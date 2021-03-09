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Боруссия Д Севилья

«Боруссия» играет с «Севильей» за четвертьфинал Лиги чемпионов. LIVE

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Боруссия» (Дортмунд) — «Севилья». ОНЛАЙН

Дортмундская «Боруссия» принимает «Севилью» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «шмелей». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала. 2-й матч  |   09 марта 23:00   |  1 тайм
Боруссия Д
0:0
Севилья
Стадион «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд | Главный судья: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция)
Морей 20'
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Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Марвин Хиц
14 (з)   Нико Шульц
15 (з)   Матс Хуммельс
2 (з)   Матеу Морей 20'
23 (п)   Эмре Джан
8 (п)   Махмуд Дахуд
6 (п)   Томас Делейни
22 (п)   Джуд Беллингхэм
10 (п)   Торган Азар
11 (н)   Марко Ройс
9 (н)   Эрлинг Холанд
13 (в)    Боно
12 (з)   Жюль Кунде
16 (з)   Хесус Навас
20 (з)   Диего Карлос
14 (п)   Оскар Родригес
25 (п)    Фернандо
8 (п)   Жоан Жордан
5 (п)   Лукас Окампос
7 (п)    Сусо
19 (п)   Маркос Акунья
15 (н)   Юссеф Эн-Несири
Запасной состав
1 (в)   Роман Бюрки
40 (в)   Стефан Дрляча
5 (з)   Дан-Аксель Загаду
26 (з)   Лукаш Пищек
19 (п)   Юлиан Брандт
20 (п)    Рейниер
36 (п)   Ансгар Кнауфф
24 (п)   Тома Мёнье
30 (п)   Феликс Пасслак
37 (п)   Тобиас Рашль
18 (н)   Юссуфа Мукоко
27 (н)   Штеффен Тиггес
33 (в)   Альфонсо Пастор
1 (в)   Томаш Вацлик
18 (з)   Серхио Эскудеро
3 (з)   Серхи Гомес
4 (з)   Карим Рекик
6 (п)   Неманья Гудель
42 (п)   Алехандро Гомес
10 (п)   Иван Ракитич
21 (п)   Оливер Торрес
11 (н)   Мунир Эль-Хаддади
36 (н)   Иван Ромеро
9 (н)   Люк де
Удары
50%
По воротам: 1
В створ: 1
Владение мячом
43%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
  • 4
Удары
50%
По воротам: 2
В створ: 1
Владение мячом
57%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 0
  • 5
Трансляция
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'22
Сусо ушёл в лицевую, на замахе убрал защитника и покатил мяч к линии штрафной «Боруссии», где здорово на опережение сыграл Беллингхэм, оставивший атаку гостей без завершающего удара!
'20
Морей не успел к мячу, врезавшись в ноги Родригеса — первая жёлтая карточка!
'19
«Боруссия» сбивает атакующий настрой «Севильи», стараясь контролировать мяч в центре поля.
'18
Окампос по центру разогнал атаку гостей, протолкнув по пути мяч между ног защитника, далее покатил в штрафную на Сусо, удар которого пришёлся рядом с ближним углом ворот!
'17
Морей попал под прессинг, но не проиграл позицию Окампосу, заставив полузащитника «Севильи» нарушить правила.
'15
Эн-Несири в противоборстве с Джаном упал у края чужой штрафной, но тут обошлось без фола.
'13
Вышли дортмундцы в атаку, но её остановил чуть запоздавший свисток арбитра — положение вне игры зафиксировано.
'12
«Боруссия» прижата к своим воротам! «Севилья» не выпускает соперника со своей половины поля.
'11
Сусо разыграл ещё один угловой, в результате пошла подача в направлении Эн-Несири, но Джан верх не отдал.
'10
Сусо от флажка доставил мяч на ближний угол вратарской, но там хозяева контролировали ситуацию.
'8
Сусо справа вырезал подачу в центр штрафной «Боруссии», где Родригес не сумел пробить с лёта!
'6
«Севилья» на первых минутах больше атакует — положение обязывает.
'4
Жордан от угла поля закрутил мяч в штрафную «Боруссии», но хозяева отбились от этого стандартного розыгрыша.
'3
Потеряли дортмундцы мяч у своей штрафной, позволив Окампосу выйти на ударную позицию — Хиц справился с угрозой!
'1
Дан свисток к началу матча! «Севилья» разыграла мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «Севилья». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Боруссия» — 3:2.