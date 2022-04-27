В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа принимает испанский «Вильярреал», чьим главным тренером является Унаи Эмери. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч
Матч не начался
27 апреля 22:00
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:0
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Стадион «»,
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
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Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня начинается противостояние «Ливерпуля» и «Вильярреала» в полуфинале Лиги чемпионов. Начало матча — в 22.00 мск.
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