'24

Опасно! Алькантара со своей половины поля забросил мяч за спины защитникам «Лейпцига», Салах убежал один на один, но пробить Гулачи не сумел! Мане пытался сыграть на добивании после сэйва вратаря, но не подстроился под хороший удар головой!