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Спорт

Хлопнуть дверью не удалось: «Шахтер» упустил победу над «Шерифом»

«Шериф» на последних секундах вырвал ничью у «Шахтера» в Лиге чемпионов

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Valentyn Ogirenko/Reuters
В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов украинский «Шахтер» принимал молдавский «Шериф». Украинский клуб уже в компенсированное время упустил победу, встреча завершилась со счетом 1:1. Донецкий клуб остался без евровесны, а молдавская команда сыграет в плей-офф Лиги Европы. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Группа D. 6-й тур
Окончен
07 декабря 23:00
Шахтёр Д
Донецк, Украина
42' Фернандо
1 : 1
Шериф
Тирасполь, Молдавия
90' Николов
Стадион «НСК Олимпийский», Киев
Главный судья: Донатас Румшас (Литва)
1-й тайм

10' Фернандо

42' Фернандо

18' Аддо

2-й тайм

78' Мудрик

83' Дуланто

90' Николов

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01:00

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка. До скорых встреч!

00:57

Стоит отметить, что исход этого матча ни на что не влиял. «Шериф» остался на третьем месте и сыграет в плей-офф Лиги Европы, а «Шахтер» остался без евровесны.

00:55

Прекрасный матч выдал «Шахтер», доминировал, имел ряд отличный моментов, однако реализация подвела украинскую команду, за что и поплатился клуб уже на третьей минуте компенсированного времени. Открытие этого сезона, молдавский «Шериф» смог сравнять счет. Итоговый результат — 1:1.

'90+4

Звучит финальный свисток! Вот это развязка, конечно, настоящий триллер!

'90+3

ГООООООООООООООЛ! Николов сравнивает счет за 10 секунд до конца компенсированного времени!

'90+2

Как же так?! Тете прорывается в атаку, отдает прекрасный пас на Мудрика, а тот бьет ровно в голкипера!

'90

Три минуты добавлено к матчу.

'88

Пытаются игроки «Шерифа» что-то придумать, но высоко их встречают футболисты «Шахтера».

'86

И действительно. Алексей Шевченко появляется в воротах вместо Пятова, который покидает поле с улыбкой.

'84

Очень интересный момент. Кажется, «Шахтер» готовит замену голкипера, при этом кажется, что с Пятовым все в порядке.

'83

Дуланто получает желтую карточку за то, что грубым наступом уложил Маркоса Антонио на газон.

'82

Ох, какой хороший момент мог быть у Бруно, если бы не остановили его защитники. Пытается огрызаться «Шериф» на последних минутах.

'80

Навес от Тилля со штрафного приводит к контратаке пять в три, но в итоге создать ничего не удалось. Еще и положение вне игры было.

'78

Чуть более жесткой стала игра, больше стыков пошло на поле. Мудрик получает желтую карточку.

'76

Доходит дело до удара у «Шерифа», но это совершенно неопасно, легко справляется Пятов.

'74

Пока перекатывает «Шериф» мяч в середине поля, а потом пас по флангу, длинный и совершенно неточный.

'72

Попытался «Шериф» прорваться по флангу, но донецкая защита останавливает соперников.

'70

Исмаили пытался прорваться по флангу, но не получилось у него.

'68

Сбивают Маркуса Антонио. Игрок «Шерифа» извиняется.

'66

Еще две замены делает «Шахтер». Майкон вместо Бондаренко, а также уходит Корниенко, вместо него Исмаили.

'64

Штрафной зарабатывает «Шериф», но это ни к чему не привело.

'62

Опасно! Тете был очень близок к голу после потрясающей передачи Марлоса, но увы, мимо.

'60

А вот и Пятов! Забирает он мяч после горячего розыгрыша в своей штрафной.

'58

Практически не вступает сегодня в игру Пятов, голкипер и капитан «Шахтера».

'56

Тете с мячом, пытался пробить, но вновь справляется защита «Шерифа». очень много у них работы сейчас.

'54

Тете постоянно смещается в центр поля, борется за мяч. Хорошо он вписался в игру после замены.

'52

Марлос открывался, но хорошо сыграли защитники «Шерифа», перекрывая футболиста «Шахтера».

'50

Снова куда активнее выглядит «Шахтер» на старте второго тайма.

