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Трансляция
С конца
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22:35
Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.
22:30
Добрый вечер. Приветствуем всех на текстовой онлайн-трансляции второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Порту». Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «драконов».