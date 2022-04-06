Бензема опять чуть не отобрал мяч у голкипера Менди в его вратарской! Просто чудом «Челси» избежал четвертого пропущенного мяча.
«Челси» жестко прижал «Реал» к его штрафной. «Сливочные» изо всех сил отбиваются. «Синие» зарабатывают угловой.
Опасно! Маунт со всей силы зарядил с правой ноги по воротам, и мяч пролетел над перекладиной! Правда, Куртуа уже успел вытянуться в прыжке и контролировал ситуацию.
Как же повезло «Реалу»! Лофтус-Чик навесил на Лукаку, который остался в абсолютном одиночестве посреди штрафной и пробил головой. Мяч просвистел в миллиметрах от дальней штанги, куда Куртуа даже не стал дергаться. Ничто бы не спасло «Реал» от гола, если бы Лукаку не промахнулся.
Джеймс навесил в штрафную «Реала», и Лукаку пробил головой, но мяч улетел совсем в сторону от ворот.
«Реал» издевательски играет в стеночку в центре поля — и ведь это работает! Каземиро удалось оставить не у дел троих соперников и найти развитие для атаки.
Вынужденная замена в составе «Реала»: Начо заменил травмированного Милитао. Двойная замена в составе «Челси»: хавбек Лофтус-Чик вышел вместо Жоржиньо, а нападающий Лукаку — вместо Пулишича.
Защитник «Реала» Менди неожиданно показал искусный дриблинг на чужой половине поля и даже почти протащил мяч до штрафной, но столкнулся с эшелонированной обороной «Челси» и был вынужден отпасовать назад.
Пулишич пробил из пределов штрафной, пытаясь попасть в ближнюю «девятку», но получилось слишком мягко и слабо. Куртуа быстро занял правильную позицию и спокойно поймал мяч в руки.
На «Стэмфорд Бридж» раздаются громкие песнопения: «Реал Мадрид», оле, «Реал Мадрид», оле, «Реал Мадрид», оле-оле!» Болельщики «синих» сейчас лишь изредка свистят кому-то из соперников.
Маунт пытался сыграть в стеночку с Зиешем, но партнер сделал слишком сильный пас ему на ход, — мяч ушел за лицевую.
После навеса с углового мяч заметался по штрафной «Реала», но в итоге взмыл в воздух и оказался в руках Куртуа.
Пулишич попытался прострелить в центр штрафной, но Карвахаль заблокировал этот пас, и мяч рикошетом ушел на угловой.
«Синие» начали высоко прессинговать и вынудили Куртуа выбить в аут. Однако более грубых ошибок «Реал» пока не совершает и моментов не привозит. Но впереди еще целый тайм.
Моментище! Аспиликуэта мощно пробил в правую «девятку», но Куртуа невероятным образом вытащил мяч оттуда и перевел мяч на угловой!
ГООООЛ!!! Бензема оформляет хет-трик на ровном месте! Один из защитников «Реала» вынес мяч куда подальше со своей половины поля, голкипер Менди вышел из ворот, остановил мяч и попытался отдать пас Рюдигеру, но сделал это слишком слабо. В итоге Бензема перехватил мяч и просто отправил его в пустые ворота. Счет становится 3:1 в пользу «Реала»!
Второй тайм начался! Томас Тухель провел двойную замену в перерыве: креативный Матео Ковачич вышел вместо Кристенсена, а Хаким Зиеш — вместо Канте.
Первый тайм завершен! Эти 45 минут пролетели на одном дыхании. Команды показывают просто невероятный по качеству футбол — высокие скорости, множество моментов, эффектное завершение атак и закрученная интрига.
Бензема оформил дубль за три минуты и чуть не дошел до хет-трика, но «Челси» не сдался и под конец тайма Хаверц сократил отставание до минимума — 1:2. Во втором тайме нас ждет еще более горячее рубилово.
С нетерпением ждем возобновления игры!
«Синие» буквально затолкали Каземиро и свалили его на колени на чужой половине поля, но судья никак не отреагировал. Благо для «сливочных», бразилец успел из последних сил отдать пас защитникам.
«Реал» агрессивно прессингует на чужой половине поля и вынуждает игрока «Челси» выбить мяч в аут.
Хаверц решил пойти на дубль и нанес удар из-за пределов штрафной — с левой ноги в дальнюю «девятку», — однако мяч прошел ощутимо выше створа.
Моментище! Винисиус выкатил мяч на Бензема, который был просто обязан расстреливать ворота из пределов штрафной, но Жоржиньо в подкате слегка отодвинул от него мяч, и после этого удар у Карима уже не получился — снаряд просвистел мимо дальнего угла.
ГООООЛ!!! Жоржиньо навесил в штрафную, Хаверц умело отклеился от опекунов и в упор расстрелял ворота головой! «Челси» сократил отставание до одного гола — 1:2!
Трибуны свистят и гудят на Куртуа — бывшего игрока «Челси». Он не очень вежливо расстался с «синими», требуя перехода в «Реал».
Джеймс прострелил в центр вратарской, и Канте попытался в касание пробить во воротам, но мяч рикошетом ушел на угловой.
«Реал» продолжает крайне рискованно разыгрывать мяч в своей штрафной под жестким прессингом «Челси». В итоге «синие» вынуждают соперников упустить снаряд за боковую.
Опасно! Карвахаль получил мяч во вратарской «Челси», развернулся и пробил по воротам, но получилось слишком слабо, что и позволило защитнику успеть выбить снаряд вон из штрафной.
«Реал» очень расхлябанно играет в обороне. Только что испанцы чуть не организовали сопернику выход один на один с Куртуа — лишь чудом игрок «Челси» не успел перехватить мяч в штрафной после рискованной передачи.
