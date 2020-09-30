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Андрия Живкович попробовал ударить с отскока из-под защитника из штрафной «Краснодара» из нормальной, но не самой удобной позиции — выше створа.
Напряженный первый тайм, а каким он еще мог быть? «Краснодар» играет не без провалов в обороне, но в целом матч равных соперников, в котором ПАОК ничуть не лучше. Ждем второй половины.
«Краснодар» отбирал и терял мяч на своей половине поля, и в итоге контратака хозяев закончилась ударом набежавшего Эль-Каддури из-за штрафной после передачи Креспо — Сафонов на месте.
Берг доработал до своей штрафной и остановил атаку ПАОКа.
Уткин классно прессинговал в центре поля троих, бегая между ними, и в итоге перехватил пас! Пошла контратака, которая была очень опасной, но Берг сфальшивил с обратной передачей на Вильену уже в штрафную...
Опасный прострел в штрафную «Краснодара», Вильена — молодец, вынес.
Надо констатировать, что «Краснодар» освоился и мяч к своим ногам прибрал достаточно уверенно. Сейчас гости контролируют территорию и много атакуют. Но и контратаки хозяев опасны.
Долго готовились к штрафному. Кабелла пробежал, а Уткин пробил над стенкой, но и над воротами.
Удар Кабелла отбил Живкович, могло быть очень опасно на подборе, но не создали краснодарцы момента.
Газинский накрывает Эль-Каддури, и мяч достается «быкам».
Вильена передержал мяч, и это едва не закончилось плохо. Спасибо Кайо, перехватившему на линии штрафной.
Угловой зарабатывает ПАОК после длинного заброса на Дзолиса. Но снова Сафонов очень уверенно забирает мяч, правда, прямо на него и подали.
Кабелла грузит в штрафную, Газинский подбирает после выигранного защитниками воздуха, но ничего интересного не придумывает.
Прострел в штрафную «Краснодара» из-под Рамиреса, но там Мартынович в порядке.
Подавал Реми Кабелла в штрафную ПАОКа, но не дошла эта передача. Защита греков уверенно пока работает.
«Краснодар» сбегал в атаку на чужую половину поля, там пытался через мелкий перепас войти в штрафную. Не вышло, и «быки» чуть не нарвались на опасную контратаку. Она даже до вратарской дошла, но последний пас не получился, и в итоге мяч накрыл Сафонов.
«Краснодар» пару минут очень неплохо держит мяч. Пусть и без особого продвижения к чужой штрафной. Правда, вот следует потеря, и атака хозяев быстро докатывается как раз за штрафной, но Сафонов достаточно спокойно ловит удар Эль-Каддури с 19 метров.
А теперь Сафонов выбивает кулаком после подачи с угла поля.
А вот и «Краснодар» дошел до чужой штрафной. После подачи Уткина со штрафного от бровки из глубины Кайо добрался до мяча и кивнул в сторону ворот, но мяч припрыгал в руки Живковичу без опасности.
Территориальный и игровой перевес нуждающегося в голе ПАОКа сейчас уже очевиден. «Краснодару» бы какую-то контригру наладить...
Адресная и точная подача, но удара головой у Варелы толком не вышло, и защитник выбил мяч, даже не дав ему дойти до Сафонова.
Теперь уже на половине поля «Краснодара» штрафной заработали греки. Ингасон запустил свечку в штрафную, мяч как-то вильнул, и Сафонов на выход только на корнер смог смахнуть.
Стараются футболисты ПАОКа, но гости явно готовы, и в итоге часто греки фолят на чужой половине поля.
Неплохо атаковали хозяева, и могли бы они вторым темпом создать момент, но перед этим Дзолис подыграл себе рукой в штрафной, что не укрылось от внимания арбитра.
Вильена в атаке «Краснодара» после классных индивидуальных действий доставившего ему мяч Кабелла подает в штрафную слева, но там только голкипер Живко Живкович.
Пока идет явная борьба за инициативу — мяч летает с одной половины на другую. Фол на своей половине заработал Кайо, в которого жестковато влетел соперник.
Подачу Андрии Живковича Сафонов снимает кулаком на выходе.
Берг сразу летит в прессинг на разыгравших и отдавших мяч защитникам хозяев. Перехватить не выходит, но проблем доставил. Ну а затем ПАОК проводит первую атаку и сразу же зарабатывает угловой после навеса с правого фланга.
Обслуживает встречу итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато.
«Краснодар» не проигрывает уже шесть матчей, и Мусаев обещал, что его команда не станет закрываться и сыграет в атаку. Посмотрим, как это все будет выглядеть и к чему приведет.
Ну а вот основной состав и полная заявка, сформированные главным тренером «Краснодара» Мурадом Мусаевым:
Сафонов, Мартынович, Рамирес, Кайо, Петров, Газинский, Уткин, Вильена, Кабелла, Классон, Берг.
Запасные: Синицын, Сорокин, Смольников, Камболов, Сперцян, Сулейманов, Кутовой.
«Краснодар» дома одержал волевую победу со счетом 2:1, и еще Матвей Сафонов отразил в этом поединке пенальти. Это было еще при счете 0:0. Впрочем, греков теперь устраивает виктория с минимальным перевесом, и они заряжены на победу.
«В первом матче мы неплохо контролировали соперника, исход игры решили детали. Завтра мы должны быть сильнее ментально, а не тактически. Каждый футболист должен быть спокоен и не думать ни о чем, кроме качественной работы на поле.
У «Краснодара» много индивидуальностей, футболисты часто берут игру на себя. Наши действия и в обороне, и в нападении будут командными. В этом наша большая сила.
Если говорить о желании, то, возможно, у нас его больше. После победы над «Бенфикой» я сказал, что выход в Лигу чемпионов – это уже не мечта, а четкая цель», — рассказал Феррейра в преддверии игры.
Вот кого с первых минут выпустил и кого оставил в запасе главный тренер ПАОКа Абел Феррейра:
Ж.Живкович, Михаилидис, Ингасон, Варела, Креспо, Эль-Каддури, А.Живкович, Шваб, Яннулис, Пелкас, Дзолис.
Запасные: Пасхалакис, Михай, Свидерски, Ваге, Эсити, Чолак, Нинуа.
Начало — в 22.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов ПАОК — «Краснодар».