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Спорт

Спастись от вылета из Лиги чемпионов: «Наполи» Хвичи бьется с «Миланом». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч. «Наполи» — «Милан». ОНЛАЙН

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Global Look Press
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встречаются «Милан» и «Наполи». В прошлой встрече «Наполи» Хвичи Кварацхелии потерпел поражение со счетом 0:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
1-й тайм
18 апреля 22:00
Наполи
Неаполь, Италия
0 : 0
Милан
Милан, Италия
Стадион «Диего Армандо Марадона», Неаполь
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша)
1-й тайм

23' Жиру

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'42

Ндомбеле оказывается у мяча после прострела Леау и наносит чудовищный по своей точности удар.

'39

Жиру держится за голеностоп, очень неприятный удар по ногам он получил.

'37

Нет, никакого пенальти и в помине нет в этом эпизоде. Продолжается игра.

'36

И тут же Лосано старается максимально быстро заработать результативное действие, падая в чужой штрафной! Возникает пауза для просмотра VAR!

'34

Ирвинг Лосано и Матиас Оливейра выходят вместо Руя и Политано. Вот такой вот первый тайм для «Наполи».

'31

И Марио Руй тоже не может продолжить игру, вот это да. Придется Лучано Спалетти проводить две вынужденные замены.

'30

Марио Руй болезненный удар по ногам получает и оказывается на газоне. Спешит к нему медицинская бригада — посмотрим, насколько серьезно его повреждение.

'28

Ух, как оставили Жиру сейчас защитники «Наполи» одного! Не попал француз головой в створ просто, а ведь мог снова он вывести свою команду вперед в этом матче!

'26

Меньян без проблем вылавливает мяч после несложного удара от Зелиньского.

'24

После половины первого тайма статистика красноречивая — 7:1 по ударам в пользу «Наполи»! По владению — 61% на 39% в пользу хозяев.

'22

Мерет спасает «Наполи», вытаскивая мяч из угла! Остаются неаполитанцы в игре, остаются!

'21

Пенальти в ворота «Наполи»! Сфолил грубо против Леау Хуан Хесус, у мяча Оливье Жиру.

'20

С линии штрафной пробивает Поливано теперь, чуть правее необходимого улетает мяч после его удара!

'18

Политано пробует прострелить в фланга в центр, вновь мяч до адресата не доходит!

'15

Кварацхелия попытался разрезающий пас на Осимхена хотел выдать, но не получилось — защита перехватила.

'13

Плотный удар Политано со средней дистанции наносит, чуть левее створа ворот «Милана» игровой снаряд пролетает.

'10

Уже четыре угловых удара успели за первые десять минут исполнить игроки «Наполи», но пока все не слишком удачно для неаполитанцев складывается в финальной части атак.

'9

Хвича подобрал мяч после корнера, полез в обводку и пробил в нижний угол ворот — голкипер вытаскивает мяч оттуда!

'8

Ди Лоренцо исполнил фланговую подачу, выбивает кто-то из защитников «россонери» мяч на угловой.

'5

Марио Руй зарабатывает стандартное положение для своей команды и сам же подходит к мячу — удар приходится в стенку.

'3

Cтартовые минуты игры остаются за хозяевами.

22:01

Игра началась! Поехали!

21:55

«Милан»: Меньян, Эрнандес, Томори, Кьер, Калабрия, Тонали, Крунич, Беннасер, Диас, Леау, Жиру.

21:50

«Наполи»: Мерет, Жезус, Руй, Рахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски, Лоботка, Н'Домбеле, Политано, Кварацхелия, Осимхен.

21:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов встречаются итальянские «Наполи» и «Милан». Начало матча — в 22.00 мск.

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