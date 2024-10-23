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Спорт

Флик против своих: «Барселона» принимает «Баварию» в Лиге чемпионов. LIVE

Лига чемпионов. 3-й тур. «Барселона» (Испания) — «Бавария» (Германия). ОНЛАЙН

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Sergio Ruiz/IMAGO/Global Look Press
В матче третьего тура Лиги чемпионов испанская «Барселона» Ханса-Дитера Флика принимает его бывшую команду «Баварию» из Германии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
Матч не начался
23 октября 22:00
Барселона
Барселона, Испания
0 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
Стадион «Олимпик Льюис Компанис», Барселона, Испания
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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22:00

Встречу обслуживает бригада арбитров из Словении со Славко Винчичем во главе.

21:55

А вот стартовый состав немецкой «Баварии» от Венсана Компани:

Нойер, Геррейру, Юпамекано, Ким, Дэвис, Киммих, Палинья, Олисе, Мюллер, Гнабри, Кейн.

21:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик:

Пенья, Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде, Педри, Касадо, Лопес, Ямаль, Левандовски, Рафинья.

21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче третьего тура нового формата групповой стадии Лиги чемпионов испанская «Барселона» под руководством Ханса-Дитера Флика принимает его бывшую команду немецкую «Баварию» из Мюнхена. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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