'65

Силва попадает в руку Миколенко в штрафной «Динамо», арбитр показывает, что игрок убирал руку и поэтому пенальти не будет. Но вот непонятно на повторе, убирал или не убирал. Очень спорный момент. Но VAR проверил, так что поверим.