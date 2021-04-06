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Реал Мадрид Ливерпуль

Отомстить за финал: «Ливерпуль» сражается с «Реалом». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» — «Ливерпуль». ОНЛАЙН

Мадридский «Реал» на своем поле принимает «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В последний раз команды встречались в финале ЛЧ в 2018 году, и тогда «Реал» одержал уверенную победу (3:1). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
1/4 финала. 1-й матч  |   06 апреля 22:00   |  Матч не начался
Реал Мадрид
0:0
Ливерпуль
Стадион «Альфредо ди Стефано», Мадрид | Главный судья:
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Трансляция
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21:35

Начало встречи — в 22.00 мск.

21:30

Доброй ночи всем любителям футбола! Сегодня мадридский «Реал» принимает на своем поле «Ливерпуль» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.