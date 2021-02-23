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Трансляция
С конца
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'35
Зане долго готовил удар с радиуса римской штрафной, нарвавшись на чистый отбор мяча со спины!
'33
Марушич здорово отработал в штрафной «Лацио», оттеснив Левандовски от мяча.
'31
'29
Рефери остановил атаку «Лацио» правым флангом — положение вне игры зафиксировано.
'27
'26
Всё больше пошло свистков от рефери. Полетят скоро жёлтые карточки.
'25
Милинкович-Савич проверил Нойера ударом от края штрафной — простой мяч для голкипера «Баварии».
'24
'23
Корреа в атаке с ходу покатил мяч в штрафную гостей, откуда Луис Альберто пробил в касание низом, но слабо — Нойер справился!
'21
Римляне в последние минуты наладили владение над мячом. Мюнхенцы взяли, видимо, паузу.
'19
VAR подтвердил, что момент в штрафной «Баварии» обошёлся без нарушения правил.
'18
Милинкович-Савич упал в штрафной «Баварии» после контакта с Боатенгом, но рефери здесь фола не заметил!
'16
Лаццари показал отличный рывок по правому краю атаки, но кросс в штрафную «Баварии» не дошёл до партнёров.
'14
Передача за спины защитникам «Баварии» не помогла продвинуть контратаку «Лацио» — Иммобиле забрался в офсайд.
'12
«Бавария» продолжает уверенно контролировать мяч. «Лацио» держит позиционную оборону.
'9
'8
И ещё один прострел! На этот раз Киммих послал мяч вдоль ворот «Лацио», но Левандовски в борьбе не подстроился под удар с лёта!
'7
Зюле подключился в атаку, прорвался с мячом в штрафную и прострелил во вратарскую, но до Левандовски дело не дошло.
'6
Милинкович-Савич на фланге болезненно наступил на ногу Дэвису — фол, но без карточки.
'5
Первую позиционную атаку провели хозяева, нашли вариант сделать передачу в чужую штрафную, но Алаба прочитал эту задумку.
'3
Прошёл заброс из глубины в штрафную «Лацио», но Коман успел к мячу уже за лицевой.
'2
Мюнхенцы заработали быстрый угловой, но подача Киммиха на ближнюю штангу не доставил проблем римской обороне.
'1
Дан свисток к началу матча! «Бавария» разыграла мяч с центра поля!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Лацио» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.