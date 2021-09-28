В целом хозяева уже адаптировались к стилю, в котором проходит игра, и даже стали чаще держать мяч, но «Сити» по-прежнему больше владеет территорией.
Бернарду Силва на краю штрафной у вратарской убрал мяч под себя перед Нуну Мендешем и пробил, но прямо в руки Доннарумме.
Очень неприятный дальний удар Канселу из-за штрафной в позиционной атаке — Доннарумма в падении поймал.
До подачи не добрался сначала Рубен Диаш, затем Эмерик Лапорт, и мяч ушел на от ворот. Правда, «горожане» в обоих эпизодах видят фолы. ВАР будет проверять.
ЧУДОМ НЕ ПОПАЛ МЯЧ В ВОРОТА «ПСЖ»! Там две перекладины сыграли в одном эпизоде за Доннарумму! Сначала Стерлинг головой в перекладину пробил, а на добивании с трех метров вместо удара в створ еще раз в каркас угодил Бернарду Силва. И дальше Кимпембе не дал добить еще раз.
Первую в матче желтую карточку отхватил Жоау Канселу. Он уже третий раз сфолил. На этот раз не успел за Мбаппе и жестко его срубил в центре поля.
Месси очень активно поучаствовал в позиционной атаке с перепасовками накоротке, и дело могло бы закончиться моментом, но в итоге в обороне здорово сыграл Уокер.
Усыпила позиционная атака «горожан» хозяев. И в итоге Канселу вырезал такой шикарный пас в штрафную, что набегавшему Силве оставалось бы просто внести снаряд в сетку в упор. Однако Нуну Мендеш не заснул и сумел вынести на угловой.
«Сити» продолжает свои планомерные атаки. После прострельной передачи Мареза мяч от ноги Кимпембе, у которого аж вылетел щиток, ушел на угловой.
Могло быть очень опасно. Марез мягкий навес от лицевой выполнил уже из штрафной, но Доннарумма, сделав пару шагов вперед, дотянулся до мяча рукой. Ну а дальше, пусть и не без проблем, защитники «ПСЖ» смогли выиграть борьбу и вынести.
Грилиш обыгрывается в стенку со Стерлингом на входе в штрафную, но ответный пас выходит слишком сильным, и Джек не успевает.
Первый фол на Месси в матче совершает Жоау Канселу. Пробил португалец по ногам аргентинцу на фланге на чужой половине поля.
ГООООООООООООООООООООООЛ! Идрисса Гейе — 1:0! Вот так вот! Первая же позиционная атака «Парижа», и сразу гол! Вывели на ударную позицию в штрафной Неймара. Мбаппе вывел пасом от лицевой справа, но бразилец толком не попал по мячу. Однако тот дошел до находившегося дальше Гейе. Полузащитник подработал поудобнее и выстрелил метров с восьми в самую девятку! Без каких-либо шансов для Эдерсона.
Тотальнейшее преимущество «Ман Сити» пока что. «ПСЖ» мяч трогает только на своей половине поля около штрафной Доннаруммы, но выйти не может.
Штрафной «Сити» заработал на чужой половине. Де Брейне подал в штрафную, но до удара дело не дошло.
Сразу же заброс по правому флангу на ход Уокеру, но Доннаррумма первый на мяче. Пришлось, правда, немножко пробежаться итальянцу.
А вот состав «Манчестер Сити» от Хосепа Гвардиолы:
Эдерсон — Уокер, Диаш, Лапорт, Жоау Канселу — Бернарду Силва, Родри, де Брейне — Марез, Стерлинг, Грилиш.
Итак, составы команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино:
Доннаррумма — Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш — Эррера, Гейе, Верратти — Месси, Неймар, Мбаппе.