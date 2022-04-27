Bloomberg: итальянская Eni планирует открыть рублевой счет для расчетов за газ 20:48

Юрий Мороз снимет психологическую драму «Лунатики» 20:43

Закон о дистанционной продаже лекарств по рецептам продлили до 1 июня 20:42

Попечительский совет РФС поддержал продолжение обжалования решений ФИФА и УЕФА 20:41

Задержанный за покушение на Соловьева оказался подельником брата Смольянинова 20:37

Самолет с Ярошенко приземлился во Внуково 20:37

В Калининграде пройдут Международные органные ассамблеи 20:35

Один человек погиб, 10 пострадали при столкновении автобуса с автомобилем... 20:33

Собянин: дефицита товаров в Москве нет 20:22