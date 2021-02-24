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Аталанта Реал Мадрид

«Аталанта» Миранчука принимает «Реал» в плей-офф ЛЧ. LIVE

Лига чемпионов. 1/2 финала. «Аталанта» — «Реал». ОНЛАЙН

Итальянская «Аталанта» принимает мадридский «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала. 1-й матч  |   24 февраля 23:00   |  Матч не начался
Аталанта
0:0
Реал Мадрид
Стадион «Атлети Адзурри», Бергамо | Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия)
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Трансляция
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22:35

Начало встречи запланировано на 23.00 мск.

22:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянской «Аталантой» и мадридским «Реалом».