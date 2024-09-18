Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Дебют Сафонова: «ПСЖ» принимает «Жирону» в Лиге чемпионов. LIVE

Лига чемпионов. 1-й тур. «ПСЖ» (Франция) — «Жирона» (Испания). ОНЛАЙН

close
Panoramic/Global Look Press
В матче первого тура нового формата групповой стадии Лиги чемпионов французский «ПСЖ» принимает испанскую «Жирону». За хозяев из-за травмы Джанлуиджи Доннаруммы может дебютировать российский голкипер Матвей Сафонов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
Матч не начался
18 сентября 22:00
ПСЖ
Париж, Франция
0 : 0
Жирона
Жирона, Испания
Стадион «Парк де Пренс», Париж, Франция
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче первого тура Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» принимает на своем поле испанскую «Жирону». В составе хозяев может дебютировать российский голкипер Матвей Сафонов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Картина дня
Девять человек погибли при новых взрывах техники в Ливане
Авиация ударила по позициям ВСУ в Курской области. Военная операция на Украине, день 938-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 938-й день
Бакальчук со слезами обратилась к мужу
В Wildberries высказались о попытке рейдерского захвата второго офиса компании
В Киеве подожгли несколько автомобилей бойцов ВСУ
Владислав Бакальчук дает показания после стрельбы у офиса WB
Россиянин, заманивший ребенка к себе домой, получил 12,5 лет колонии
Новости и материалы
Путин оценил стойкость защитников российской границы
Израиль перебросил 98-ю дивизию к границе с Ливаном
Звезда «Левиафана» объяснил тренд на 90-е: «Интерес творцов»
Бывший футболист «Спартака» рассказал, почему Карпин — особенный тренер
70-летняя Опра Уинфри показала результат похудения: «Помогает не ходить ходуном»
Ученые пожаловались на мощные помехи от спутников Starlink Илона Маска
Москва вошла в тройку лидеров рейтинга городов БРИКС
Раскрыта роль Венгрии в производстве детонировавших пейджеров в Ливане
Российская гимнастка назвала футболиста, за которого переживает больше всего
Путин оценил уровень поддержки губернаторов со стороны регионов
Путин поздравил с победой на выборах избранных глав регионов
ООН соберет Совет Безопасности для обсуждения подрыва пейджеров в Ливане
Аллергия и одиночество оказались причинами вымирания мамонтов, выяснили ученые
В Раде призвали ударить по Ирану
Минприроды оценило запасы меди в России
Стало известно, что Россия и Украина поддерживали одну сторону в конфликте в Судане
Паралимпиец ответил украинцу, который назвал россиянина «недоразумением»
Путин поблагодарил жителей приграничных с Украиной регионов
Все новости
«Расстрелять вертолет из пулемета». В Белоруссии сняли фильм о заговоре против Лукашенко
«Беларусь-1»: заговорщики планировали расстрелять вертолет Лукашенко из пулемета
Боец СВО перед уходом на фронт избил жену, увидевшую в его телефоне контакт «Зайка»
Пашаев арестован по делу о мошенничестве
Убитые охранники, раненые бойцы. Что известно о стрельбе в центральном офисе Wildberries?
При стрельбе у центрального офиса Wildberries погибли два человека
«Дома трясутся каждые 10 минут»: целью ВСУ в Торопце назвали суперарсенал ракет за 3,6 млрд рублей
«Рыбарь» назвал целью атаки ВСУ на Торопец под Тверью суперхранилище ракет
Китайская автокомпания Soueast пришла на российский рынок. Чем она интересна?
В России появятся кроссоверы Soueast по цене от 2,9 млн рублей
Стрельба у офиса Wildberries в центре Москвы. Первые кадры
Учеба будущего: новые профессии в сфере искусственного интеллекта
Профессор Лаврентьев назвал актуальные профессии в сфере умных технологий
Майнинг криптовалют: стоит ли сегодня вкладываться в биткоин
Чистый отток капитала из биткоина составил $709 млн за неделю
В России выходит «Субстанция». Это веселый ужастик, в котором молодится Деми Мур
В России выходит фильм «Субстанция» с Деми Мур и Маргарет Куолли
Как вырастить дома манго из косточки и заставить его плодоносить
Выращивание манго из косточки: инструкция и советы по уходу
Какие машины могут перестать возить в Россию с Нового года
Утильсбор на электромобили и гибриды в РФ вырастет в двадцать раз с 2025 года
«Мы снова пришли к 90-м»: интервью со звездой «Левиафана» Алексеем Розиным
Актер Алексей Розин заявил, что российская поп-культура вернулась в 90-е
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами