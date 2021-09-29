19:40

«Мальме» в своем первом утре встречался с туринским «Ювентусом», который после ухода Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» переживает не самые простые времена. Однако это не помешало итальянцам на выезде одержать уверенную победу со счетом 3:0.