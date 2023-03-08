Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и «ПСЖ». Встреча пройдет на «Альянс Арене» в немецком городе. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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