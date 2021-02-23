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«Бавария» обыгрывает «Лацио». LIVE

Лига чемпионов. 1/8 финала. «Лацио» — «Бавария». ОНЛАЙН

«Лацио» принимает действующего победителя Лиги чемпионов «Баварию» в первом матче 1/8 финала главного клубного турнира Старого Света. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Риме.
1/8 финала. 1-й матч  |   23 февраля 23:00   |  1 тайм
Лацио
0:2
Бавария
Стадион «Олимпико», Рим | Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль)
Альберто 28'
Левандовски 9'
Мусиала 24'
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Подробная статистика матча
Основные составы
25 (в)   Пепе Рейна
37 (з)   Матео Мусаккио 31'
33 (з)   Франческо Ачерби
4 (з)   Патрисио Габбарон
77 (з)   Адам Марушич
10 (п)   Луис Альберто 28'
6 (п)   Лукас Лейва
21 (п)   Сергей Милинкович-Савич
29 (п)   Мануэль Лаццари
11 (п)   Хоакин Корреа
17 (н)   Чиро Иммобиле
1 (в)   Мануэль Нойер
19 (з)   Альфонсо Дэвис
27 (з)   Давид Алаба
17 (з)   Жером Боатенг
4 (з)   Никлас Зюле
6 (п)   Йозуа Киммих
18 (п)   Леон Горецка
42 (п)   Джамал Мусиала 24'
29 (н)   Кингсли Коман
10 (н)   Лерой Зане
9 (н)   Роберт Левандовски 9'
Запасной состав
1 (в)   Томас Стракоша
71 (в)   Марко Алия
14 (з)   Уэсли Худт
19 (п)   Сенад Лулич 31'
16 (п)   Марко Пароло
92 (п)   Жан-Даниэль Акпа
32 (п)   Данило Катальди
18 (п)   Гонсало Эскаланте
96 (п)   Мохамед Фарес
7 (п)   Андреас Перейра
94 (н)   Ведат Мурики
20 (н)   Фелипе Кайседо
39 (в)   Рон-Торбен Хофманн
21 (з)   Лукас Эрнандес
20 (з)   Буна Сарр
8 (п)   Хави Мартинес
22 (п)   Марк Рока
13 (н)   Эрик Шупо-Мотинг
Удары
50%
По воротам:
В створ: 2
Владение мячом
40%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 5
Удары
50%
По воротам:
В створ: 2
Владение мячом
60%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 6
Трансляция
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'35
Зане долго готовил удар с радиуса римской штрафной, нарвавшись на чистый отбор мяча со спины!
'33
Марушич здорово отработал в штрафной «Лацио», оттеснив Левандовски от мяча.
'31
Симоне Индзаги пошёл на первую замену. Лулич вместо Мусаккио.
'29
Рефери остановил атаку «Лацио» правым флангом — положение вне игры зафиксировано.
'27
А вот и первое предупреждение. Луис Альберто за опрометчивый подкат получил жёлтую карточку.
'26
Всё больше пошло свистков от рефери. Полетят скоро жёлтые карточки.
'25
Милинкович-Савич проверил Нойера ударом от края штрафной — простой мяч для голкипера «Баварии».
'24
ГОЛ! Дэвис с левого края сместился в центр, продолжил атаку через Горецка, тот уже сделал передачу к радиусу штрафной, где Мусиала после обработки нанёс удар точно в нижний угол ворот!
'23
Корреа в атаке с ходу покатил мяч в штрафную гостей, откуда Луис Альберто пробил в касание низом, но слабо — Нойер справился!
'21
Римляне в последние минуты наладили владение над мячом. Мюнхенцы взяли, видимо, паузу.
'19
VAR подтвердил, что момент в штрафной «Баварии» обошёлся без нарушения правил.
'18
Милинкович-Савич упал в штрафной «Баварии» после контакта с Боатенгом, но рефери здесь фола не заметил!
'16
Лаццари показал отличный рывок по правому краю атаки, но кросс в штрафную «Баварии» не дошёл до партнёров.
'14
Передача за спины защитникам «Баварии» не помогла продвинуть контратаку «Лацио» — Иммобиле забрался в офсайд.
'12
«Бавария» продолжает уверенно контролировать мяч. «Лацио» держит позиционную оборону.
'9
ГОЛ! Вот это привоз! Мусаккио выполнил неудачную передачу назад, Левандовски сработал в римской штрафной на перехвате, обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота!
'8
И ещё один прострел! На этот раз Киммих послал мяч вдоль ворот «Лацио», но Левандовски в борьбе не подстроился под удар с лёта!
'7
Зюле подключился в атаку, прорвался с мячом в штрафную и прострелил во вратарскую, но до Левандовски дело не дошло.
'6
Милинкович-Савич на фланге болезненно наступил на ногу Дэвису — фол, но без карточки.
'5
Первую позиционную атаку провели хозяева, нашли вариант сделать передачу в чужую штрафную, но Алаба прочитал эту задумку.
'3
Прошёл заброс из глубины в штрафную «Лацио», но Коман успел к мячу уже за лицевой.
'2
Мюнхенцы заработали быстрый угловой, но подача Киммиха на ближнюю штангу не доставил проблем римской обороне.
'1
Дан свисток к началу матча! «Бавария» разыграла мяч с центра поля!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Лацио» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.