В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити», который обеспечил себе первое место, встречается с «Севильей». Испанский коллектив уже не покинет третью строчку при любых раскладах. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию поединка.
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