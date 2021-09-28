- Газета.Ru " />
Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Молдавский «Шериф» повел в счете в гостевом матче... 22:36
Захарова прокомментировала удаление немецких каналов RT на YouTube 22:29
Роскомнадзор потребовал снять ограничения с немецких YouTube-каналов RT 22:29
Свищев назвал победу Усика праздником всего славянского спорта 22:29
Метеоролог рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни 22:28
Полковник получил пять лет за приказ, приведший к крушению вертолета Ми-28 22:27
Экс-нападающий ЦСКА: сын Гинера называл меня братом 22:14
Пентагон опроверг слова Байдена об отсутствии рекомендаций от ведомства... 22:09
Опубликовано видео убийства сотрудника КГБ Белоруссии во время спецоперации 22:00
Новое правительство Германии сформируют до конца недели 21:55
Бесплатная ставка 1000 р.
Спорт

Месси против Гвардиолы: «ПСЖ» ведет у «Ман Сити». LIVE

Лига чемпионов. Группа А. 2 тур. «ПСЖ» — «Манчестер Сити». ОНЛАЙН

close
100%
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси

Global Look Press
В матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» с Лионелем Месси в составе играет против английского «Манчестер Сити», который возглавляет бывший тренер аргентинца в «Барселоне» Хосеп Гвардиола. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Группа A. 2-й тур
1-й тайм
28 сентября 22:00
ПСЖ
Париж, Франция
8' Гейе
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Стадион «Парк де Пренс», Париж
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
1-й тайм

8' Гейе

24' Канселу

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'37

В целом хозяева уже адаптировались к стилю, в котором проходит игра, и даже стали чаще держать мяч, но «Сити» по-прежнему больше владеет территорией.

'34

Бернарду Силва на краю штрафной у вратарской убрал мяч под себя перед Нуну Мендешем и пробил, но прямо в руки Доннарумме.

'32

Очень неприятный дальний удар Канселу из-за штрафной в позиционной атаке — Доннарумма в падении поймал.

'31

Игра возобновилась. Пенальти нет.

'30

До подачи не добрался сначала Рубен Диаш, затем Эмерик Лапорт, и мяч ушел на от ворот. Правда, «горожане» в обоих эпизодах видят фолы. ВАР будет проверять.

'29

Давление «Сити» слишком велико. Едва в свои ворота не отправил мяч Андер Эррера. Угловой будет.

'28

«ПСЖ» сбивает темп, пытаясь придержать мяч. По игре гости пока лучше, но счет на табло.

'26

ЧУДОМ НЕ ПОПАЛ МЯЧ В ВОРОТА «ПСЖ»! Там две перекладины сыграли в одном эпизоде за Доннарумму! Сначала Стерлинг головой в перекладину пробил, а на добивании с трех метров вместо удара в створ еще раз в каркас угодил Бернарду Силва. И дальше Кимпембе не дал добить еще раз.

'24

Первую в матче желтую карточку отхватил Жоау Канселу. Он уже третий раз сфолил. На этот раз не успел за Мбаппе и жестко его срубил в центре поля.

'23

Месси очень активно поучаствовал в позиционной атаке с перепасовками накоротке, и дело могло бы закончиться моментом, но в итоге в обороне здорово сыграл Уокер.

'22

Англичане пока угловые разыгрывают, но без дивидендов.

'21

Усыпила позиционная атака «горожан» хозяев. И в итоге Канселу вырезал такой шикарный пас в штрафную, что набегавшему Силве оставалось бы просто внести снаряд в сетку в упор. Однако Нуну Мендеш не заснул и сумел вынести на угловой.

'19

Не самый высокий темп в игре. Мяч по-прежнему полностью у «Сити».

'17

«Сити» продолжает свои планомерные атаки. После прострельной передачи Мареза мяч от ноги Кимпембе, у которого аж вылетел щиток, ушел на угловой.

'15

Могло быть очень опасно. Марез мягкий навес от лицевой выполнил уже из штрафной, но Доннарумма, сделав пару шагов вперед, дотянулся до мяча рукой. Ну а дальше, пусть и не без проблем, защитники «ПСЖ» смогли выиграть борьбу и вынести.

'13

Грилиш обыгрывается в стенку со Стерлингом на входе в штрафную, но ответный пас выходит слишком сильным, и Джек не успевает.

'10

Первый фол на Месси в матче совершает Жоау Канселу. Пробил португалец по ногам аргентинцу на фланге на чужой половине поля.

'8

ГООООООООООООООООООООООЛ! Идрисса Гейе — 1:0! Вот так вот! Первая же позиционная атака «Парижа», и сразу гол! Вывели на ударную позицию в штрафной Неймара. Мбаппе вывел пасом от лицевой справа, но бразилец толком не попал по мячу. Однако тот дошел до находившегося дальше Гейе. Полузащитник подработал поудобнее и выстрелил метров с восьми в самую девятку! Без каких-либо шансов для Эдерсона.

