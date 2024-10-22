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Спорт

Головин идет в плей-офф: «Монако» встречается с «Црвеной Звездой». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. «Монако» — «Црвена Звезда». ОНЛАЙН

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Panoramic/Global Look Press
В матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, принимает на своем поле белградскую «Црвену Звезду». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
Матч не начался
22 октября 19:45
Монако
Монако, Монако
0 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Стадион «Луи II», Монако, Монако
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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19:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, принимает на своем поле белградскую «Црвену Звезду». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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