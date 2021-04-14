Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Олимп ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
Ливерпуль Реал Мадрид

Клопп на грани вылета из ЛЧ: «Ливерпуль» бьется с «Реалом». LIVE

Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ливерпуль» - «Реал». ОНЛАЙН

«Ливерпуль» принимает мадридский «Реал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/4 финала. 2-й матч  |   14 апреля 22:00   |  Матч не начался
Ливерпуль
0:0
Реал Мадрид
Стадион «Энфилд», Ливерпуль | Главный судья: Бьорн Куйперс (Олдензал, Нидерланды)
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
21:35

Начало встречи запланировано на 22.00 мск.

21:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом».