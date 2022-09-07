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Левандовски оформил первый хет-трик за «Барселону», Кессье забил дебютный гол, а Хави одержал первую победу в еврокубках

«Барселона» стартовала в Лиге чемпионов с разгромной победы над «Викторией Пльзень»

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Роберт Левандовски празднует гол в составе «Барселоны»

Роберт Левандовски празднует гол в составе «Барселоны»

Reuters
«Барселона» разгромила чешскую «Викторию Пльзень» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Роберт Левандовски оформил свой первый хет-трик за каталонцев, Франк Кессье забил дебютный гол в составе «блауграны», а Хави одержал свою первую победу в еврокубках в качестве главного тренера «Барселоны». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. Группа C. 1-й тур
Окончен
07 сентября 22:00
Барселона
Барселона, Испания
13' Кессье
34' Левандовски
45' Левандовски
67' Левандовски
71' Ф. Торрес
5 : 1
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
44' Сикора
Стадион «Спотифай Камп Ноу», Барселона
Главный судья: Лоуренс Виссер (Бельгия)
1-й тайм

13' Кессье

34' Левандовски

4' Перница

27' Москера

44' Сикора

45' Левандовски

2-й тайм

67' Левандовски 71' Ф. Торрес

56' Хоры

62' Емелка

Трансляция
Автообновление
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'90+3

Финальный свисток! «Барселона» разгромила на своем поле «Викторию Пльзень», которая была по уровню ниже на три головы и будто совсем не в курсе, что такое оборона.

Тем не менее чехи забили один гол после контратаки, когда «Барселона» совсем уж расслабилась, так что можно их чуть-чуть похвалить за смелость.

На 14-й минуте счет открыл Кессье, для которого этот гол стал дебютным за «Барселону». Дембеле подал с углового на дальнюю штангу, откуда Кунде сделал отличную скидку на Кессье, а тот спокойно забил головой. Защитники оставили ивуарийца совсем одного. Впрочем, чехи действовали так во всех голевых ситуациях «Барселоны».

На 34-й минуте Левандовски забил свой первый гол за «Барселону» в Лиге чемпионов. Педри прервал попытку контратаки «Виктории» — перехватил мяч, отдал на Роберто, а тот покатил на Левандовски, и поляк пробил с линии штрафной — 2:0.

На 44-й минуте «Виктория» неожиданно отыграла один мяч: чехи провели быструю атаку, и Хоры нанес удар с линии штрафной, но тот был заблокирован. Тем не менее мяч удачно отскочил к Емелке, который навесил с левого фланга в центр штрафной, и Сикора расстрелял ворота головой — 2:1.

Однако уже на 45+3 Левандовски оформил дубль: Дембеле в подкате отобрал мяч у соперника возле чужой штрафной и идеально навесил на дальнюю штангу, где Левандовски без сопротивления пробил головой в пустой угол — 3:1.

На 68-й минуте Левандовски оформил свой первый хет-трик за «Барселону»: Ферран Торрес отдал ему пас, и поляк спокойно подготовил удар из-за пределов штрафной и зарядил в правый нижний угол.

Спустя три минуты Торрес отличился сам: Дембеле закинул мяч в центр штрафной, а испанец с лета отправил его в сетку — 5:1.

Кстати, это первая победа Хави в еврокубках в качестве главного тренера «Барселоны»! В прошлом году добиться этого не получилось. Поздравляем легенду!

'90

Судья компенсировал три минуты ко второму тайму.

'88

Голик забросил мяч во вратарскую «Барселоны», но никто из партнеров не ожидал от него такой прыти и не пошел на этот пас.

'86

Замена в составе «Виктории»: защитник Либор Голик вышел вместо Емелки.

'86

Йирка навесил в штрафную, но каталонцы спокойно вынесли мяч в поле.

'85

Пабло Торре сфолил на Йирке и прервал атаку «Виктории». Чехи заработали штрафной на чужой половине поля.

'84

Пиларж принял мяч после длинного заброса на левом фланге атаки «Виктории», но оказался в офсайде.

'82

Только что вышедший Торре передал записку Торресу. Интересно, какие указания Хави дал ему на последние десять минут игры.

'80

Замена в составе «Барселоны»: 19-летний полузащитник Пабло Торре вышел вместо автора первого гола каталонцев Кессье.

'78

Тройная замена в составе «Виктории»: вышли три полузащитника Чермак, Йирка и Пиларж, а покинули поле Влканова, Сикора и Москера.

'76

Левандовски неожиданно пробил с левого края штрафной в дальний угол! Голкипер в прыжке отразил мяч в сторону.

'76

Депай разыграл мяч с углового с Альбой, и испанец навесил в штрафную, но чехи выбили мяч в поле.

'75

Двойная замена в составе «Барселоны»: Гави и Депай ушли, а Педри и Дембеле отправились отдыхать.

'74

Полузащитник «Виктории» Калвах внезапно решил перебросить тер Штегена с центра поля. Однако немец вышел не так далеко из ворот и спокойно поймал мяч.

'73

Статистика по ударам: у «Барселоны» — 19 (девять — в створ), у «Виктории» — четыре (один в створ).

'71

ГОООООЛ!!! Недавно вышедший на замену Ферран Торрес довел счет до совершенно неприличного — 5:1! Дембеле закинул мяч в центр штрафной, Торрес с лета отправил его в сетку! Защитники «Виктории» лишь проводили испанца глазами.

'70

Дембеле внезапно пробил по воротам с линии штрафной, но голкипер спас «Викторию»!

'68

ГОООООЛ!!! Какую же красоту забивает Левандовски! Ферран Торрес отдал ему пас, и поляк спокойно подготовил удар из-за пределов штрафной и зарядил в правый нижний угол! 4:1!

'67

Замена в составе «Виктории»: нападающий Форчун Бэсси вышел вместо Хоры.

'66

Замена в составе «Барселоны»: Ферран Торрес вышел вместо Фати.

'65

Опасно! «Виктория» неожиданно огрызнулась контратакой. Хоры выскочил один на один с тер Штегеном и попытался в падении замкнуть прострел от партнера, но удар совсем не получился — мяч пошел вертикально вверх и улетел за пределы поля.

'64

Педри решил пробить из-за пределов штрафной, но мяч попал в хавбека Буху и рикошетом ушел за лицевую. Судья этого не заметил и дал удар от ворот. Педри немного поспорил, но не стал настаивать — у «Барсы» и так все хорошо.

'63

Емелка завалил Дембеле на газон перед своей штрафной и получил желтую карточку.

'62

Де Йонг черпачком закинул мяч в центр штрафной, но там собралась такая куча-мала из игроков «Виктории», что пробить ни у кого из каталонцев не получилось.

'60

Дембеле получил мяч в штрафной от Кессье и должен был бить, однако решил сделать тонкий пас на партнера и ошибся — мяч прикатился к вратарю.

'58

Редкая попытка «Виктории» выйти в контратаку заглохла уже в центре поля — после неточного паса пяткой одного из футболистов в окружении нескольких игроков «Барселоны».

'56

Хоры получил желтую карточку за грубый фол на Педри.

'54

«Барселона» заработала девятый угловой. Дембеле разыграл мяч с партнерами, и все закончилось забросом Педри в штрафную, но голкипер «Виктории» успел выйти из ворот и забрать снаряд.

'53

Фати решил пробить по воротам, хотя перед ним располагались сразу двое соперников. В итоге удар был заблокирован.

'52

Статистика по количеству пасов: 400 — у «Барселоны», 87 — у «Виктории». Впечатляет.

'51

После подачи со штрафного Гейда пробил головой, но мяч полетел сильно выше ворот.

'50

Хоры получил в лицо возле штрафной «Барселоны», и «Виктория» заработала опасный «стандарт».

'49

Дембеле навесил на дальнюю штангу, мяч проскочил мимо всех и ушел на противоположный фланг. Левандовски до конца боролся за мяч, но в итоге сфолил на сопернике.

'47

Фати очень легко получил мяч в штрафной «Виктории» после изумительного проникающего паса Альбы! Однако удар у нападающего не получился — мяч свалился с ноги и пролетел далеко от ворот.

'46

В перерыве в составе «Барселоны» произошла замена: Пике вышел вместо Роберто и забрал себе капитанскую повязку.

'46

Второй тайм начался!

'45+3

Первый тайм завершен! «Барселона» уверенно обыгрывает «Викторию» со счетом 3:1 на своем поле.

На 14-й минуте счет открыл Кессье, для которого этот гол стал дебютным за «Барселону». Дембеле подал с углового на дальнюю штангу, откуда Кунде сделал отличную скидку на Кессье, а тот спокойно забил головой. Защитники оставили ивуарийца совсем одного. Впрочем, чехи действовали так во всех голевых ситуациях «Барселоны».

