'90+3

Финальный свисток! «Барселона» разгромила на своем поле «Викторию Пльзень», которая была по уровню ниже на три головы и будто совсем не в курсе, что такое оборона.

Тем не менее чехи забили один гол после контратаки, когда «Барселона» совсем уж расслабилась, так что можно их чуть-чуть похвалить за смелость.

На 14-й минуте счет открыл Кессье, для которого этот гол стал дебютным за «Барселону». Дембеле подал с углового на дальнюю штангу, откуда Кунде сделал отличную скидку на Кессье, а тот спокойно забил головой. Защитники оставили ивуарийца совсем одного. Впрочем, чехи действовали так во всех голевых ситуациях «Барселоны».

На 34-й минуте Левандовски забил свой первый гол за «Барселону» в Лиге чемпионов. Педри прервал попытку контратаки «Виктории» — перехватил мяч, отдал на Роберто, а тот покатил на Левандовски, и поляк пробил с линии штрафной — 2:0.

На 44-й минуте «Виктория» неожиданно отыграла один мяч: чехи провели быструю атаку, и Хоры нанес удар с линии штрафной, но тот был заблокирован. Тем не менее мяч удачно отскочил к Емелке, который навесил с левого фланга в центр штрафной, и Сикора расстрелял ворота головой — 2:1.

Однако уже на 45+3 Левандовски оформил дубль: Дембеле в подкате отобрал мяч у соперника возле чужой штрафной и идеально навесил на дальнюю штангу, где Левандовски без сопротивления пробил головой в пустой угол — 3:1.

На 68-й минуте Левандовски оформил свой первый хет-трик за «Барселону»: Ферран Торрес отдал ему пас, и поляк спокойно подготовил удар из-за пределов штрафной и зарядил в правый нижний угол.

Спустя три минуты Торрес отличился сам: Дембеле закинул мяч в центр штрафной, а испанец с лета отправил его в сетку — 5:1.

Кстати, это первая победа Хави в еврокубках в качестве главного тренера «Барселоны»! В прошлом году добиться этого не получилось. Поздравляем легенду!