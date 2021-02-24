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Трансляция
С конца
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22:35
Начало встречи запланировано на 23.00 мск.
22:30
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянской «Аталантой» и мадридским «Реалом».