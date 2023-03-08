Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Спорт

Смогут ли Месси и Мбаппе сотворить камбэк? «Бавария» — «ПСЖ». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч. «Бавария» — «ПСЖ». ОНЛАЙН

close
100%
Mutsu Kawamori/Global Look Press
В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов проходит ответная встреча между мюнхенской «Баварией» и «ПСЖ». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
1-й тайм
08 марта 23:00
Бавария
Мюнхен, Германия
0 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
Стадион «Альянц-Арена», Мюнхен
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'4

Мусиала пробил со средней дистанции мимо створа ворот Джанлуиджи Доннаруммы.

'3

Cтартовые минуты игры остаются за баварцами.

23:00

Игра началась! Поехали!

22:50

«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньос, Рамос, Данило, Фабиан Руис, Вератти, Витинья, Нину Мендеш, Хакими, Месси, Мбаппе

22:45

«Бавария»: Зоммер, Станишич, Упамекано, Де Лигт, Дэвис, Горетцка, Киммих, Коман, Мюллер, Мусиала, Шупо-Мотинг.

22:40

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и «ПСЖ». Встреча пройдет на «Альянс Арене» в немецком городе. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция на Украине. День 378-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 378-й день
«Нам насчитали какой-то штраф»: Лерчек и Артемчек намерены разобраться с уголовным делом
Муж блогера Валерии Чекалиной объяснил, чьи 10 паспортов нашли при обыске в их особняке
Срыв схемы: как Россия и Украина обменялись пленными
Москалькова опубликовала список солдат, которых Киев отказался забирать в рамках обмена
Спецназ полностью разогнал протестующих перед параментом в Тбилиси
В Донецке сообщили, что рэпер Птаха попал под обстрел в ДНР
Milliyet: в Стамбуле загорелось рыболовецкое судно под российским флагом
Дуда заявил о готовности Польши передать Украине свои МиГ-29
Новости и материалы
РИА Новости: расчет ПТРК «Корнет» уничтожил прорывавшуюся к селу Водяное бронетехнику ВСУ
Губерниев отреагировал на намерение Тарасовой создать YouTube-шоу: будем вместе зажигать!
Власти Херсонской области заявили об усилении системы ПВО
Сафонов заявил, что Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России ради микроклимата в команде
В Тбилиси спецназ приступил к разгону митинга у парламента водометом и слезоточивым газом
Экс-разведчик США Риттер: Путин резко отреагировал на попытку Запада развалить Россию
Ученые выявили резкий рост массы пластикового мусора в океане с 2005 года
Футболистка сборной России Мягкова рассказала, как столкнулась в США с паническими атаками
Власти Херсонской области решили усилить контроль на блокпостах
Министр обороны Финляндии заявил о ратификации заявки в НАТО в обозримом будущем
Мостовой уверен, что «Баварию» не ждет легкая прогулка в ответном матче с «ПСЖ» в ЛЧ
Школьник умер после избиения палкой за списывание на экзамене по физике
Минцифры РФ намерено обязать производителей глубоко внедрять RuStore в смартфоны
В Тбилиси спецназ применил водометы против окруживших парламент протестующих
Йоханнес Бё досрочно выиграл общий зачет Кубка мира по биатлону сезона-2022/23
Бышовец: у Тикнизяна была призрачная перспектива выступать за Россию
Кан объяснил, почему «Бавария» не купила Холанда у «Боруссии» прошлым летом
ООН: инцидент на «Северных потоках» должен быть расследован компетентными органами
Все новости
Бывшего мэра Белгорода задержали в аэропорту. Его подозревают в получении взятки в 3 млн рублей
Экс-мэра Белгорода Иванова арестовали на два месяца по подозрению в коррупции
«Их отвага поражает даже самых закаленных бойцов». Кто поздравил россиянок с 8 Марта
Президент РФ Путин поздравил женщин с 8 Марта, отметив решительность военнослужащих россиянок
G7 пересмотрит потолок цен на нефть из России, Эстония призывает сократить его вдвое
В Минфине США заявили о предстоящем пересмотре в марте потолка цен на российскую нефть
«Пахнет чудовищным преступлением». В России не верят в новую версию о теракте на «Севпотоках»
Песков назвал публикации NYT и Zeit о взрывах на «Северных потоках» скоординированным вбросом
Солист группы «Динамит», участник «Дома-2», мошенник: как сложилась личная жизнь 40-летней Ксении Бородиной
Два брака и несколько нашумевших романов: все о личной жизни Ксении Бородиной
Тест: что вы знаете об истории 8 Марта
Ответьте на шесть вопросов о Международном женском дне
Гора презервативов и ипподром вместо подиума: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Выпить таблетку и забеременеть. Смогут ли женщины продолжать род без мужчин
Генетик Крутовский рассказал о новых технологиях бесполого размножения
«Черный день грузинской демократии»: в Тбилиси начались протесты из-за «закона об иноагентах»
Президент Грузии Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об иноагентах
«Это были противники Путина». Во взрывах на «Северных потоках» нашли «украинский след»
NYT: проукраинская группировка может стоять за взрывами на «Северных потоках»
Кайф, долги, Плутарх и нары: о чем говорил Улюкаев в первом интервью после колонии
Улюкаев рассказал, что получает «удивительный кайф» от жизни среди людей
«Европа собирается с силами». В ЕС придумали, как покупать газ не у России и без переплаты
Зампред ЕК Шефчович: Евросоюз к апрелю 2023 года организует картель для закупок газа
«Ночью снял с цепи и увел». У Кадырова похитили задержанного из-за санкций жеребца
Jezdci: в Чехии украли чистокровного английского коня Кадырова стоимостью $18 тысяч
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть