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Трансляция
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22.35
Матч начнется в 23.00 мск.
22:30
Испанская «Барселона» принимает на своем поле французский «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.