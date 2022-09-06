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Спорт

Мбаппе принес победу «ПСЖ»: дома сломлен «Ювентус»

«ПСЖ» с минимальным счетом обыграл «Ювентус» в матче Лиги чемпионов

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Килиан Мбаппе празднует гол в составе «ПСЖ»

Килиан Мбаппе празднует гол в составе «ПСЖ»

Reuters
«Ювентус» уступил в гостях «ПСЖ» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 2:1, дубль оформил нападающий французской команды Килиан Мбаппе. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. Группа H. 1-й тур
Окончен
06 сентября 22:00
ПСЖ
Париж, Франция
5' Мбаппе
22' Мбаппе
2 : 1
Ювентус
Турин, Италия
53' Маккенни
Стадион «Парк де Пренс», Париж
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
1-й тайм

5' Мбаппе

22' Мбаппе 25' Рамос

25' Бремер

45' Миретти

2-й тайм

65' Верратти

53' Маккенни

73' Данило

Трансляция
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00:00

На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!

'90+3

Матч окончен! Париж обыгрывает дома «Юве» и набирает свои первые три очка в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА!

'90

К основному времени второго тайма добавлено три минуты.

'88

Мойзе Кин появляется вместо Адриена Рабьо у «Ювентуса».

'87

Ренату Санчеш выходит вместо Марко Вератти у «ПСЖ».

'84

Карлос Солер заменяет Лионеля Месси в составе парижан.

'81

Две волны позиционной атаки успели провести «бьянконери» — Костич с Локателли могли вполне сравнять счет, но Доннарумма выступил против и прервал своими сейвами атакующие порывы гостей.

'78

Двойная замена у «ПСЖ»: Мукиеле и Данилу выходят вместо Хакими и Витиньи.

'75

Де Шильо выходит вместо Куардадо у «Ювентуса».

'73

Данило получает предупреждение.

'72

Еще один дальний удар Месси парирует Перин.

'71

Локателли в шпагате прервал пас Нуну Мендеша в направлении Вератти, атака хозяев прервана.

'68

Вот и первый удар в матче Лео Месси наносит. Вышло не очень опасно, но все же несколько тревожно.

'65

Вератти в очередной раз играет небрежно и получает предупреждение.

'64

Мог сейчас Мбаппе хет-трик оформить, но его удар в дальний угол с передачи Месси не добрался до цели.

'62

Сфолил Вератти на своем экс-партнере Паредесе, штрафной получат турниры.

'60

Рабьо плотно приложился с дальней дистанции — неточно.

'59

Как будто бы не одна, а все 11 замен у «Юве» произошли в перерыве матча. Совсем другая команда вышла на «Парк де Пренс» у Макса Аллегри, здорово она двигается и перемещает мяч.

'57

Еще один классный момент был у Влаховича, но пробить дважды головой ему не удалось — первый удар оказался заблокирован, а второй парировал Доннарумма.

'54

ГОООООООООООЛ! Уэстон Маккенни легко продавил Нуну Мендеша и замкнул фланговую подачу Мендеша! Игра вновь обретает смысл, 2:1!

'51

Мбаппе пробежал метров 60 с мячом один-одинешенек, пробил в ближний угол, но не попал в створ! Первый промах Килиана сегодня!

'49

Бодро тайм второй начался, обменялись команды атаками с ударами в створ.

'47

Уэстон Маккенни в перерыве заменил Фабио Миретти у гостей.

'46

Второй тайм начался!

'45+2

Перерыв! «ПСЖ» тотально задоминировал «Юве» в первом тайме первого для себя матча Лиги чемпионов нового сезона, и пока никаких предпосылок для того, чтобы что-то изменилось сегодня, нет.

'45

К основному времени первого тайма добавлена одна минута.

'41

Ашраф Хакими оказался в положении «вне игры».

'43

Куадрадо играет в пас с Бонуччи — отдали хозяева мяч соперникам, а те пока ничего с ним придумать не могут.

'39

Владение мячом — 55% на 45% в пользу «ПСЖ».

'36

Неймар упал в штрафной «Юве» и стал выпрашивать пенальти. Бессердечный бразилец хочет уже в первом тайме лишить гостей всех надежд на положительный исход этой игры, но главный арбитр хоронить итальянский клуб пока не стал.

'33

Фабио Миретти ударил по ногам Марко Вератти, мяч у «ПСЖ».

'32

Очень плохо разыгрывают сегодня стандартные положения гости, еще один навес со штрафного просто достался Доннарумме.

'29

Неймар повалил на газон Костича.

'26

По желтой карточке получили Серхио Рамос (за разговоры с арбитром) и Бремер (непосредственно за фол на Мбаппе).

'25

Мбаппе падает на газон после подката Бремера, сбегает в место столкновения человек 15 в общей сложности из двух команд.

'24

Сверхуверенно ведет не только по счету, но и по игре. Дело может закончится разгромом, если ничего не изменят в обороне сейчас «бьянконери».

'22

ГОООООООООООООООЛ! Килиан Мбаппе в одно касание заканчивает трехходовку «ПСЖ», которую начал Марко Вератти, и с передачи Ашрафа Хакими поражает ворота Перина — 2:0!

'21

Аркадиуш Милик забрался в офсайд. Но на повторе было видно, что судья принял неверное решение.

'20

Неймар фолит на Паредесе, штрафной в пользу «Юве».

'19

А вот момент! Куардадо перевисел в воздухе Серхио Рамоса и из вратарской головой пробил по воротам Доннаруммы — Джиджи умудрился выставить руку и отбил удар!

'18

Первую позиционную атаку в игре проводят гости, трибуны парижского стадиона встречают ее громким свистом.

'15

Месси здорово осваивается на позиции ложной девятки, раздавая классные передачи направо и налево. Очень приятное впечатление своей игрой оставляет аргентинец.

'13

Рабьо совершает тактический фол на Неймаре.

'12

Куардадо выбивает мяч за боковую линию после неудачной передачи Данило.

'9

Еще один заброс за спину защитникам «Юве» на Мбаппе прошел:, но на сей раз француз подстроиться под мяч не смог.

'7

Легкий дымок в чаше «Парк де Пренс» — мощное пиро-шоу устроили фанаты «ПСЖ» еще до начала игры, а теперь есть повод зажечь оставшиеся файеры и петарды!

'5

ГООООООООООООООООООЛ! Килиан Мбаппе вколотил мяч в дальний угол ворот Перина после классного черпачка от Неймара! Внезапно очень классное начало у нас, 1:0!

'3

Cтартовые минуты игры остаются за парижской командой.

22:01

Игра началась! Поехали!

21:55

Двукратные победители Лиги (Кубка) чемпионов сыграют в гостях в таком составе: Перин, Бонуччи, Данило, Бремер, Куадрадо, Костич, Паредес, Рабьо, Миретти, Милик, Влахович.

21:50

Состав парижан: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Верратти, Витинья, Месси, Неймар, Мбаппе.

21:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Ювентус» гостит у «ПСЖ». Начало матча — в 22.00 мск.

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