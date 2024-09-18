В матче первого тура нового формата групповой стадии Лиги чемпионов французский «ПСЖ» принимает испанскую «Жирону». За хозяев из-за травмы Джанлуиджи Доннаруммы может дебютировать российский голкипер Матвей Сафонов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
Матч не начался
18 сентября 22:00
ПСЖ
Париж, Франция
0 : 0
Жирона
Жирона, Испания
Стадион «Парк де Пренс», Париж, Франция
1-й тайм
2-й тайм
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21:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче первого тура Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» принимает на своем поле испанскую «Жирону». В составе хозяев может дебютировать российский голкипер Матвей Сафонов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.