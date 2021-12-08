Финальный свисток! «Ювентус» обыгрывает «Мальме» и... выходит в плей-офф Лиги чемпионов с первого места! «Челси» в компенсированное время пропустил сумасшедший удар от Магомеда Оздоева и потерял очки в Санкт-Петербурге!
А «Челси» забил третий! Не додержал «Зенит» даже ничью у себя дома, что означает спуск туринской команды она вторую строчку в турнирной таблице группы Н.
Кин! Какая возможность была у него оформить дубль! Диавара просто мертвейший мяч сейчас потащил, в упор бил игрок «Юве», но забить второй не смог.
Серхио Пенья получает предупреждение. Не успевают за своими оппонентами игроки шведского клуба, отсюда и такое большое количество фолов.
15 минут до конца основного времени матча. В параллельном матче в Санкт-Петербурге «Челси» на данную минуту играет вничью с «Зенитом», что позволяет «Ювентусу» лидировать в турнирной таблице группы Н.
Кин вновь выиграл верховую борьбу в штрафной скандинавской команды, но Диавара ловко выпрыгнул и выловил мяч.
А вот сейчас Чолак все-таки пробил. Дистанция была приличной, но и Перину пришлось потрудиться, чтобы сохранить ноль в графе «пропущенные мячи».
Ой-ой-ой, как же так игроки «Мальме» оставили одного Рабьо? Мог сейчас Адриен забивать второй и решать исход игры в свою пользу.
Рабьо в одно касание попытался пробить после классной передачи, но футболист «Мальме» пожертвовал здоровьем и заблокировал удар.
Антонио Полак довольно грубо подкатывается под соперника и получает первое предупреждение в матче.
Перерыв! Отличный тайм провел «Ювентус» и абсолютно заслуженно повел в счете. Вернемся через 15 минут.
Рабьо нашел щелочку между линиями и прострелил, но до игроков в черных футболках мяч так и не дошел.
Бергет очень активен на своей бровке, своими интересными решениями он застает раз за разом врасплох своих оппонентов.
Инносент здорово отклеился от опеки и в одиночестве имел шанс сравнять счет! Правда замкнуть прострел у него не вышло, мяч совсем далеко от ворот прошел.
Серьезное повреждение получил футболист шведской команды, будет замена. Вместо Ракипа вышел Серхио Пенья.
Ракип лежит на газоне и ждет кого-то из медицинской бригады клуба, чтобы справиться с последствиями травмы.
ГОООООООООООООООЛ! Очередное обманное движение позволяет Мойзе Кину замкнуть аккуратнейшую подачу Бернардски! Шикарный удар с очень близкого расстояния позволяет хозяевам открыть счет, 1:0!
What did you enjoy most about Moise Kean's first Champions League goal for Juventus?#UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2021
Бернардески попытался при помощи индивидуального мастерства прорваться к воротам оппонента, но был остановлен кем-то из защитников.
Стартовый отрезок игры целиком и полностью остался за хозяевами поля, ничего у шведской команды на чужой половине пока не получается.
Дибала попробовал закинуть кросс в штрафную «Мальме» — Диавара оказался первым на мяче и выбил его в сторону.
Игра началась! Поехали!
«Мальме» выйдет на игру в таком составе: Диавара, Мойсандер, Нильсен, Ахмедходжич, Ольссон, Бергет, Ракип, Кристиансен, Инносент, Бирманчевич, Чолак.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Ювентуса»: Перин, Бонуччи, Ругани, де Винтер, Алекс Сандро, Рабьо, Бентанкур, Артур, Бернардески, Дибала, Кин.