Три игрока «Челси» накрыли Милитао, который решил рискованно пойти вперед и потерял мяч. «Синие» изо всех сил пытаются отыграться.
Хаверц исполнил проникающий пас во вратарскую «Реала», но там не оказалось никого из партнеров, и Куртуа спокойно забрал мяч.
Кроос навесил с углового в центр штрафной, и Милитао нанес плотный удар головой, но получилось прямо по центру, так что вратарь Менди сумел легко поймать мяч.
После заброса Милитао на чужую половину поля Джеймс ошибся и выбил мяч головой за лицевую. Подарил угловой «Реалу».
«Так! Так! Именно так побеждает «Реал!» — скандируют по-испански болельщики «сливочных», и их даже слышно, поскольку фанаты «Челси» немного приутихли.
Хаверц наткнулся на ногу Каземиро в штрафной «Реала», но арбитр не дал пенальти: игрок «Челси» сам влетел в колено соперника.
Ух, чуть не случился пожар в штрафной «Реала»! Двое игроков «Челси» оказались в штрафной, и единственный защитник «сливочных» чудом успел выбить мяч.
ГОООООЛ!!! Что происходит?! Бензема оформляет дубль! Модрич навесил в штрафную, и Бензема головой пробил в противоход вратарю Менди — в правую «девятку»! Счет становится 2:0 в пользу «Реала»!
«Челси» очень высоко и дерзко прессингует, горя желанием быстро отыграться. Но пока «Реал» без особого труда выходит из-под прессинга.
ГОООООЛ!!! «Реал» выходит вперед! И как просто все вышло. Кроос отдал в центре поля на Винисиуса, тот сыграл в стеночку с Бензема, на скорости проник в штрафную с левого фланга и навесил в центр, куда уже добрался Бензема и пробил головой точно под перекладину! Счет становится 1:0 в пользу «Реала».
Ух ты, Рюдигер навесил в штрафную, а Маунт пробил головой! Правда, мяч полетел не в створ, но Куртуа подстраховался и в прыжке забрал его в руки.
Желтую карточку получает Рюдигер — он принял на бедро Вальверде, который пытался разогнать атаку «Реала».
Милитао присел на газон и схватился за ногу, а потом за поясницу. К нему выходят врачи. Кстати, из-за желтой карточки бразилец точно пропустит следующий матч 1/4 финала. Как бы из-за травмы ему не пришлось раньше времени покинуть и эту игру.
Винисиус влетел в штрафную «Челси», но отдать было некому — партнеры не подошли. Сам бразилец пробить не успел — его взяли в клешни два защитника и без нарушения правил отобрали мяч.
Джеймс нанес со штрафного мощный удар по воротам! Куртуа в прыжке отбил мяч в сторону. Тот ушел в аут.
Милитао получает желтую карточку! Он сбил Хаверца возле штрафной «Реала» после того, как сам ошибся в обработке мяча и чуть не позволил сопернику выйти один на один с Куртуа!
Кроос отобрал мяч у Риса Джейса на своей половине поля, и «Реал» начал аккуратно владеть мячом на своей половине поля, потихоньку продвигаясь вперед.
Маунт навесил на ближнюю штангу, мяч отскочил от газона и прилетел к Пулишичу, который мощно зарядил, но промахнулся мимо створа.
Перекладина спасла «Челси»! «Реал» отобрал мяч в центре поля, Бензема пяткой отдал пас на ход Вальверде, тот отпасовал на Винисиуса, который пробил в крестовину!
«Реал» развивал красивую атаку в касание, но Кросс притормозил в центре поля и тут же попал под прессинг Маунта, свалился на газон и потерял мяч.
«Реал» разгорячился и теперь жестко прессингует соперника на чужой половине поля — Бензема уже бежит оказывать давление на вратаря.
Канте пошел не перехват, но слишком жестко влетел в спину Крооса, так что немец упал. Арбитр свистнул фол.
«Сливочные» владеют мячом на чужой половине поля, но не могут пока даже приблизиться к чужой штрафной. «Челси» дисциплинированно держит оборону и выдергивается в агрессивный прессинг.
Хаверц грамотно расположился между двумя защитниками «Реала», принял мяч, проник в штрафную и пробил, но получилось сильно выше ворот.
Милитао неожиданно решил пробить издали в левый нижний угол, но вратарь «Челси» Менди легко справился с этим ударом — припал к газону и зафиксировал мяч.
Канте отобрал мяч на чужой половине поля, но не стал сразу искать вариантов для обострения, а отдал в сторону, а потом «Челси» отошел назад. Лондонцы тоже предпочитают не форсировать события, а играть понадежнее.
«Реал» пока не переходит за центральный круг и начинает активно прессинговать соперника только на своей половине поля. Соблюдает осторожность.
«Синие» разыграли мяч с центра поля, довели его до Маунта, который разогнался по правому флангу и прострелил в штрафную «Реала»! Испанцам повезло, что Пулишич не успел замкнуть.
Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Винисиус Жуниор, Бензема.
Запасные: Лунин, Фуйдиас, Вальехо, Начо, Асенсио, Марсело, Васкес, Бэйл, Себальос, Родриго, Мариано, Камавинга.
Стартовый состав «Челси»: Менди, Кристенсен, Тьяго Силва, Рюдигер, Джеймс, Аспиликуэта, Жоржиньо, Канте, Маунт, Хаверц, Пулишич.
Запасные: Кепа, Беттинелли, Алонсо, Чалоба, Сарр, Ковачич, Лофтус-Чик, Кенеди, Зиеш, Сауль, Лукаку, Вернер.