Никто из москвичей не сумел зацепиться за заброс Фернандеша.
'23
Сент-Максимен ускорился к штрафной «Локомотива» и после небольшого смещения справа в центр пробил мимо цели!
'22
Игорь Денисов промедлил с пасом вперёд, нарвавшись на грубый фол.
'21
Ари подыграл себе рукой после небрежной передачи Игнатьева.
'20
Данте после навеса со стандарта пробил головой намного выше ворот!
'19
Виталий Денисов сбил Сент-Максимена, будет штрафной.
'19
Сент-Максимен получил мяч справа и без сопротивления сделал подачу, которая была отражена Пейчиновичем.
'17
Фернандеш с перспективного стандарта сделал подачу под перекладину ворот «Ниццы», Бенитес забрал мяч.
'16
Ари зацепился в чужой штрафной на прострел и замедлил с решением, нарвавшись на подкат защитника!
'15
Фернандеш выпустил мяч в аут в борьбе с двумя соперниками.
'13
Ракине слева подключился к атаке и прострелом в «железнодорожника» заработал угловой, розыгрыш которого оказался безуспешным — Гилерме сыграл на выходе.
'12
Гилерме справился с дальним ударом Балотелли!
'12
Фернандеш обыграл двух соперников и упал на газон, но арбитр не зафиксировал фол!
'10
Виталий Денисов завалил на газон Сент-Максимена, не дав французу показать дриблинг.
'9
Ари отметился нарушением в нападении.
'8
Алексей Миранчук не смог обработать сильный пас от брата.
'7
Игорь Денисов получил по ногам от Балотелли в центральном круге.
'5
Ари не дотянулся к навесу с фланга, а мяч на дальней штанге достался Пейчиновичу, который неточно пробил с лёта!
'4
'3
«Локомотив» впервые в матче завладел мячом. Кверквелия сделал диагональ в штрафную на Ари, у которого получился слабый удар головой.
'1
Гилерме словил подачу, которая предназначалась Балотелли.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/16 финала Лиги Европы: «Ницца» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.