'48

Ух, какой удар! Тете нанес сильнейший удар, едва справился с ним голкипер «Шерифа».

'46

Замены сделали клубы в перерыве. У «Ширифа» Николов меняет Коловоса. У «Шахтера» появляется Тете вместо Судакова, а также Мудрик выходит вместо Фернандо.

'46

Стартовал второй тайм! Ждем активной игры.

Перерыв

Звучит свисток на перерыв! «Шахтер» выглядит лучше, активнее, имеет куда больше моментов и ведет в матче со счетом 1:0. «Шериф» пока выглядит более блекло.

'45+1

Момент у Соломона, но не точно!

'45

Минута добавлена к первому тайму.

'44

Мог бы сейчас «Шахтер» забивать второй, но произошла путаница в штрафной, чем не смогли воспользоваться футболисты.

'42

ГОООООООООООЛ! И все-таки забивает «Шахтер»! Потеряли Фернандо в штрафной, мяч долго к нему катился, и проткнул футболист мяч, к которому не успел голкипер.

'40

Неточных передач сегодня достаточно как у одной, так и у другой команды.

'38

Попытка дальнего удара у Судакова блокирована.

'36

Стандарт «Шахтера» слишком уж неточный.

'34

И снова «Шериф». Тилль бьет по воротам, но снова выше.

'32

Пока «Шахтер» ближе к голу, но и момент создает «Шериф»! Бруно протащил мяч в штрафную, обыграл соперников и отдал пас на Кристиано, который нанес удар выше ворот.

'30

Пожалел литовский арбитр Бруно, а ведь нарушение вполне могло бы тянуть на желтую карточку.

'28

Да, сегодня пока вынуждены обороняться по большей части игроки молдавской команды.

'26

Угловой зарабатывает «Шахтер», но навес ничем не завершается. Пока не работают штрафные.

'24

В атаке проводят минуты футболисты украинского клуба. И Соломон наносит опаснейший удар, мяч попадает в крестовину.

'22

«Шахтер» позиционно начинает атаку с центра поля, но достаточно плотно перекрывает все зоны защита «Шерифа».

'20

«Шериф» не торопится, команде сейчас совершенно некуда торопиться.

'18

И еще одна желтая карточка. Аддо весьма грубо сбивает соперника, даже медики появляются на поле, чтобы оказать Судакову помощь.

'16

Выровнялась немного игра.

'14

Перехватил мяч «Шериф», однако острой атаки не выходит, позиционно пытаются игроки что-то создать.

'12

Попытка «Шерифа» вырваться в контратаку ни к чему не приводит.

'11

Первая желтая карточка в матче, ее получает Фернандо за очень грубую игру не в мяч против соперника — Янсане пострадал.

'10

Очень горячо в штрафной «Шерифа». Марлос врывался, сделал опасный пас на Додо, но мяч уходит на угловой, навес с которого ни к чему не привел.

'8

Прессингует «Шахтер». Гораздо активнее украинская команда на первых минутах.

'6

И еще один моментище! Соломон прекрасно обыгрывает соперников, пробивает под правую, но не попадает.

'5

А вот сейчас было опасно в исполнении «Шахтера»! Бондарь смахивал головой в ворота, но отбивается «Шериф».

'3

Идет игра в центре поля пока что. Пытаются обе команды — «Шахтер» больше — придумать что-то.

'1

Захватил мяч под свой контроль украинский клуб.

'1

Звучит стартовый свисток! Поехали, стартовал матч.

22:57

Команды уже на поле, звучит гимн Лиги чемпионов. Матч сегодня судит Донатас Румшас из Литвы.

22:25

Напомним, что «Шериф» уже отобрался в Лигу Европу, и этот матч ничего не исправит — между командами разница в пять очков (шесть против одного у «Шахтера»).

22:50

Матч начнется в 23.00 по московскому времени. А составы команд на матч следующие:

«Шахтер»: Пятов (К), Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко, Маркос Антонио, Марлос, Бондаренко, Судаков, Соломон, Фернандо.

«Шериф»: Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто (К), Кристиано, Тилль, Коловос, Аддо, Траоре, Янсане, Бруно.

22:45

В матче шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов в группе D украинский «Шахтер» из Донецка принимает молдавский «Шериф» из Тирасполя. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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