Тикнизян рвется в Лигу чемпионов: «Црвена Звезда» гостит в Северной Ирландии. LIVE

Розыгрыш штрафного закончился навесом хозяев с правого фланга, а там случился фол в атаке.
Сербы ошиблись во владении мячом в центре поля, и в итоге Велькович сфолил на своей половине поля. Точка для подачи.
Лоизу подал в штрафную справа, а подключившийся Иванич попытался пробить головой от дальней штанги — не попал в створ.
Заброс в штрафную североирландцев на рывок Костову, но того оттеснил корпусом защитник. Могло быть опасно.
Разведка идет на поле Мяч пока больше у гостей, что ожидаемо.
Поеееехали! Матч начался.
А вот стартовый состав «Црвены Звезды» от бывшего главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича:
Матеус — Сол Юн Ву, Велькович, Эракович, Тикнизян — Лоизу, Абу Фани, Элшник — Костов, Иванич — Дуарте.
Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Ларна» Гари Хаверон:
Фергюсон — Косгроув, Бент, Ридли, Доннелли — Доэрти, Галлахер, Грэм — Макэннеф, Ласти, Слоун.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ларн» из Северной Ирландии принимает на своем поле сербскую «Црвену Звезду» с бывшим игроком ЦСКА и «Локомотива» Наиром Тикнизяном в составе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.