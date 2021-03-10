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ПСЖ Барселона

Месси на грани вылета из ЛЧ: «Барселона» гостит у «ПСЖ». LIVE

Лига чемпионов. 1/8 финала. «ПСЖ» — «Барселона». ОНЛАЙН

Испанская «Барселона» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов играет на выезде с французским «ПСЖ». В первой встрече каталонцы потерпели разгромное поражение (1:4), и теперь им потребуется чудо, чтобы пройти в следующий раунд. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала. 2-й матч  |   10 марта 23:00   |  Матч не начался
ПСЖ
0:0
Барселона
Стадион «Парк де Пренс», Париж | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
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Трансляция
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22:35

Матч начнется в 23.00 мск.

22:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной».