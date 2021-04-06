Реал Мадрид

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Трансляция
С конца
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21:35
Начало встречи — в 22.00 мск.
21:30
Доброй ночи всем любителям футбола! Сегодня мадридский «Реал» принимает на своем поле «Ливерпуль» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.