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Месси против будущего клуба: «Барселона» — «ПСЖ». LIVE

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч. «Барселона» — «ПСЖ». ОНЛАЙН

Испанская «Барселона» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов принимает французский «ПСЖ». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала. 1-й матч  |   16 февраля 23:00   |  Матч не начался
Барселона
0:0
ПСЖ
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Бьорн Куйперс (Олдензал, Нидерланды)
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Трансляция
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22.35

Матч начнется в 23.00 мск.

22:30

Испанская «Барселона» принимает на своем поле французский «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.