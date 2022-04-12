В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» после выездной победы со счетом 3:1 принимает у себя на «Сантьяго Бернабеу» лондонский «Челси». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
Матч не начался
12 апреля 22:00
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:0
Челси
Лондон, Англия
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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С начала
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С конца
21:50
Стартовый свисток прозвучит в 22.00 мск.
21:45
В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов мадридский «Реал» на своем поле принимает лондонский «Челси». Первая встреча завершилась победой испанцев со счетом 3:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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