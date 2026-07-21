Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Спорт

Тикнизян рвется в Лигу чемпионов: «Црвена Звезда» гостит в Северной Ирландии. LIVE

Лига чемпионов. Квалификация. 2-й раунд. Первый матч. «Ларн» — «Црвена Звезда». ОНЛАЙН
Официальный сайт ФК «Црвена Звезда»

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сербская «Црвена Звезда» с бывшим игроком московских ЦСКА и «Локомотива» Наиром Тикнизяном гостит в Северной Ирландии у «Ларна». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
21 июля 2026, 22:00
Ларн
Ларн, Северная Ирландия
1-й тайм
0 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Стадион «Инвер Парк», Ларн, Северная Ирландия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
8'

Розыгрыш штрафного закончился навесом хозяев с правого фланга, а там случился фол в атаке.

7'

Сербы ошиблись во владении мячом в центре поля, и в итоге Велькович сфолил на своей половине поля. Точка для подачи.

5'

Лоизу подал в штрафную справа, а подключившийся Иванич попытался пробить головой от дальней штанги — не попал в створ.

4'

Заброс в штрафную североирландцев на рывок Костову, но того оттеснил корпусом защитник. Могло быть опасно.

2'

Разведка идет на поле Мяч пока больше у гостей, что ожидаемо.

1'

Поеееехали! Матч начался.

21:55

А вот стартовый состав «Црвены Звезды» от бывшего главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича:

Матеус — Сол Юн Ву, Велькович, Эракович, Тикнизян — Лоизу, Абу Фани, Элшник — Костов, Иванич — Дуарте.

21:50

Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Ларна» Гари Хаверон:

Фергюсон — Косгроув, Бент, Ридли, Доннелли — Доэрти, Галлахер, Грэм — Макэннеф, Ласти, Слоун.

21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ларн» из Северной Ирландии принимает на своем поле сербскую «Црвену Звезду» с бывшим игроком ЦСКА и «Локомотива» Наиром Тикнизяном в составе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Champ text

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В России три очага чумы «живы» до сих пор. Как уберечься туристу без прививок
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!