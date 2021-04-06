Реал Мадрид

Отомстить за финал: «Ливерпуль» сражается с «Реалом». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» — «Ливерпуль». ОНЛАЙН

06.04.2021, 22:00

close Нападающий «Реала» Карим Бензема Нападающий «Реала» Карим Бензема Global Look Press

Мадридский «Реал» на своем поле принимает «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В последний раз команды встречались в финале ЛЧ в 2018 году, и тогда «Реал» одержал уверенную победу (3:1). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.