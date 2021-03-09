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Ювентус Порту

Надежда на Роналду: «Ювентус» пытается отыграться у «Порту». LIVE

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Ювентус» — «Порту». ОНЛАЙН

«Ювентус» встречается с «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала. 2-й матч  |   09 марта 23:00   |  Матч не начался
Ювентус
0:0
Порту
Стадион «Альянц - Ювентус», Турин | Главный судья: Бьорн Куйперс (Олдензал, Нидерланды)
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Трансляция
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22:35

Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

22:30

Добрый вечер. Приветствуем всех на текстовой онлайн-трансляции второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Порту». Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «драконов».