В матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимает на своем поле дортмундскую «Боруссию». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
Матч не начался
22 октября 22:00
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид, Испания
1-й тайм
2-й тайм
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21:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимает на своем поле дортмундскую «Боруссию». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.