В матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, принимает на своем поле белградскую «Црвену Звезду». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
Матч не начался
22 октября 19:45
Монако
Монако, Монако
0 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Стадион «Луи II», Монако, Монако
1-й тайм
2-й тайм
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19:30
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, принимает на своем поле белградскую «Црвену Звезду». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.