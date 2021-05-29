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Манчестер Сити Челси

Английский финал: «Манчестер Сити» против «Челси». LIVE

Лига чемпионов. Финал. «Манчестер Сити» — «Челси». ОНЛАЙН

В финальном матче футбольной Лиги чемпионов «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы встречается с «Челси» Томаса Тухеля. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Финал  |   29 мая 22:00   |  Матч не начался
Манчестер Сити
0:0
Челси
Стадион «Драгау», Порту | Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
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Трансляция
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21:35

Матч начнется в 22.00 мск.

21:30

В финальном матче Лиги чемпионов в португальском Порту на «Эштадиу Драгау» встречаются английские «Манчестер Сити» и «Челси». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.