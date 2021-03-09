Боруссия Д

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Трансляция
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'22
Сусо ушёл в лицевую, на замахе убрал защитника и покатил мяч к линии штрафной «Боруссии», где здорово на опережение сыграл Беллингхэм, оставивший атаку гостей без завершающего удара!
'20
'19
«Боруссия» сбивает атакующий настрой «Севильи», стараясь контролировать мяч в центре поля.
'18
Окампос по центру разогнал атаку гостей, протолкнув по пути мяч между ног защитника, далее покатил в штрафную на Сусо, удар которого пришёлся рядом с ближним углом ворот!
'17
Морей попал под прессинг, но не проиграл позицию Окампосу, заставив полузащитника «Севильи» нарушить правила.
'15
Эн-Несири в противоборстве с Джаном упал у края чужой штрафной, но тут обошлось без фола.
'13
Вышли дортмундцы в атаку, но её остановил чуть запоздавший свисток арбитра — положение вне игры зафиксировано.
'12
«Боруссия» прижата к своим воротам! «Севилья» не выпускает соперника со своей половины поля.
'11
Сусо разыграл ещё один угловой, в результате пошла подача в направлении Эн-Несири, но Джан верх не отдал.
'10
Сусо от флажка доставил мяч на ближний угол вратарской, но там хозяева контролировали ситуацию.
'8
Сусо справа вырезал подачу в центр штрафной «Боруссии», где Родригес не сумел пробить с лёта!
'6
«Севилья» на первых минутах больше атакует — положение обязывает.
'4
Жордан от угла поля закрутил мяч в штрафную «Боруссии», но хозяева отбились от этого стандартного розыгрыша.
'3
Потеряли дортмундцы мяч у своей штрафной, позволив Окампосу выйти на ударную позицию — Хиц справился с угрозой!
'1
Дан свисток к началу матча! «Севилья» разыграла мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «Севилья». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Боруссия» — 3:2.