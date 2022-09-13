13 сентября 2022, 22:00 Спорт Левандовски сражается с бывшими: «Бавария» принимает «Барселону». LIVE Лига чемпионов. Группа С. 2-й тур. «Бавария» — «Барселона». ОНЛАЙН Александр Седов

close 100% Роберт Левандовски в составе «Барселоны» Global Look Press

«Бавария» принимает «Барселону» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Роберт Левандовски впервые в сине-гранатовой футболке встречается со своей бывшей командой, из которой ушел летом со скандалом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов. Группа C. 2-й тур Матч не начался 13 сентября 22:00 Бавария Мюнхен, Германия 0:0 Барселона Барселона, Испания Стадион «Альянц-Арена», Мюнхен Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)