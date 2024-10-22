Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Ремейк финала-2024: «Реал» Мадрид играет с «Боруссией». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. «Реал» — «Боруссия». ОНЛАЙН

close
Dylan Martinez/Reuters
В матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимает на своем поле дортмундскую «Боруссию». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
Матч не начался
22 октября 22:00
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид, Испания
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимает на своем поле дортмундскую «Боруссию». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Картина дня
«Влиятельный человек пытается меня уничтожить»: Глюкоза назвала подставой скандал с наркотиками
Певица Глюкоза опубликовала видео своего задержания в аэропорту Шереметьево
Над Курской областью сбили четыре украинские ракеты. Военная операция, день 972-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 972-й день
Генпрокурор Украины подал в отставку после слов Зеленского
Домашний питомец указал своим хозяевам на бездомного пса, упавшего в коллектор
Суд продлил арест обвиняемому в попытке теракта в храме в Адыгее
Джиджи Хадид и Брэдли Купера засняли в продуктовом после слухов о помолвке
Россиянка отдала мошеннику 2,5 млн рублей, пытаясь стать соучредителем бизнеса
Новости и материалы
Германия отвергла обвинения в нарушении «Договора 2+4»
Лидеры стран БРИКС послушали русские композиции на концерте в честь начала саммита
В суде Нидерландов финский концерн оспорит изъятие активов в России
«Спартак» обыграл «Динамо» в матче Кубка России
В Химках педагог пришла на урок с дуршлагом на голове
Филиппины заявили, что ожидают прорыва в торговле с Россией
Стало известно о возможных соучастниках в деле экс-заместителя главы Брянской области
Французский ученый считает, что Запад проиграл на Украине
Лидеров РФ и КНР попросили поддержать расширение в БРИКС китайского аналога SWIFT
Генсек ООН проведет в Казани ряд двусторонних встреч с участниками саммита БРИКС
В Дзержинске отменили концерт певца Shaman
Собака спасла заблудившуюся в лесу пенсионерку
Помощник президента РФ назвал число стран, претендующих на статус партнеров БРИКС
Пьяный иностранец затащил девушку в лесопарк в Подмосковье и изнасиловал
Беременную дочь Арнольда Шварценеггера засняли на прогулке со звездой «Стражей Галактики»
Экс-замгубернатора Брянской области поймали при получении взятки
Машина, на которой скрылись отрезавшие ухо прохожему в Мытищах, была в угоне
Юноша изнасиловал спавшую в номере отеля в Греции девушку и извинился
Все новости
Адвокаты Стрелкова-Гиркина заявили, что ему требуется операция на сердце
В Судане заявили, что сбитый Ил-76 принадлежал армии
«Слышат то, что хотят»: адвокат Киркорова – о проверке певца на пропаганду ЛГБТ
Цены на автомобили резко вырастут к Новому году. Кто их уже поднял?
Автоэксперт «За Рулем» Кадаков: цены на автомобили вырастут к Новому году
«Это больная тема». Россиянам массово отказывают в обмене долларов старого образца
АТОР предостерегла россиян о проблеме с обменом старых долларов за границей
На Западе заговорили о размещении на Украине «неядерных сил». О чем идет речь?
Полковник Ходаренок: Зеленский хочет превратить восточную границу в линию Мажино
Вратарь твоей мечты: 95 лет со дня рождения Льва Яшина
День бабушек и дедушек: когда и как отмечают этот праздник в России
День бабушек и дедушек в 2024 году: история праздника и традиции в разных странах
«Пять миллионов чего?» Арашуков готов давать взятки даже в «Черном дельфине»
ФСБ опубликовала видео, где экс-сенатор Арашуков предлагает взятку в колонии
«Убийство заказал земляк». Дело о покушении на соратника Ахмата Кадырова почти раскрыто
ТАСС: заказчика покушения на Алихаджиева задержали благодаря показаниям киллера
«Всех же не убьют, уйдете в партизаны»: как на Западе предлагали Грузии воевать с Россией
Иванишвили рассказал о предложении Грузии повоевать три-четыре дня с Россией
Самые красивые города России для путешествий: куда поехать и чем там заняться
Топ-12 российских городов для путешествий, куда интересно съездить
Сколько переваривается пища и опасно ли смешивать разные продукты?
Врач Федосьина: переваривание пищи состоит из четырех этапов и занимает до 72 часов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами