Матч окончен! Париж обыгрывает дома «Юве» и набирает свои первые три очка в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА!
Две волны позиционной атаки успели провести «бьянконери» — Костич с Локателли могли вполне сравнять счет, но Доннарумма выступил против и прервал своими сейвами атакующие порывы гостей.
Вот и первый удар в матче Лео Месси наносит. Вышло не очень опасно, но все же несколько тревожно.
Мог сейчас Мбаппе хет-трик оформить, но его удар в дальний угол с передачи Месси не добрался до цели.
Как будто бы не одна, а все 11 замен у «Юве» произошли в перерыве матча. Совсем другая команда вышла на «Парк де Пренс» у Макса Аллегри, здорово она двигается и перемещает мяч.
Еще один классный момент был у Влаховича, но пробить дважды головой ему не удалось — первый удар оказался заблокирован, а второй парировал Доннарумма.
ГОООООООООООЛ! Уэстон Маккенни легко продавил Нуну Мендеша и замкнул фланговую подачу Мендеша! Игра вновь обретает смысл, 2:1!
Мбаппе пробежал метров 60 с мячом один-одинешенек, пробил в ближний угол, но не попал в створ! Первый промах Килиана сегодня!
Перерыв! «ПСЖ» тотально задоминировал «Юве» в первом тайме первого для себя матча Лиги чемпионов нового сезона, и пока никаких предпосылок для того, чтобы что-то изменилось сегодня, нет.
Куадрадо играет в пас с Бонуччи — отдали хозяева мяч соперникам, а те пока ничего с ним придумать не могут.
Неймар упал в штрафной «Юве» и стал выпрашивать пенальти. Бессердечный бразилец хочет уже в первом тайме лишить гостей всех надежд на положительный исход этой игры, но главный арбитр хоронить итальянский клуб пока не стал.
Очень плохо разыгрывают сегодня стандартные положения гости, еще один навес со штрафного просто достался Доннарумме.
По желтой карточке получили Серхио Рамос (за разговоры с арбитром) и Бремер (непосредственно за фол на Мбаппе).
Мбаппе падает на газон после подката Бремера, сбегает в место столкновения человек 15 в общей сложности из двух команд.
Сверхуверенно ведет не только по счету, но и по игре. Дело может закончится разгромом, если ничего не изменят в обороне сейчас «бьянконери».
ГОООООООООООООООЛ! Килиан Мбаппе в одно касание заканчивает трехходовку «ПСЖ», которую начал Марко Вератти, и с передачи Ашрафа Хакими поражает ворота Перина — 2:0!
А вот момент! Куардадо перевисел в воздухе Серхио Рамоса и из вратарской головой пробил по воротам Доннаруммы — Джиджи умудрился выставить руку и отбил удар!
Первую позиционную атаку в игре проводят гости, трибуны парижского стадиона встречают ее громким свистом.
Месси здорово осваивается на позиции ложной девятки, раздавая классные передачи направо и налево. Очень приятное впечатление своей игрой оставляет аргентинец.
Еще один заброс за спину защитникам «Юве» на Мбаппе прошел:, но на сей раз француз подстроиться под мяч не смог.
Легкий дымок в чаше «Парк де Пренс» — мощное пиро-шоу устроили фанаты «ПСЖ» еще до начала игры, а теперь есть повод зажечь оставшиеся файеры и петарды!
ГООООООООООООООООООЛ! Килиан Мбаппе вколотил мяч в дальний угол ворот Перина после классного черпачка от Неймара! Внезапно очень классное начало у нас, 1:0!
Двукратные победители Лиги (Кубка) чемпионов сыграют в гостях в таком составе: Перин, Бонуччи, Данило, Бремер, Куадрадо, Костич, Паредес, Рабьо, Миретти, Милик, Влахович.
Состав парижан: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Верратти, Витинья, Месси, Неймар, Мбаппе.