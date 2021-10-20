«Ювентус» владеет мячом, но при этом «Зенит» пытается играть в высокий прессинг. Клаудиньо не дают начать атаку.
Право на угловой получает «Зенит». Разыгрывают его футболисты, но спокойно выносит защита «Юве» мяч ближе к центру поля.
Крыша арены «Зенита» закрыта, а, значит, погода не помешает матчу. Появляются команды на поле.
«Ювентус» турнирную таблицу группы возглавляет — итальянская команда без сюрпризов разобралась с «Мальме», а также дала серьезный бой действующему победителю Лиги чемпионов «Челси». В активе команды шесть очков.
Петербургский клуб идет на третьей строчке в турнирной таблице группы, набрав три очка. В первом туре подопечные Сергея Семака на выезде с минимальным счетом уступили «Челси», а вот во втором туре одолели «Мальме» дома — 4:0.
А вот, кто начнет игру с первых минут у «Ювентуса», начало сезона для которого выдалось весьма непростым.
«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Де Лигт, Бонуччи, Сандро, Маккенни, Локателли, Бентанкур, Бернардески, Кьеза, Мората.
— JuventusFC (@juventusfc) October 20, 2021
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Матч проходит в Санкт-Петербурге, где целый день идет проливной дождь, поэтому — традиционно — состав хозяев:
«Зенит»: Крицюк, Ловрен, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Караваев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Дзюба.
Наш состав на матч #ЗенитЮвентус! pic.twitter.com/JV9lUMqtzD— ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 20, 2021