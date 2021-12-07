20:45

Встречу обслуживает испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. «ПСЖ» уже точно займет второе место в группе, а вот для «Брюгге» матч важный. Гостям нужно сыграть лучше, чем «РБ Лейпциг» в параллельном матче против досрочно выигравшего группу «Манчестер Сити». Тогда именно «Брюгге» попадет в плей-офф Лиги Европы.