'6

Тотальнейшее преимущество «Ман Сити» пока что. «ПСЖ» мяч трогает только на своей половине поля около штрафной Доннаруммы, но выйти не может.

'4

Теперь атака англичан левым флангом. Снова заброс, но Канселу попал в первый в игре офсайд.

'3

Штрафной «Сити» заработал на чужой половине. Де Брейне подал в штрафную, но до удара дело не дошло.

'2

Сразу же заброс по правому флангу на ход Уокеру, но Доннаррумма первый на мяче. Пришлось, правда, немножко пробежаться итальянцу.

'1

Поеееехали! Матч начался.

22:00

Обслуживает встречу испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро Гранде.

21:55

А вот состав «Манчестер Сити» от Хосепа Гвардиолы:

Эдерсон — Уокер, Диаш, Лапорт, Жоау Канселу — Бернарду Силва, Родри, де Брейне — Марез, Стерлинг, Грилиш.

21:50

Итак, составы команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино:

Доннаррумма — Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш — Эррера, Гейе, Верратти — Месси, Неймар, Мбаппе.

21:45

В матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов французский «ПСЖ» на своем «Парк де Пренс» принимает английский «Манчестер Сити». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнется в 22.00 мск.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Лидер «Талибана*» будет подобен королю — вне политики и выборов»
Эксперты объяснили, почему талибы* не станут возвращать монархию
«Переводчицу выбрали специально». В США рассказали о маневре Путина на встрече с Трампом
В МИД объяснили выбор переводчицы на переговоры Путина с Трампом
«Пусть американцы возьмут наших солдат к себе. Это бартер»
На каких условиях Россия разрешит США использовать свои военные базы
Роскомнадзор потребовал снять ограничения с немецких YouTube-каналов RT
Опубликовано видео убийства сотрудника КГБ Белоруссии во время спецоперации
Кабмин поддержал идею об ограничении выдачи кредитов россиянам
Twitter Украины создал мем, призывающий Россию «убраться из Крыма»
Новости и материалы
Молдавский «Шериф» повел в счете в гостевом матче с «Реалом» в Лиге чемпионов
Захарова прокомментировала удаление немецких каналов RT на YouTube
Свищев назвал победу Усика праздником всего славянского спорта
Метеоролог рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни
Полковник получил пять лет за приказ, приведший к крушению вертолета Ми-28
Экс-нападающий ЦСКА: сын Гинера называл меня братом
Пентагон опроверг слова Байдена об отсутствии рекомендаций от ведомства по Афганистану
Новое правительство Германии сформируют до конца недели
Адвокат обвинил отца Бритни Спирс в пристрастии к наркотикам
Месси выйдет с первых минут в матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
В Google назвали причину удаления немецких YouTube-каналов RT
Журова: я на Загитову как на ведущую «Ледникового периода» не смотрю
Арестован организатор восхождения на Эльбрус, где погибли пять человек
Учителя в Приморье накажут после отказа выпустить ребенка в туалет
Анна Плетнева получила сотрясение мозга во время репетиции
Звезда «Дюны» вспомнил, как Дэниэл Крэйг сломал ему нос
Милохин уронил Медведеву во время проката на «Ледниковом периоде»
Франция построит для Греции три боевых корабля
Все новости
«Полез на столб, чтобы сориентироваться»: на Урале погиб солдат-срочник
В Свердловской области найдено тело пропавшего срочника
«Мое имя растоптано в грязи». В Нидерландах расследуют подготовку покушения на премьера
Голландского политика задержали за то, что он пил кофе рядом с премьером
Снегопады и гололедица: россияне дождались зимы
Синоптики прогнозируют неделю холодов в некоторых регионах России
«Заставлял называть его папой и душил»
Что рассказывают жертвы певца Ар Келли, обвиняемого в насилии и торговле людьми
Регионы снимают послабления. Как Россия встречает новую волну COVID-19
Два региона России введут QR-коды
«Металлистам было в кайф выступить в большевистской столице мирового зла»
AC/DC, людское месиво и драки с милицией: участники — о фестивале «Монстры рока»
Кадры с места обрушения пешеходного моста на автомобили в Пермском крае
Грозит ли миру дефицит iPhone после закрытия фабрик в КНР
Поставщики Apple перестают работать по требованию властей Китая
Выплаты на детей и «санитарный щит». Какие законы вступят в силу в октябре
Володин рассказал, что изменится в законодательстве с 1 октября
Такси хотят избавить от убийц, грабителей и насильников
Эксперт считает, что люди с судимостью обойдут запрет на работу в такси
«Распознать подделку легко: добавьте в мед каплю йода»
Пчеловод рассказал, как отличить натуральный мед от фальшивки
«Ждем с ведрами, но наша очередь порой не подходит»
В Афганистане из-за войны началась катастрофическая засуха
«Украину взяли в клещи и посадили на голодный паек»
Эксперты объяснили дипломатический конфликт между Киевом и Будапештом
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях