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Остановить Месси: «Бенфика» играет против «ПСЖ». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. 3-й тур. «Бенфика» — «ПСЖ». ОНЛАЙН

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Лионель Месси в составе «ПСЖ»

Лионель Месси в составе «ПСЖ»

Global Look Press
В очередном матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов лиссабонская «Бенфика» принимает «Пари Сен-Жермен». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.
Лига чемпионов. Группа H. 3-й тур
1-й тайм
05 октября 22:00
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
22' Месси
Стадион «Да Луш», Лиссабон
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
1-й тайм

22' Месси

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'41

Пока достаточно незаметны Мбаппе, Месси и Неймар (кроме того эпизода с голом), практически не дают им атаковать португальцы.

'39

Весьма активны сейчас португальцы на чужой половине поля. Отаменди начинает атаку своей команды с центра поля, но пока случается позиционное владение.

'37

Спасает Доннарумма снова! С 11-ти метров бьет Антонио Силва, но голкипер вытаскивает. Неплохую атаку провела «Бенфика».

'35

«ПСЖ» во главе с Мбаппе пытается давить на оборону «Бенфики», но подобраться к воротам очень и очень трудно. Пас от Неймара шел явно не в ногу Килиану.

'33

Мало фланговых движений пока.

'31

Достаточно много борьбы в центре поля на этих минутах. Нельзя сказать, что есть какое-то большое преимущество территориальное у кого-то, но с мячом все же побольше «ПСЖ».

'29

Спешил Мендеш на перехват, но Нерес его опередил. Будто бы слегка в раздумьях «Бенфика» на тему, как дальше строить игру.

'27

Снова комбинируют парижане на своей половине поля. Маркиньос чуть выдвинулся вперед по схеме.

'25

Впрочем, «Бенфика» от своего стиля не уступает — команда идет вперед, пытаясь атаковать позиционно на чужой половины поля. Рамуш бьет издали, и голкипер снова на месте.

'23

А ведь казалось, что «Бенфика» была ближе к голу. Но Месси — это Месси, тут уже ничего не поделаешь.

'22

ГОООООООООООЛ! Месси! Совершенно спокойно, на классе разбирается аргентинец. С передачи Неймара красивым обводящим ударом левой отправил Лео мяч в ворота.

'21

Месси попытался включить индивидуальный режим, но ему не дали. И дело вновь испортили какие-то боязливые поперечные пасы.

'19

Два угловых подряд разыграла «Бенфика». Второй закончился небольшой потасовкой перед ударом, но в целом — оба удара не опасные.

'18

Какой моментище! Оступился Данило, упустил мяч, и Нерес мощно пробил. Доннарумма вытаскивает мяч.

'17

«ПСЖ» пытается атаку начать с центра поля, но проходов вперед практически нет.

'16

Штрафной зарабатывает Мбаппе, и Месси подходит к мячу — бьет мощно, но попадает в стенку.

'15

Маркиньос отдает пас в собственную штрафную, и там приходится защитникам обыгрываться, чтобы не дать португальцам завладеть мячом.

'14

Рамуш издали бьет по воротам, попадает четко в Доннарумму.

'13

Не получается очередная попытка поперечного паса на Месси, снова на месте португальская защита.

'11

Пока вязнет атака парижан, и быстро не получается, и позиционно не выходит. Очень плотно и грамотно обороняется «Бенфика».

'9

Как-то совсем рискованно играют в своей штрафной парижане. Рамос и Данило как-то немного не разобрались в своих передачах.

'7

Достаточно легко «Бенфика» выходит из-под прессинга и переходит на чужую половину поля. Но пока что в атаке не получается ни у одной команды, ни у другой.

'5

Постепенно «ПСЖ» от своих ворот игру отодвигает. Нуну Мендеш левым флангом пытался двигать мяч, но не вышло чего-то путного — только угловой.

'3

Интересно, что «Бенфика» без мяча поддавливает соперников в их штрафной. Парижане вынуждены обороняться.

'1

Парижане тут же забирают мяч под свой контроль. Впрочем, неудивительно.

'1

Звучит стартовый свисток, поехали! Матч сегодня рассудит Хесус Хиль Мансано из Испании.

22^01

Перед матчем сначала минута молчания — в память о погибших на футбольном матче в Индонезии.

21:55

Стартовые составы команд выглядят следующим образом:

«Бенфика»: Влаходимос, Бах, Отаменди, Антониу Силва, Гримальдо, Фернандес, Луиш, Мариу, Нерес, Рафаэл Силва, Рамуш

«ПСЖ»: Доннарумма, Рамос, Маркиньос, Данило, Хакими, Нуну Мендеш, Верратти, Витинья, Месси, Неймар, Мбаппе.

21:50

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

21:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и «ПСЖ».

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