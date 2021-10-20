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Спорт

Проверка на прочность: «Зенит» против «Ювентуса». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. 3-й тур. «Зенит» — «Ювентус». ОНЛАЙН

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Игроки ФК «Зенит» празднуют победу после матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года

Игроки ФК «Зенит» празднуют победу после матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и ФК «Мальмё» (Мальмё, Швеция), 29 сентября 2021 года

Михаил Киреев/РИА «Новости»
В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» играет против туринского «Ювентуса». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Лига чемпионов. Группа H. 3-й тур
1-й тайм
20 октября 22:00
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Ювентус
Турин, Италия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'8

Опасный стандарт исполняет туринский клуб, но мяч перелетает штрафную и улетает выше ворот.

'6

«Ювентус» владеет мячом, но при этом «Зенит» пытается играть в высокий прессинг. Клаудиньо не дают начать атаку.

'4

Очень высокий темп на первых минутах игры у нас в Петербурге.

'2

Право на угловой получает «Зенит». Разыгрывают его футболисты, но спокойно выносит защита «Юве» мяч ближе к центру поля.

'1

Ну что, звучит стартовый свисток! Поехали!

21:55

Крыша арены «Зенита» закрыта, а, значит, погода не помешает матчу. Появляются команды на поле.

21:50

«Ювентус» турнирную таблицу группы возглавляет — итальянская команда без сюрпризов разобралась с «Мальме», а также дала серьезный бой действующему победителю Лиги чемпионов «Челси». В активе команды шесть очков.

21:45

Петербургский клуб идет на третьей строчке в турнирной таблице группы, набрав три очка. В первом туре подопечные Сергея Семака на выезде с минимальным счетом уступили «Челси», а вот во втором туре одолели «Мальме» дома — 4:0.

21:40

А вот, кто начнет игру с первых минут у «Ювентуса», начало сезона для которого выдалось весьма непростым.

«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Де Лигт, Бонуччи, Сандро, Маккенни, Локателли, Бентанкур, Бернардески, Кьеза, Мората.

21:35

Матч проходит в Санкт-Петербурге, где целый день идет проливной дождь, поэтому — традиционно — состав хозяев:

«Зенит»: Крицюк, Ловрен, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Караваев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Дзюба.

21:30

Добрый день, уважаемые любители футбола. В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» на своем поле принимает туринский «Ювентус» под руководством Массимилиано Аллегри.

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