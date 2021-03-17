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Трансляция
С конца
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'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 1:0 по итога первого тайма нашего матча. Пока единственный гол провел с пенальти Левандовски, что обеспечивает более чем комфортное преимущество в счете «Баварии» по сумме двух встреч. «Лацио» остается бороться за свой престиж уже после перерыва.
'43
Продолжают уверенно контролировать мяч футболисты «Баварии». Никаких предпосылок к негативному для них результату не возникает.
'41
Снег пошел на стадионе в Мюнхене. Довольно неожиданная погода, как для середины марта в Германии.
'39
Левандовски неудачно пробил со штрафного с выгодной позиции в стенку из футболистов «Лацио».
'37
Гнабри по центру попытался прорваться к чужой штрафной, но был остановлен фолом со стороны Милинковича-Савича.
'35
И так особо никто не сомневался в проходе «Баварии» в следующий раунд после уверенной победы в первом матче. А теперь так уже точно в этом не возникает сомнений.
'33
'32
'31
Пенальти! После подачи с углового с правого фланга в штрафную «Лацио» арбитр зафиксировал фол со стороны Мурики и указал на точку!
'28
Зане приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки, попытался пробить, но отправил мяч далеко от цели.
'26
'24
Алаба получил пас на левом фланге атаки, но надежно сыграл против него в отборе вернувшийся в оборону Мурики и выиграл аут для своей команды.
'22
Милинкович-Савич опасно прострелил с фланга в чужую штрафную, но там удар с хорошей позиции блокировал защитник.
'20
Мурики забрался во вне игры у чужой штрафной.
'17
Левандовски перестарался в борьбе за мяч у чужой штрафной. Фол в атаке с его стороны зафиксировал арбитр.
'15
После подачи с левого фланга атаки «Лацио» пробил головой Милинкович-Савич, но прямо в руки голкиперу.
'12
Лерой Зане приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки, на исполнение попытался пробить, но отправил мяч мимо дальнего угла ворот.
'10
Томас Мюллер исполнил заброс с фланга в чужую штрафную, но там надежно на выходе сыграл Рейна.
'8
Милинкович-Савич попытался обострить игру передачей в чужую штрафную, но никто из партнеров не откликнулся на этот пас.
'5
Длительное время контролируют мяч футболисты «Баварии» на стартовых минутах нашего матча, но пока без создания опасных моментов.
'3
Лаццари попытался исполнить передачу в чужую штрафную на обострение, но никто из партнеров не сумел откликнуться на этот пас.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Бавария» — «Лацио». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победила «Бавария» — 4:1.