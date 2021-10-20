21:45

Петербургский клуб идет на третьей строчке в турнирной таблице группы, набрав три очка. В первом туре подопечные Сергея Семака на выезде с минимальным счетом уступили «Челси», а вот во втором туре одолели «Мальме» дома — 4:0.