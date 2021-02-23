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Атлетико М Челси

Лигочемпионская классика: «Атлетико» бьется с «Челси». LIVE

Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико» — «Челси». ОНЛАЙН

Лидирующий в чемпионате Испании «Атлетико» и переживающий не лучшие времена «Челси» выявляют сильнейшего в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния в Мадриде.
1/8 финала. 1-й матч  |   23 февраля 23:00   |  Матч не начался
Атлетико М
0:0
Челси
Стадион «Националь», Бухарест | Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия)
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22:30

Добрый праздничный вечер! Лига чемпионов УЕФА снова с нами: в первом матче 1/8 финала престижного турнира «Атлетико» в Мадриде сразится с «Челси».