На 34-й минуте Левандовски забил свой первый гол за «Барселону» в Лиге чемпионов. Педри прервал попытку контратаки «Виктории» — перехватил мяч, отдал на Роберто, а тот покатил на Левандовски, и поляк пробил с линии штрафной — 2:0.

На 44-й минуте «Виктория» неожиданно отыграла один мяч: чехи провели быструю атаку, и Хоры нанес удар с линии штрафной, но тот был заблокирован. Тем не менее мяч удачно отскочил к Емелко, который навесил с левого фланга в центр штрафной, и Сикора расстрелял ворота головой — 2:1.

Однако уже на 45+3 Левандовски оформил дубль: Дембеле в подкате отобрал мяч у соперника возле чужой штрафной и идеально навесил на дальнюю штангу, где Левандовски без сопротивления пробил головой в пустой угол — 3:1.

Еще был интересный эпизод с отмененным пенальти в ворота «Барселоны»: Гейда сделал длинный заброс на чужую половину поля, Москера влетел в штрафную и выходил один на один с тер Штегеном, но упал после того, как Кристенсен влетел сзади ему в ноги.

Судья сначала показал пенальти в ворота «Барселоны», однако на видеоповторе обнаружилось, что до того, как Москера упал, он сам случайно заехал локтем в лицо Кристенсену.

За это арбитр показал Москере желтую карточку и отменил пенальти.

В общем, игра у нас очень интересная. С нетерпением ждем второго тайма!

'45+3

ГОООООЛ!!! Левандовски оформляет дубль и снова возвращает «Барселоне» преимущество в два мяча! Дембеле в самоотверженном подкате отобрал мяч у соперника возле чужой штрафной, а потом идеально навесил на дальнюю штангу, где Левандовски без сопротивления пробил головой в пустой угол! 3:1 — оборона «Виктории» отсутствует как класс, «Барселона» забивает красивые голы и радует нас эстетикой своих атак.

'45+1

Момент! Дембеле сместился с правого фланга в центр и мощно пробил в левый нижний угол! Голкипер успел припасть к земле и спасти «Викторию» от третьего гола.

'44

ГОООООЛ!!! «Виктория» неожиданно отыграла один мяч! Чехи провели быструю атаку, и Хоры нанес удар с линии штрафной, но тот был заблокирован. Тем не менее мяч удачно отскочил к Емелко, который навесил с левого фланга в центр штрафной, и Сикора без сопротивления расстрелял ворота головой! «Барселона» слишком расслабилась из-за чудовищного преимущества, которым владеет на протяжении всего первого тайма. За это чехи и наказали фаворита. 2:1 — «Виктория» еще жива. Впрочем, вряд ли надолго.

'44

«Барса» заработала свой седьмой угловой. Дембеле навесил на дальнюю штангу, но получилось очень сильно. Роберто едва успел добежать на край штрафной и сделать скидку, но прямо в руки голкиперу.

'43

Роберто немного ошибся — сделал прострел в ноги вратарю «Виктории». Но срыв этой атаки не очень расстроил игроков «Барселоны» — они и так не вылезают из атак.

'41

Моментище! Педри красиво сыграл в стеночку с Левандовски (который отдал ему пас пяткой), влетел в штрафную «Виктории» и уже заносил мяч в пустые ворота, но защитник Емелка в последний момент выбил мяч за лицевую!

'39

Левандовски пытался прострелить в штрафную с правого фланга, но на него набросились сразу двое игроков «Виктории» и отобрали мяч.

'37

Опасно! Роберто пробил по воротам, и мяч рикошетом пошел в створ, но голкипер растянулся на газоне и спас «Викторию» от разгромного счета!

'34

ГООООЛ!!! Левандовски забил свой первый гол за «Барселону» в Лиге чемпионов! Педри прервал попытку контратаки «Виктории» — перехватил мяч, отдал на Роберто, а тот покатил на Левандовски, и поляк пробил с линии штрафной — 2:0!

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Роберт Левандовски празднует гол в составе «Барселоны»

Reuters
'32

«Барселона» заработала уже пятый угловой, однако на этот раз чехи выиграли верховую борьбу и вынесли мяч.

'30

Сикора протащил мяч по правому флангу и попытался прострелить в штрафную, но снаряд застрял в ногах Кунде.

'27

«Барселона» тут же понеслась наказывать «Викторию» за дерзость. Чехи не особо сопротивляются — каталонцы спокойно перекатывают мяч на чужой половине поля.

