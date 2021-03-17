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Бавария Лацио

«Бавария» обыгрывает «Лацио». LIVE

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Бавария» — «Лацио». ОНЛАЙН

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» после крупной гостевой победы в первой встрече принимает римский «Лацио». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала. 2-й матч  |   17 марта 23:00   |  перерыв
Бавария
1:0
Лацио
Стадион «Альянц-Арена», Мюнхен | Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)
Левандовски 33' (пен)
Раду 26'
Ачерби 31'
Милинкович-Савич 39'
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Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Александр Нюбель
21 (з)   Лукас Эрнандес
27 (з)   Давид Алаба
17 (з)   Жером Боатенг
5 (з)   Бенжамен Павар
18 (п)   Леон Горецка
6 (п)   Йозуа Киммих
9 (н)   Роберт Левандовски 33'
7 (н)   Серж Гнабри
25 (н)   Томас Мюллер
10 (н)   Лерой Зане
25 (в)   Пепе Рейна
77 (з)   Адам Марушич
33 (з)   Франческо Ачерби 31'
26 (з)   Штефан Раду 26'
18 (п)   Гонсало Эскаланте
21 (п)   Сергей Милинкович-Савич 39'
29 (п)   Мануэль Лаццари
10 (п)   Луис Альберто
11 (п)   Хоакин Корреа
96 (п)   Мохамед Фарес
94 (н)   Ведат Мурики
Запасной состав
34 (в)   Лукас Шнеллер
19 (з)   Альфонсо Дэвис
20 (з)   Буна Сарр
4 (з)   Никлас Зюле
8 (п)   Хави Мартинес
42 (п)   Джамал Мусиала
22 (п)   Марк Рока
13 (н)   Эрик Шупо-Мотинг
1 (в)   Томас Стракоша
4 (з)   Патрисио Габбарон
14 (з)   Уэсли Худт
37 (з)   Матео Мусаккио
32 (п)   Данило Катальди
92 (п)   Жан-Даниэль Акпа
7 (п)   Андреас Перейра
19 (п)   Сенад Лулич
16 (п)   Марко Пароло
6 (п)   Лукас Лейва
17 (н)   Чиро Иммобиле
Удары
50%
По воротам: 6
В створ: 1
Владение мячом
61%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 4
Удары
50%
По воротам: 3
В створ: 1
Владение мячом
39%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
  • 4
Трансляция
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'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 1:0 по итога первого тайма нашего матча. Пока единственный гол провел с пенальти Левандовски, что обеспечивает более чем комфортное преимущество в счете «Баварии» по сумме двух встреч. «Лацио» остается бороться за свой престиж уже после перерыва.
'43
Продолжают уверенно контролировать мяч футболисты «Баварии». Никаких предпосылок к негативному для них результату не возникает.
'41
Снег пошел на стадионе в Мюнхене. Довольно неожиданная погода, как для середины марта в Германии.
'39
Левандовски неудачно пробил со штрафного с выгодной позиции в стенку из футболистов «Лацио».
'37
Гнабри по центру попытался прорваться к чужой штрафной, но был остановлен фолом со стороны Милинковича-Савича.
'35
И так особо никто не сомневался в проходе «Баварии» в следующий раунд после уверенной победы в первом матче. А теперь так уже точно в этом не возникает сомнений.
'33
Гол! 1:0! Левандовски уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот!
'32
Ачерби получил желтую карточку за споры с арбитром.
'31
Пенальти! После подачи с углового с правого фланга в штрафную «Лацио» арбитр зафиксировал фол со стороны Мурики и указал на точку!
'28
Зане приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки, попытался пробить, но отправил мяч далеко от цели.
'26
Раду получил желтую карточку за грубый фол протв Левандовски в центре поля.
'24
Алаба получил пас на левом фланге атаки, но надежно сыграл против него в отборе вернувшийся в оборону Мурики и выиграл аут для своей команды.
'22
Милинкович-Савич опасно прострелил с фланга в чужую штрафную, но там удар с хорошей позиции блокировал защитник.
'20
Мурики забрался во вне игры у чужой штрафной.
'17
Левандовски перестарался в борьбе за мяч у чужой штрафной. Фол в атаке с его стороны зафиксировал арбитр.
'15
После подачи с левого фланга атаки «Лацио» пробил головой Милинкович-Савич, но прямо в руки голкиперу.
'12
Лерой Зане приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки, на исполнение попытался пробить, но отправил мяч мимо дальнего угла ворот.
'10
Томас Мюллер исполнил заброс с фланга в чужую штрафную, но там надежно на выходе сыграл Рейна.
'8
Милинкович-Савич попытался обострить игру передачей в чужую штрафную, но никто из партнеров не откликнулся на этот пас.
'5
Длительное время контролируют мяч футболисты «Баварии» на стартовых минутах нашего матча, но пока без создания опасных моментов.
'3
Лаццари попытался исполнить передачу в чужую штрафную на обострение, но никто из партнеров не сумел откликнуться на этот пас.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Бавария» — «Лацио». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победила «Бавария» — 4:1.