Встречу обслуживает бригада арбитров из Словении со Славко Винчичем во главе.
А вот стартовый состав немецкой «Баварии» от Венсана Компани:
Нойер, Геррейру, Юпамекано, Ким, Дэвис, Киммих, Палинья, Олисе, Мюллер, Гнабри, Кейн.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик:
Пенья, Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде, Педри, Касадо, Лопес, Ямаль, Левандовски, Рафинья.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче третьего тура нового формата групповой стадии Лиги чемпионов испанская «Барселона» под руководством Ханса-Дитера Флика принимает его бывшую команду немецкую «Баварию» из Мюнхена. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.