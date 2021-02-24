Боруссия М

'45+1

Судейский свисток отправил команды на перерыв! В первом тайме «Манчестер Сити» доминировал на поле, заставив «Боруссию» из Мёнхенгладбаха сидеть в обороне. Давление на немецкие владения сказалось на 29-й минуте, когда Бернарду Силва головой направил мяч в ворота, отблагодарив Канселу за отличную подачу в штрафную, 0:1. Команде Марко Розе надо очень постараться, чтобы изменить характер этой игры.