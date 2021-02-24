Боруссия М

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Трансляция
С конца
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'50
Эдерсон рассчитал выход из ворот, забрав мяч в руки после высокой подачи в штрафную.
'48
Не отходит «Сити» от своей привычной игры, продолжая держать мяч под своим контролем.
'46
Возобновилась наша встреча! Второй тайм!
'45+1
Судейский свисток отправил команды на перерыв! В первом тайме «Манчестер Сити» доминировал на поле, заставив «Боруссию» из Мёнхенгладбаха сидеть в обороне. Давление на немецкие владения сказалось на 29-й минуте, когда Бернарду Силва головой направил мяч в ворота, отблагодарив Канселу за отличную подачу в штрафную, 0:1. Команде Марко Розе надо очень постараться, чтобы изменить характер этой игры.
'45+1
Фоден сместился с правого фланга в центр, прошёл вдоль линии штрафной и пробил с левой — выше цели!
'45+1
Одна минута добавлена ко времени первого тайма!
'45
«Сити» постоянно атакует, но при этом Хосеп Гвардиола практически не присаживается, подсказывая своим подопечным.
'43
Жезус от лицевой прострелил в направлении Стерлинга, но мяч мимо двух защитников «Боруссии» не проскочил!
'41
Жезусу сзади прилетело по ногам! Пока эта игра обходится без карточек.
'40
Канселу подключился в атаку «Сити», ушёл слева в центр, прицелился и нанёс удар из-за штрафной — над перекладиной!
'38
Уолкер получил повреждение, которое заставило врачей приступить к своей работе.
'36
Заигрался «Сити» на правом краю атаки — одна из передач получилась в офсайд.
'34
Стерлинг на дриблинге лез в штрафную соперника, но обыграть один в один Эльведи не удалось.
'33
Никак «Боруссия» не может выйти в атаку, хотя и неплохо держит мяч на своей половине.
'31
«Сити», безусловно, не будет сбавлять оборотов. По-прежнему англичане применяют высокий прессинг.
'29
'28
Стерлинг прокинул мяч мимо Бенсебаини, ворвался в штрафную, но нанести удар не успел — нарвался на подкат! Рахим в привычной для себе манере рухнул на газон, рассчитывая на пенальти, но судейский свисток промолчал!
'27
Плеа старательно навязывал борьбу у штрафной «Сити», но чуть раньше забрался в офсайд.
'26
Не вышло у гладбахцев развить атаку забросом из глубины — Эдерсон забрал мяч в руки у самой линии штрафной.
'24
Фоден аккуратно покатил мяч к левому краю штрафной, откуда Бернарду Силва прострелил во вратарскую — мимо партнёров!
'22
«Сити» не готов долго расставаться с мячом. Вновь английская команда забрала контроль.
'20
Гладбахцы получили мяч, сразу попытались обострить атаку пасом через центр, но соперник прочитал задумку Штиндля.
'18
Высоко «Сити» встречает соперника. Приходится «Боруссии» частенько отыгрываться через своего вратаря.
'16
Ошиблись гладбахцы у своей штрафной, но успели создать плотность в обороне, помешав Стерлингу и Гюндогану нанести удары с близкого расстояния!
'15
Стерлинг на скорости прорвался в немецкую штрафную, но там нарвался на безупречный подкат!
'13
Родриго попробовал одним пасом разрезать центр обороны «Боруссии», но мяч до Стерлинга не дошёл.
'12
Попыталась немецкая команда выйти в контратаку, но её остановил свисток рефери — офсайд.
'11
Теперь уже Бернарду Силва доставил мяч в штрафную «Боруссии», но и в этот раз гладбахцы разобрались в обороне.
'9
Фоден прошёл по левому краю, далее прострелил во вратарскую, где Гинтер пришёл на помощь Зоммеру, выбив мяч подальше от ворот «Боруссии».
'7
Розыгрыш углового привёл к удару Фодена по воротам — Зоммер справился без видимых проблем!
'6
Стерлингу не дали прострелить на дальнюю штангу, где мяч ждал Фоден! Угловым отделались гладбахцы!
'5
Стерлинг затащил атаку «Сити» в чужую штрафную, но в борьбе упустил мяч за лицевую — удар от ворот.
'3
Канселу с левого фланга исполнил первую подачу в штрафную «Боруссии» — мяч достался Зоммеру.
'1
Дан свисток к началу матча! «Сити» разыграл мяч с центра поля.
'0
Команды приглашены на поле. Звучит гимн Лиги чемпионов!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.