Киевляне играли сегодня хорошо, имели достаточно моментов, но забили только один год. «Баварии» украинский клуб проиграл только в одном — в реализации голевых моментов. «Динамо» остается на последнем месте в группе, но хоть первый гол в турнире забило.
Цыганков после розыгрыша штрафного приложился издалека, Нойер присел на колени и сопроводил мяч в аут, хотя тот по дороге стукнулся об штангу Но ближний угол вратарь закрывал буквально грудью.
Тут же следует ответная атака «Динамо», Караваев прострели справа, Буяльский в штрафной аккуратно скинул под Цыганкову, но тот пробил мимо штанги!
Левандовски получил пас в штрафной от Мюллера, развернулся и в падении пробил в нижний угол — мимо!
Момент у «Динамо»! Нойер неудачно отбивает мяч перед собой после удара от Сидорчука, дальше Буяльский прострелил, но партнеры не дотянулись!
Только начало казаться, что «Бавария» окончательно перехватила преимущество во втором тайме и все контролирует, как «Динамо» забило. Ждем огненной концовки!
ГООЛ! Забивает «Динамо»! Быстрая атака получилась у хозяев, Миколенко покатил по линии через всю штрафную, Цыганков в касание отдал в штрафную на Гармаша, а тот четко пробил мимо Нойера! 1:2!
Замена у «Баварии». Марк Рока выходит вместо Комана. Интересно, что у гостей на скамейке запасных осталось только два полевых игрока, так что они не смогут провести все пять положенных замен.
Цыганков теперь падает в штрафной «Баварии», но здесь все чисто было сыграно. Да игрок киевлян уж очень красиво падал.
Сидорчук начал финтить на чужой половине поля и чуть не привез быструю контратаку, к счастью, Левандовски не слишком удачно принял мяч.
Дэвис промчался по левому флангу и навесил, но отбились киевляне в этот раз. «Бавария» все больше владеет мячом и преимущества у хозяев больше нет.
И вот «Бавария» пошла в прессинг на чужой половине, не нравится Нагельсманну происходящее на поле. Сразу же последовал отбор, мяч доставили в штрафную на Левандовски, но защитники втроем не дали ему развернуться.
Продолжает «Динамо» атаковать большими силами, а «Бавария» вообще никуда не спешит и всячески старается сбить темп.
Мирча Луческу очень агрессивно требует от судей желтую для Павара, а «Олимпийский» его поддерживает мощным ревом. Но желтой нет.
Какой момент упускает Шапаренко! Сыграл накоротке с Бульяским в штрафной и пробил, но мяч попал в защитника, от него полетел в створ — Нойер вытащил! А мяч вернулся к Шапаренко, после чего он мог спокойно бить в ближний угол, но зачем-то стал отдавать вдоль линии вратарской на партнеров, а там удачно ногами сыграл Нойер!
Две замены в перерыве делает Мирча Луческу. Денис Гармаш и Витиньо (не тот, что был в свое время в ЦСКА) меняют Шкурина и Де Пену.
Перерыв! «Бавария» на классе реализовала два момента из двух и обыгрывает киевское «Динамо», которое играет очень даже неплохо. Ждем продолжения.
Толиссо головой тонко отправлял мяч в угол ворот, но Бущан дотянулся и кончиками пальцев перевел на угловой!
Довольно обидно для «Динамо», играет-то команда неплохо. Может, стопроцентных моментов и не было, но подходов было хороших достаточно. А «Бавария» по сути реализовала оба своих момента.
ГОООЛ! Коман увеличивает преимущество «Баварии»! Атака в три паса, Мюллер красиво пропустил на Комана, которого потерял Миколенко, и француз эффектно попал в дальний угол от штанги! 0:2!
Теперь Дэвис падает в штрафной «Динамо», но он сам шел на фол, а арбитр последователен — нет пенальти.
Буяльский из штрафной простреливал на совершенно одиноко стоявшего напротив ворот Шкурина, но Эрнандес наакрыл.
Цыганков пробежал по левому флангу, сместился в центр, долго двигался вдоль линии штрафной и все-таки сумел пробить с легким рикошетом. Правда, получилось не очень сильно и Нойер успел переместиться и в падении забрал мяч.
Хорошая могла быть атака у «Баварии», впятером выбегали мюнхенцы, сделали несколько пасов в касание у чужой штрафной, а затем Дэвис то ли решил прострелить, то ли пробить, но в любом случае это было ужасно.
Нойер чуть не привез себе! Быстрая атака «Динамо», Цыганков ее начал, пробежал поля, получил ответный пас недалеко от штрафной, но Гореца выбил у него мяч. Дальше мяч покатился к Нойеру, а тот, пытаясь выбить, махнул мимо и в итоге было попадание в штангу!
Подача в штрафную от Комана на Левандовски, снова Бущан хорош на выходе. А поляк показывает партнеру большой палец.
А когда появляется возможность для атаки, динамовцы забрасывают мяч на Шкурина, но форвард пока зацепиться за мяч не смог ни разу.
ГООЛ! Девятый гол Левандовски в этой Лиге чемпионов и он получился шикарным! Последовал мощный пас в штрафную Горецки (для удара слабовато), до которого поляк не дотянулся, мяч попал в Забарного и поднялся в воздух, Роберт в падении через себя положил его в угол! 0:1!
Миколенко прострелил с левого фланга, экс-нападающий ЦСКА Илья Шкурин в падении пытался замкнуть, но не дотянулся, а затем защитник разрядил ситуацию!
Момент у «Баварии» в начале матча! После навеса Левандовски удобно скинул на линию штрафной, Горецка мощно пробил и попал в своего партнера Толиссо.
В Киеве очень мощный снегопад и поле сейчас активно очищают от снега.
Snowy conditions in Kiev. #DYNFCB pic.twitter.com/vI729lKBGk— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 23, 2021
Команды выступают в группе Е. «Бавария» лидирует в турнирной таблице. Подопечные Юлиана Нагельсмана в четырех матчах турнира набрали 12 очков, выиграв все игры. На втором месте в группе расположилась «Барселона». Подопечные Хави в четырех играх ЛЧ набрали шесть очков, потерпев два поражения и одержав две победы. Киевское «Динамо» занимает последнее место в группе. Украинская команда набрала одно очко в рамках Лиги чемпионов.
Составы команд:
«Динамо»: Бущан, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Де Пена, Миколенко, Забарный, Буяльский, Сирота, Шкурин, Кендзёра.
«Бавария»: Нойер, Павар, Горецка, Левандовски, Зане, Коман, Дэвис, Эрнандес, Мюллер, Куасси, Толиссо.