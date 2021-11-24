Манчестер Сити

22:55

Очень интересные составы. Гвардиола снова играет без центрфорварда — Бернарду Силва будет исполнять роль «ложной девятки». Попал на эту встречу в состав Александр Зинченко, но мы привыкли видеть украинца на левом фланге обороны «Сити». В этом сезоне его оккупировал прекрасно играющий Жоау Канселу. Ну а экс-хавбек «Уфы» сыграет в тройке центральных полузащитников, как в сборной Украины.

У «ПСЖ» супертрио в атаке, а под ним три мощных и жестких хавбека, ориентированных на оборону. Да, Паредес и Эррера умеют творить, да и Гуйе способен удачно подключиться, но все они будут ориентированы сегодня на нейтрализацию козырей «горожан». Ну и в воротах сегодня Кейлор Навас, а Джанлуиджи Доннаррумма в запасе. А еще в заявку «ПСЖ» на игру наконец попал Серхио Рамос, так пока и не дебютировавший за парижский клуб после перехода из-за травмы.