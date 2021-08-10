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Спорт

Совершить невозможное: «Спартак» пробует отыграться у «Бенфики». LIVE

Лига чемпионов. 3-квалификационный раунд. «Бенфика» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Игрок «Бенфики» Алехандро Гримальдо, игрок «Спартака» Джордан Ларссон и игрок «Бенфики» Николас Отаменди (слева направо) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 между ФК «Спартак» (Россия, Москва) и ФК «Бенфика» (Португалия, Лиссабон), 4 августа 2021 года

Игрок «Бенфики» Алехандро Гримальдо, игрок «Спартака» Джордан Ларссон и игрок «Бенфики» Николас Отаменди (слева направо) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 между ФК «Спартак» (Россия, Москва) и ФК «Бенфика» (Португалия, Лиссабон), 4 августа 2021 года

Александр Вильф/РИА «Новости»
В рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов португальская «Бенфика» принимает на своем поле российский «Спартак». Первая встреча завершилась поражением московского клуба со счетом 0:2. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
1-й тайм
10 августа 22:00
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Да Луш», Лиссабон
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
1-й тайм

16' Отаменди

25' Ломовицкий

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'34

Минутка активности от «Спартака». Сначала пас Бакаева в штрафную не прошел, а затем Посне уже в штрафной упустил мяч за лицевую линию.

'33

Бакаев поймал мяч двумя руками и очень удивляется, почему судья зафиксировал фол. Искренне ведь удивляется, хотя играл руками и неумышленно.

'32

Ну такой пока первый тайм, непонятный. С точки зрения того, как «Спартак» собирается отыгрываться.

'30

Пауза была в игре, снова оказывали помощь Жиго.

'27

Задавила «Бенфика» «Спартак». Атаки идут с обоих флангов, через центр. Красно-белые уже просто отбиваются.

'25

Ломовицкий не успел за Гонсалвешем — желтая карточка.

'24

Вот это уже почти опасно! Гримальдо подавал с левого фланга, мяч отскочил к Пицци, тот пробил один раз — заблокировали защитники, второй — мяч рикошетом от игрока «Спартака» ушел на угловой.

'22

Максименко выбивает мяч от своих ворот на чужую половину поля, выходить в атаку с помощью короткого паса «Спартак» не рискует.

'20

Рискованно сыграл Максименко, пошел на мяч после подачи Мариу, проиграл борьбу Вайглю, но тот не попал в створ. Да и офсайд был.

'18

Рафа Силва получил мяч на полпути между центральным кругом и чужой штрафной, спокойно продвинулся вперед и мощно пробил! Очень неточный удар.

'16

А Отаменди по итогам прошлого эпизода получает отложенную желтую, грубо он играл против Жиго.

'15

Игроки «Спартака» шикарно отборолись в центре поля, последовал пас на Бакаева, тот забрасывал мяч в штрафную, но очень неточно.

'14

Рискованный пас на Максименко, но вратарь сумел выбраться из сложной ситуации, да еще и точный пас отдал на партнера.

'11

Опасный стандарт у «Бенфики», мяч фактически у левого угла штрафной «Спартака». Последовала подача, но до удара дело не дошло.

'10

Понсе получил по шее от соперника, требует наказания для соперника, но арбитр матча Энтони Тейлор даже фол не свистнул. Спорный мяч.

'9

«Бенфика» спокойно играет, поджимает на чужой половине поля, когда нужно, бежит в быструю атаку, когда есть возможность.

'7

Говорят, что на стадион сегодня допустили 15 тысяч человек, но пока как-то не похоже. Хотя стадион большой и возможно из-за этого создается такое ощущение. Звуковое сопровождение — нормальное.

'4

Вратарь «Бенфики» — грек Одиссеас Влаходимос. Трудное во всех отношение сочетание имени и фамилии.

'3

«Спартак» прессингует и заставляет вратаря «Бенфики» выбить мяч в аут.

'2

За «Бенфикой» первая атака (неудачная) в матче и первый фол.

'1

Поехали!

21:55

Гимна Лиги чемпионов на этой стадии не предусмотрено, но почувствовать важность сегодняшнего матча мы можем и без него. Скоро начинаем.

21:50

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о предстоящем матче с «Бенфикой» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

«Мы неудачно начали сезон, настроение не самое лучшее. Но мы хотим поменять эту непростую ситуацию. Да, надо отыгрываться в матче с сильным соперником, но в футболе всё бывает. Нужно ли нам чудо? Не чудо, но везение точно необходимо», — приводит слова Зобнина пресс-служба УЕФА.

21:45

Напомним, что Квинси Промес и Виктор Мозес пропускают игру из-за травм, они даже не прилетели в Лиссабон.

21:40

Еще один материал «Газеты.Ru», о происходящих в «Спартаке» сейчас событиях, — по этой ссылке.

21:35

Подробное превью матча можно прочитать перейдя по этой ссылке.

21:32

Стартовые составы команд:

«Бенфика»: Влаходимос, Лукас Вериссимо, Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Гонсалвеш, Жоау Мариу, Вайгль, Пицци, Рафа Силва, Рамуш.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Зобнин, Бакаев, Ломовицкий, Ларссон, Понсе.

21:31

Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

21:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча «Бенфика» - «Спартак» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В первой встрече российский клуб проиграл 0:2.

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