- 223675 просмотров Норвежца Клебо заподозрили в злоупотреблении терапевтическими исключениями
- 106574 просмотра Американец с COVID-19 умер после трехчасовой эрекции
- 104809 просмотров Россию на «Евровидении-2021» представит певица Manizha
- 62057 просмотров Зеленский захотел лично встретиться с Путиным
- 51917 просмотров В Донбассе возобновились бои
- 44166 просмотров «Рубин» обыграл «Зенит» во второй раз в сезоне РПЛ
- 32641 просмотр Пользователи сети спорят о победе Manizha в отборе «Евровидения-2021»
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'45+1
Судейский свисток отправил команды на перерыв! Напряженным, но не самым ярким получился первый тайм нашей встречи. Несколько опасных моментов у ворот команды создали, но вратари выручили, когда требовалось, а иногда просто подвела точность — 0:0 на табло «Пушкаш-Арены»! Ждём продолжения!
'45+1
Салах навязал верховую борьбу в штрафной «Лейпцига», далее отскок мяча пошёл к углу вратарской, куда успел набежать Жота, пробив в касание — мимо!
'45
Нкунку слева выполнил сильную подачу в английскую штрафную, Форсберг в борьбе пробил головой, но в створ мяч не завернул.
'43
Жота в очередной раз ускорился по центру, но далеко не ушёл, получив по ногам от Забитцера.
'41
Жота сам продвинулся вперёд, добрался до границы штрафной и пробил с правой, но практически по центру ворот — Гулачи на месте!
'39
Долгую позиционку «Лейпцига» прервал свисток арбитра — Нкунку забрался в положение вне игры.
'37
Потеряли немцы мяч в атаке, но Адамс быстро накрыл контрвыпад англичан.
'36
«Лейпциг» забрал преимущество по владению мячом — 43% на 57%.
'35
«Ливерпуль» отошёл от своего прессинга на чужой половине, выбрав более надёжную игру в обороне.
'33
Прошла у гостей атака по центру, в которой Нкунку сделал передачу в штрафную, где Форсберг использовал удачный отскок на ногу, но пробил рядом со штангой!
'31
Фабиньо в центре поля двинул Ольмо по ногам, но даже глазом не моргнул, вернувшись на свою позицию.
'29
Мане заметил рывок Трента по правому краю, покатив мяч в штрафную, далее пошёл прострел к вратарской, но Юпамекано прервал эту острую атаку «Ливерпуля»!
'28
«Лейпциг» не спешит развивать атаку, предпочитая контролировать мяч в центре поля.
'26
Нкунку от угла поля доставил мяч на ближний угол вратарской, Поульсен выиграл верх, но головой пробил выше ворот.
'24
Опасно! Алькантара со своей половины поля забросил мяч за спины защитникам «Лейпцига», Салах убежал один на один, но пробить Гулачи не сумел! Мане пытался сыграть на добивании после сэйва вратаря, но не подстроился под хороший удар головой!
'23
«Лейпциг» предъявил сопернику свою затяжную позиционную атаку — что-то новое для нашей встречи.
'21
Бекер не рассчитал выход после заброса в штрафную, но мяч улетел в лицевую, разрядив обстановку у ворот «Ливерпуля».
'19
Трент Александер-Арнольд от угла поля исполнил навес в штрафную «Лейпцига». где никто не помешал Жота пробить головой — Гулачи вытащил мяч из-под перекладины!
'18
Форсберг дождался передачи на границе штрафной хозяев, но не пробил по воротам сразу, попав под отбор со спины.
'16
Мане получил медицинскую помощь и вернулся на поле.
'15
Трент со стандартного положения загрузил мяч в штрафную гостей, где Гулачи сыграл кулаками на выходе, а заодно снёс Мане!
'14
Попался «Ливерпуль» на одну острую контратаку «Лейпцига», но мерсисайдцы всё равно не отказываются от высокого прессинга.
'12
Робертсон слева вырезал подачу в немецкую штрафную, но там внимательно сыграли обороняющиеся.
'10
Удалось наконец-то «Лейпцигу» выйти в атаку! Прошла передача Нкунку в штрафную «Ливерпуля», мяч отскочил к Эльмо, но на его удар Бекер среагировал, сделав это в классном прыжке!
'8
Прессингуют хозяева, заставляя соперника терять мяч при попытках выхода из обороны.
'6
Мане обработал мяч грудью в штрафной гостей и пробил с лёта — над перекладиной! Судья в этой атаке «Ливерпуля» заметил офсайд, но повтор показал, что флажок зря был поднят.
'5
«Лейпциг» на первых минутах много ошибается в передачах, но причиной тому — активная игра «Ливерпуля».
'3
Алькантара по центру на скорости прорвался в штрафную гостей, далее покатил мяч чуть правее в направлении Салаха, но того опередил Кампль!
'2
Мерсисайдцы едва не перехватили небрежную передачу на Гулачи! Успел первым к мячу голкипер «Лейпцига»!
'1
Дан свисток к началу матча! «Лейпциг» разыграл мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Ливерпуль» — 2:0.