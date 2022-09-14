В матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов в группе F украинский «Шахтер» из Донецка на нейтральном поле принимает шотландский «Селтик». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Группа F. 2-й тур
Матч не начался
14 сентября 19:45
Шахтёр Д
Донецк, Украина
0:0
Селтик
Глазго, Шотландия
Стадион «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского», Варшава
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция)
1-й тайм
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19:30
В матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов украинский «Шахтер» из Донецка в Польше является номинальным хозяином поля против шотландского «Селтика». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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