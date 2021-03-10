Месси на грани вылета из ЛЧ: «Барселона» гостит у «ПСЖ». LIVE

Лига чемпионов. 1/8 финала. «ПСЖ» — «Барселона». ОНЛАЙН

10.03.2021, 23:00

close Лионель Месси в составе «Барселоны» Лионель Месси в составе «Барселоны» Reuters

Испанская «Барселона» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов играет на выезде с французским «ПСЖ». В первой встрече каталонцы потерпели разгромное поражение (1:4), и теперь им потребуется чудо, чтобы пройти в следующий раунд. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.