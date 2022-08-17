Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Американка лишилась ног, пока плавала на надувном матрасе 20:32
Ученые установили, на каком сроке беременные испытывают сильнейшее сексуальное... 20:31
Клуб 2DROTS разгромил «Чертаново» в Кубке России 20:30
ЦУП досрочно завершит выход в открытый космос российских космонавтов после инцидента... 20:27
Минпромторг ожидает снижения цен на школьные товары уже в сентябре 20:20
ФСБ впервые раскрыла число приехавших из Донбасса 20:19
В «Роскосмосе» объяснили «аномалией в работе... 20:12
«Динамо» объявило о переходе Майсторовича из «Войводины» 20:10
Блинкен пошутил, что опыт боевых искусств делает его работу намного спокойнее 20:02
Сотрудники Microsoft слили внутренние учетные данные компании 19:59
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Спорт

В шаге от группового этапа: киевское «Динамо» принимает «Бенфику». LIVE

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первый матч. «Динамо» (Киев) — «Бенфика». ОНЛАЙН

close
100%
Эпизод матча «Динамо» (Киев) — «Бенфика» в Лиге чемпионов

Эпизод матча «Динамо» (Киев) — «Бенфика» в Лиге чемпионов

Официальный сайт «Динамо» (Киев)
Киевское «Динамо» на условно домашнем стадионе в Лодзи принимает португальскую «Бенфику» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 1-й матч
Матч не начался
17 августа 22:00
Динамо К
Киев, Украина
0:0
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Стадион «ЛКС», Лодзь
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:45

Добрый вечер, уважаемые читатели! Киевское «Динамо» начинает противостояние с португальской «Бенфикой» за право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию первого матча.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 175-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 175-й день
«Играете с огнем»: британские ВВС предостерегли от «рутинных» полетов над Россией
В посольстве Британии назвали нарушение самолетом-разведчиком границы РФ «рутинной» операцией
«Вы знаете, кто ваш злейший враг? Вы»: Арестович осудил ненависть украинцев к русским
Советник главы офиса Зеленского Арестович раскритиковал украинцев за ненависть к русским
ЦУП досрочно завершит выход в открытый космос российских космонавтов после инцидента на МКС
Посольство потребовало от США выдать визы Лаврову и другим членам делегации на ГА ООН
ФСБ впервые раскрыла число приехавших из Донбасса
В России инфляция в годовом выражении упала ниже 15%
Новости и материалы
Американка лишилась ног, пока плавала на надувном матрасе
Ученые установили, на каком сроке беременные испытывают сильнейшее сексуальное желание
Клуб 2DROTS разгромил «Чертаново» в Кубке России
Минпромторг ожидает снижения цен на школьные товары уже в сентябре
В «Роскосмосе» объяснили «аномалией в работе аккумулятора» инцидент на МКС
«Динамо» объявило о переходе Майсторовича из «Войводины»
Блинкен пошутил, что опыт боевых искусств делает его работу намного спокойнее
Сотрудники Microsoft слили внутренние учетные данные компании
Житель Татарстана задушил сожительницу из-за ее расточительности
Посол Антонов рассказал, что США «ведут охоту» на россиян
Канчельскис: сейчас Дзюбу не возьмут в «Тоттенхэм» даже болбоем
У российского космонавта возникли проблемы при работе в открытом космосе
Морские рейсы между Мариуполем и РФ начнутся 5 сентября
Обновление до Android 13 сломало Google Pixel 6
Суд арестовал дворника-мигранта, подозреваемого в изнасиловании детей
Игрок «Броук Бойз» рассказал о поведении Плющенко в медийной команде
В России подорожал набор вещей для первоклассника
Минсельхоз не рассматривает вопрос об отмене экспортной пошлины на зерно
Все новости
«Готовы беречь мир». Сербия не собирается вводить войска в Косово
Столтенберг заявил о готовности НАТО вмешаться в ситуацию вокруг Косово
Хотел подарить жене: как ящерица из зоопарка упала с 12-го этажа
В ленинградском зоопарке посетитель украл акантозавра
Оставьте Диану в покое. Смотрим новый документальный фильм о судьбе принцессы
Рецензия на документальный фильм «Принцесса» о Диане
«Обратить изменения вспять нельзя»: как болезни сердца влияют на риск деменции
Врач-невролог Шевцова рассказала, как отсрочить наступление старческого слабоумия
«Не ставишь подпись – до свидания»: в Госдуме предложили обязать финнов поддерживать СВО
Депутат предложил заставлять финнов подписывать на российской границе документ о поддержке СВО
«Циничные вбросы»: посольство России возмущено обвинениями в причастности к взрыву в Ереване
Посольство РФ направило ноту в МИД Армении и отвергло причастность к взрыву на рынке «Сурмалу»
Робопес с гранатометом, танки и орбитальная станция. Что показали на «Армии-2022»
«Газа хватит на 2 – 2,5 месяца»: в Германии опасаются прекращения российских поставок
Глава регулятора Германии Мюллер заявил, что без поставок России запасов газа хватит на 2,5 месяца
«Технологии американских дронов через Украину уйдут в Россию»
Почему военные США не хотят передавать ВСУ беспилотник MQ-1C Gray Eagle
Правда или ложь? Тест по биографии Муслима Магомаева
Попробуйте отличить правдивые и ложные факты о Муслиме Магомаеве
«Позорный» шаг: в Чехии заподозрили Германию в желании запустить «Северный поток — 2»
Чешский экономист Кованда предположил, что Германия запустит «Северный поток – 2» уже осенью
«Наша стратегия — уничтожить логистику»: в офисе Зеленского пригрозили разрушить Крымский мост
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил о планах Украины уничтожить Крымский мост
Ужасно пахнут, пьют и не хотят работать: обидные мифы о бездомных, в которые не стоит верить
Дарья Амосова, PR-специалист «Ночлежки» в Москве – о стереотипах, связанных с бездомными людьми
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть