И тут же Лосано старается максимально быстро заработать результативное действие, падая в чужой штрафной! Возникает пауза для просмотра VAR!
Ирвинг Лосано и Матиас Оливейра выходят вместо Руя и Политано. Вот такой вот первый тайм для «Наполи».
И Марио Руй тоже не может продолжить игру, вот это да. Придется Лучано Спалетти проводить две вынужденные замены.
Марио Руй болезненный удар по ногам получает и оказывается на газоне. Спешит к нему медицинская бригада — посмотрим, насколько серьезно его повреждение.
Ух, как оставили Жиру сейчас защитники «Наполи» одного! Не попал француз головой в створ просто, а ведь мог снова он вывести свою команду вперед в этом матче!
После половины первого тайма статистика красноречивая — 7:1 по ударам в пользу «Наполи»! По владению — 61% на 39% в пользу хозяев.
С линии штрафной пробивает Поливано теперь, чуть правее необходимого улетает мяч после его удара!
Кварацхелия попытался разрезающий пас на Осимхена хотел выдать, но не получилось — защита перехватила.
Плотный удар Политано со средней дистанции наносит, чуть левее створа ворот «Милана» игровой снаряд пролетает.
Уже четыре угловых удара успели за первые десять минут исполнить игроки «Наполи», но пока все не слишком удачно для неаполитанцев складывается в финальной части атак.
Хвича подобрал мяч после корнера, полез в обводку и пробил в нижний угол ворот — голкипер вытаскивает мяч оттуда!
Марио Руй зарабатывает стандартное положение для своей команды и сам же подходит к мячу — удар приходится в стенку.
«Милан»: Меньян, Эрнандес, Томори, Кьер, Калабрия, Тонали, Крунич, Беннасер, Диас, Леау, Жиру.
«Наполи»: Мерет, Жезус, Руй, Рахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски, Лоботка, Н'Домбеле, Политано, Кварацхелия, Осимхен.