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Трансляция
С конца
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21:35
Матч начнется в 22.00 мск.
21:30
В финальном матче Лиги чемпионов в португальском Порту на «Эштадиу Драгау» встречаются английские «Манчестер Сити» и «Челси». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.