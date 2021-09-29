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Спорт

За первой победой в Европе: «Зенит» забил «Мальме». LIVE

Лига чемпионов. Группа Н. 2 тур. «Зенит» — «Мальме». ОНЛАЙН

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Игрок «Зенита» Артем Дзюба

Игрок «Зенита» Артем Дзюба

РИА Новости
В матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов санкт-петербургский «Зенит» на своем поле принимает шведский «Мальме». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Группа H. 2-й тур
1-й тайм
29 сентября 19:45
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
9' Клаудиньо
1 : 0
Мальмё
Мальмё, Швеция
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург
Главный судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция)
1-й тайм

9' Клаудиньо

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'17

Малком пытался делать скидку на Дзюбу, но слишком рано дернулся Артем в центр штрафной — забрался в офсайд.

'15

Немного сумел «Мальме» отодвинуть игру от своих ворот, уже не такой активный прессинг от «Зенита».

'13

А вот сейчас могло бы быть опасно! «Мальме» атакует», «Зенит», казалось бы, спокойно обороняется, а Чолак наносит опасный удар и попадает в крестовину.

'11

Мяч перелает на половину поля «Зенита», но шведы даже не пытаются идти в атаку, рядом со своей штрафной перекатывают мяч игроки петербургского клуба.

'9

ГООООООООООЛ! «Зенит» выходит вперед, и это Клаудиньо! Классную атаку провел «Зенит», несколько раз накрывают игроки «Мальме» удары футболистов российского клуба, но бразилец оказался точнее.

'7

Чуть ли не впервые шведский клуб оказывается большими силами на чужой половине поля. Было неприятно, мяч летит мимо ворот, а следом Крицюк забирает мяч себе.

'5

Практически не выпускает «Зенит» «Мальме» с их половины поля. Очень активный прессинг на первых минутах показывает российский клуб.

'3

Очень бодро начинает «Зенит», атаку на атаке проводят футболисты. Дзюба получает мяч на ударной позиции, но вовремя накрывают футболиста.

'1

В атаку сразу же рвется «Зенит» и зарабатывает первый угловой в этой встрече. Но ничего опасного создать не удается. Кстати — Дзюба с капитанской повязкой.

'1

Дает стартовый свисток греческий арбитр! Поехали!

19:34

Команды уже на поле, отзвучал гимн Лиги чемпионов. До старта матча остается совсем немного.

19:40

«Мальме» в своем первом утре встречался с туринским «Ювентусом», который после ухода Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» переживает не самые простые времена. Однако это не помешало итальянцам на выезде одержать уверенную победу со счетом 3:0.

19:35

В первом туре «Зенит» встречался с победителем Лиги чемпионов прошлого сезона — «Челси». Стоит отметить, что петербургская команда смотрелась вполне достойно и имела неплохие шансы увезти из Лондона ничью, однако в какой-то мере не хватило везения. «Зенит» проиграл со счетом 0:1.

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Артем Дзюба в матче «Челси» — «Зенит»

Артем Дзюба в матче «Челси» — «Зенит»

Reuters
19:30

А вот кто с первых минут начнет игру у шведской команды.

«Мальме»: Далин, Брорссон, Нильсен, Ахмедходжич, Ларссон, Ракип, Кристиансен, Инносент, Бергет, Чолак, Бирманчевич. Запасные: Элльборг, Диавара, Пенья, Ульссон, Абубакари, Гваргис, Налич, Эйле, Нанаси.

19:25

Матч проходит в Санкт-Петербурге, поэтому начнем разговор о стартовых составах — по традиции — с хозяев. Здесь интересно вот что — с первых минут игру начнет Артем Дзюба, а вот Сердар Азмун остался на скамейке запасных.

«Зенит»: Крицюк, Барриос, Чистяков, Ракицкий, Кузяев, Вендел, Сутормин, Дуглас Сантос, Малком, Дзюба, Клаудиньо. Запасные: М. Кержаков, Бязров, Круговой, Ловрен, Азмун, Мостовой, Ерохин, Кравцов, Кузнецов, Хотулев.

19:20

Матч начнется в 19.45 мск.

19:15

В матче второго тура группы Н Лиги чемпионов чемпион России «Зенит» принимает в Санкт-Петербурге лучшую команду Швеции «Мальме». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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