'24

Вот это да! Гейда сделал длинный заброс на чужую половину поля, Москера влетел в штрафную и выходил один на один с тер Штегеном, но упал после того, как Кристенсен влетел сзади ему в ноги! Судья сначала показал пенальти в ворота «Барселоны», однако на видеоповторе видно, что до того, как Москера упал, он сам случайно заехал локтем в лицо Кристенсену!

За это арбитр показывает Москере желтую карточку! Никакого пенальти не будет.

'22

Левандовски прострелил в центр штрафной, и Кессье нанес удар по воротам, но получилось прямо в руки вратарю!

'20

Дембеле ошибся в передаче, и чехи попытались убежать в контратаку, но каталонцы смогли без нарушения правил свалить на газон игрока, владеющего мячом, и снова завладели инициативой.

'18

Опасно! Фати без какого-либо сопротивления пробил с линии штрафной — чуть-чуть промахнулся мимо створа! Оборона «Виктории» проваливается раз за разом. Совсем другой уровень по сравнению с «Барсой».

'17

«Барселона» продолжает спокойно владеть мячом. Дембеле на кураже продирается сквозь нескольких игроков, двигаясь параллельно линии штрафной, — просто потому, что хочет. Стадион аплодирует такой красоте.

'14

ГОООООЛ!!! «Барселона» заработала очередной угловой. Дембеле подал на дальнюю штангу, Кунде сделал отличную скидку на Кессье, и тот головой забил свой первый гол за каталонцев! 1:0 — «Барселона» обыгрывает «Викторию» на своем поле.

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Франк Кессье в составе «Барселоны»

Reuters
'13

Чехи не просто выбивают мяч из своей штрафной и пытаются соорудить контратаку, но пока им отчаянно не хватает мастерства и хладнокровия, чтобы прорваться сквозь прессинг «Барселоны».

'12

Дембеле неудачно сделал пас с углового, и чехи перехватили мяч! В ходе быстрой контратаки они даже вошли в штрафную «Барселоны», но полузащитник Сикора забежал в офсайд, и свисток судьи прервал редкую атаку «Виктории».

'11

Дембеле прострелил в штрафную на Левандовски, и тот пробил в касание! Но мяч рикошетом ушел на угловой.

'10

Роберто получил мяч на правом краю чужой штрафной и прострелил в центр, но защитник успел вынести мяч за лицевую, опередив Фати, который был готов пробить в касание! Впрочем, арбитр вскоре свистнул офсайд.

'9

Дембеле сделал неточный пас, и игрок «Виктории» перехватил мяч в центре поля! Однако быстро разогнать атаку не получилось, юркие каталонцы успели большими силами вернуться в свою штрафную и отобрать мяч.

'7

Чехи опять попытались выйти в атаку, но дальше центра поля продвинуться никак не получается. «Барса» душит «Викторию» прессингом, и в лучшем случае чехам удается добиться аута, но чаще они просто теряют мяч.

'6

Дембеле покатил со «стандарта» на Педри, а тот забросил в штрафную, но чехи уверенно выбили мяч.

'5

Защитник «Виктории» Перница получил первую желтую карточку в матче за то, что сбил с ног Дембеле возле своей штрафной.

'4

«Виктория» вышла в свою первую атаку и даже добралась до центра поля, но дальше уже справиться с прессингом «Барселоны» не смогла — мяч был потерян.

'3

Вау, Кристенсен пошел в атаку! Датский защитник дотащил мяч до чужой штрафной, и «Барселона» исполнила несколько забросов внутрь, но до опасного удара дело так и не дошло.

'2

Дембеле отдал с углового пас на Педри, тот забросил мяч в штрафную, но получилось прямо в ноги сопернику.

'2

Кессье отдал пас в штрафную на Роберто, тот попытался прострелить и заработал угловой.

'1

Матч начался! Чехи развели мяч с центра поля и тут же организовали длинный заброс вперед, но каталонцы легко выиграли верховую борьбу и отдали мяч тер Штегену.

21:55

Стартовый состав «Барселоны»: Марк-Андре тер Штеген, Серджи Роберто, Андреас Кристенсен, Жюль Кунде, Жорди Альба, Франк Кессье, Френки де Йонг, Педри, Усман Дембеле, Роберт Левандовски, Ансу Фати.

21:50

Стартовый состав «Виктории»: Индржих Станек, Милан Гавел, Лукаш Гейда, Лудек Перница, Вацлав Емелка, Лукаш Калвах, Павел Буха, Ян Сикора, Адам Влканова, Джон Москера, Томаш Хоры.

21:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Барселона» принимает «Викторию Пльзень». Начало матча — в 22.00 мск.

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