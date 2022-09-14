Лондонский «Челси», который несколько дней назад лишился главного тренера Томаса Тухеля, принимает австрийский «Ред Булл Зальцбург» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов.
Матч не начался
14 сентября 22:00
Челси (Англия)
0:0
Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Стадион «»,
Главный судья:
1-й тайм
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Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Лондонский «Челси» принимает «РБ Зальцбург» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
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