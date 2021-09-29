Малком пытался делать скидку на Дзюбу, но слишком рано дернулся Артем в центр штрафной — забрался в офсайд.
Немного сумел «Мальме» отодвинуть игру от своих ворот, уже не такой активный прессинг от «Зенита».
А вот сейчас могло бы быть опасно! «Мальме» атакует», «Зенит», казалось бы, спокойно обороняется, а Чолак наносит опасный удар и попадает в крестовину.
Мяч перелает на половину поля «Зенита», но шведы даже не пытаются идти в атаку, рядом со своей штрафной перекатывают мяч игроки петербургского клуба.
ГООООООООООЛ! «Зенит» выходит вперед, и это Клаудиньо! Классную атаку провел «Зенит», несколько раз накрывают игроки «Мальме» удары футболистов российского клуба, но бразилец оказался точнее.
9 - КЛАААААААУУУУУУДИНЬОООООО! 1:0! #ЗенитМальмё pic.twitter.com/ti6gmZ8TJl— ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 29, 2021
Чуть ли не впервые шведский клуб оказывается большими силами на чужой половине поля. Было неприятно, мяч летит мимо ворот, а следом Крицюк забирает мяч себе.
Практически не выпускает «Зенит» «Мальме» с их половины поля. Очень активный прессинг на первых минутах показывает российский клуб.
Очень бодро начинает «Зенит», атаку на атаке проводят футболисты. Дзюба получает мяч на ударной позиции, но вовремя накрывают футболиста.
3 - ДЗЮБААА! Получил мяч перед воротами, ударил, защитник заблокировал #ЗенитМальмё pic.twitter.com/dfwN9YNe5Y— ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 29, 2021
В атаку сразу же рвется «Зенит» и зарабатывает первый угловой в этой встрече. Но ничего опасного создать не удается. Кстати — Дзюба с капитанской повязкой.
Команды уже на поле, отзвучал гимн Лиги чемпионов. До старта матча остается совсем немного.
Команды на поле. Звучит гимн Лиги чемпионов УЕФА! #ЗенитМальмё pic.twitter.com/z4hX01UnNb— ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 29, 2021
«Мальме» в своем первом утре встречался с туринским «Ювентусом», который после ухода Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» переживает не самые простые времена. Однако это не помешало итальянцам на выезде одержать уверенную победу со счетом 3:0.
В первом туре «Зенит» встречался с победителем Лиги чемпионов прошлого сезона — «Челси». Стоит отметить, что петербургская команда смотрелась вполне достойно и имела неплохие шансы увезти из Лондона ничью, однако в какой-то мере не хватило везения. «Зенит» проиграл со счетом 0:1.
Артем Дзюба в матче «Челси» — «Зенит»Reuters
А вот кто с первых минут начнет игру у шведской команды.
«Мальме»: Далин, Брорссон, Нильсен, Ахмедходжич, Ларссон, Ракип, Кристиансен, Инносент, Бергет, Чолак, Бирманчевич. Запасные: Элльборг, Диавара, Пенья, Ульссон, Абубакари, Гваргис, Налич, Эйле, Нанаси.
Матч проходит в Санкт-Петербурге, поэтому начнем разговор о стартовых составах — по традиции — с хозяев. Здесь интересно вот что — с первых минут игру начнет Артем Дзюба, а вот Сердар Азмун остался на скамейке запасных.
«Зенит»: Крицюк, Барриос, Чистяков, Ракицкий, Кузяев, Вендел, Сутормин, Дуглас Сантос, Малком, Дзюба, Клаудиньо. Запасные: М. Кержаков, Бязров, Круговой, Ловрен, Азмун, Мостовой, Ерохин, Кравцов, Кузнецов, Хотулев.
Состав на #ЗенитМальмё pic.twitter.com/eDx1nq5nF1— ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 29, 2021