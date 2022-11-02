Спорт

Пройти групповой этап без поражений: «Манчестер Сити» играет с «Севильей». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» — «Севилья». ОНЛАЙН

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Carl Recine/Action Images/Reuters
В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити», который обеспечил себе первое место, встречается с «Севильей». Испанский коллектив уже не покинет третью строчку при любых раскладах. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию поединка.
Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур
Матч не начался
02 ноября 23:00
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:0
Севилья
Севилья, Испания
Стадион «Этихад (Сити оф Манчестер)», Манчестер
Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:55

«Севилья»: Буну, Монтьель, Рекик, Маркао Тейшейра, Кармона, Акунья, Гомес, Иско, Ракитич, Дилэйни, Рафа Мир.

22:50

«Манчестер Сити»: Ортега, Льюис, Лапорт, Рубен Диаш, Серхио Гомес, Гюндоган, Фоден, Палмер, Грилиш, Марез, Альварес.

22:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч между английским «Манчестер Сити» и испанской «Севильей».

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