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Порту Ювентус

«Ювентус» бьется с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов. LIVE

Лига чемпионов. 1/8 финала. «Порту» - «Ювентус». ОНЛАЙН

«Порту» встречается с туринским «Ювентусом» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
1/8 финала. 1-й матч  |   17 февраля 23:00   |  Матч не начался
Порту
0:0
Ювентус
Стадион «Драгау», Порту | Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
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Трансляция
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22:35

Начало матча запланировано на 23.00 мск.

22:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Ювентус».