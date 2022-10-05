Пока достаточно незаметны Мбаппе, Месси и Неймар (кроме того эпизода с голом), практически не дают им атаковать португальцы.
Весьма активны сейчас португальцы на чужой половине поля. Отаменди начинает атаку своей команды с центра поля, но пока случается позиционное владение.
Спасает Доннарумма снова! С 11-ти метров бьет Антонио Силва, но голкипер вытаскивает. Неплохую атаку провела «Бенфика».
«ПСЖ» во главе с Мбаппе пытается давить на оборону «Бенфики», но подобраться к воротам очень и очень трудно. Пас от Неймара шел явно не в ногу Килиану.
Достаточно много борьбы в центре поля на этих минутах. Нельзя сказать, что есть какое-то большое преимущество территориальное у кого-то, но с мячом все же побольше «ПСЖ».
Спешил Мендеш на перехват, но Нерес его опередил. Будто бы слегка в раздумьях «Бенфика» на тему, как дальше строить игру.
Впрочем, «Бенфика» от своего стиля не уступает — команда идет вперед, пытаясь атаковать позиционно на чужой половины поля. Рамуш бьет издали, и голкипер снова на месте.
А ведь казалось, что «Бенфика» была ближе к голу. Но Месси — это Месси, тут уже ничего не поделаешь.
ГОООООООООООЛ! Месси! Совершенно спокойно, на классе разбирается аргентинец. С передачи Неймара красивым обводящим ударом левой отправил Лео мяч в ворота.
Месси попытался включить индивидуальный режим, но ему не дали. И дело вновь испортили какие-то боязливые поперечные пасы.
Два угловых подряд разыграла «Бенфика». Второй закончился небольшой потасовкой перед ударом, но в целом — оба удара не опасные.
Какой моментище! Оступился Данило, упустил мяч, и Нерес мощно пробил. Доннарумма вытаскивает мяч.
Маркиньос отдает пас в собственную штрафную, и там приходится защитникам обыгрываться, чтобы не дать португальцам завладеть мячом.
Пока вязнет атака парижан, и быстро не получается, и позиционно не выходит. Очень плотно и грамотно обороняется «Бенфика».
Как-то совсем рискованно играют в своей штрафной парижане. Рамос и Данило как-то немного не разобрались в своих передачах.
Достаточно легко «Бенфика» выходит из-под прессинга и переходит на чужую половину поля. Но пока что в атаке не получается ни у одной команды, ни у другой.
Постепенно «ПСЖ» от своих ворот игру отодвигает. Нуну Мендеш левым флангом пытался двигать мяч, но не вышло чего-то путного — только угловой.
Интересно, что «Бенфика» без мяча поддавливает соперников в их штрафной. Парижане вынуждены обороняться.
Стартовые составы команд выглядят следующим образом:
«Бенфика»: Влаходимос, Бах, Отаменди, Антониу Силва, Гримальдо, Фернандес, Луиш, Мариу, Нерес, Рафаэл Силва, Рамуш
«ПСЖ»: Доннарумма, Рамос, Маркиньос, Данило, Хакими, Нуну Мендеш, Верратти, Витинья, Месси, Неймар, Мбаппе.