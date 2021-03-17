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Челси Атлетико М

Удержать преимущество: «Челси» принимает «Атлетико». LIVE

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Челси» — «Атлетико». ОНЛАЙН

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Челси» на своем поле принимает «Атлетико» из Мадрида. Первая встреча завершилась минимальной победой англичан. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала. 2-й матч  |   17 марта 23:00   |  Матч не начался
Челси
0:0
Атлетико М
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон | Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
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Трансляция
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22:35

Матч начнется в 23.00 мск.

22:30

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Челси» на «Стэмфорд Бридж» принимает мадридский «Атлетико». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.