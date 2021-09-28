'26

ЧУДОМ НЕ ПОПАЛ МЯЧ В ВОРОТА «ПСЖ»! Там две перекладины сыграли в одном эпизоде за Доннарумму! Сначала Стерлинг головой в перекладину пробил, а на добивании с трех метров вместо удара в створ еще раз в каркас угодил Бернарду Силва. И дальше Кимпембе не дал добить еще раз.