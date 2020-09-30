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ПАОК Краснодар

Сражение за Лигу чемпионов: ПАОК принимает «Краснодар». LIVE

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. ПАОК — «Краснодар». ОНЛАЙН

В рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» играет в ответной встрече с греческим клубом ПАОК. Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу российской команды. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Раунд плей-офф. 2-й матч  |   30 сентября 22:00   |  2 тайм
ПАОК
0:0
Краснодар
Стадион «Тумба», Салоники | Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
Ингасон 24'
Пелькас 37'
де Вильена 33'
Панталеан 35'
Подробная статистика матча
Основные составы
88 (в)   Живко Живкович
49 (з)   Иоаннис Михайлидис
5 (з)   Фернанду Варела
4 (з)   Сверрир Ингасон 24'
23 (з)   Димитрис Яннулис
15 (з)   Хосе Анхель
22 (п)   Штефан Шваб
7 (п)   Омар Эль-Каддури
14 (п)   Андрия Живкович
10 (п)   Димитриос Пелькас 37'
11 (н)   Христос Дзолис
39 (в)   Матвей Сафонов
4 (з)   Александр Мартынович
98 (з)   Сергей Петров
6 (з)   Кристиан Рамирес
52 (п)   Тонни де 33'
8 (п)   Юрий Газинский
47 (п)   Даниил Уткин
7 (п)   Реми Кабелла
16 (п)   Виктор Классон
31 (п)   Кайо Панталеан 35'
33 (н)   Маркус Берг
Запасной состав
31 (в)   Александрос Пасхалакис
6 (з)   Энеа Михай
18 (з)   Мусса Ваг
24 (п)   Андерсон Эсити
32 (п)   Ника Нинуа
9 (н)   Кароль Свидерский
25 (н)   Антонио-Мирко Колак
88 (в)   Андрей Синицын
28 (з)   Игорь Смольников
2 (з)   Егор Сорокин
77 (п)   Руслан Камболов
74 (п)   Эдуард Сперцян
67 (н)   Максим Кутовой
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
Удары
67%
По воротам:
В створ: 4
Владение мячом
48%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 6
Удары
33%
По воротам:
В створ: 2
Владение мячом
53%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 7
Трансляция
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'47

Андрия Живкович попробовал ударить с отскока из-под защитника из штрафной «Краснодара» из нормальной, но не самой удобной позиции — выше створа.

'46

Поееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Напряженный первый тайм, а каким он еще мог быть? «Краснодар» играет не без провалов в обороне, но в целом матч равных соперников, в котором ПАОК ничуть не лучше. Ждем второй половины.

'45

Ничего не добавил арбитр. Как будто даже 2-3 секунды отобрал у первого тайма — свисток на перерыв.

'45

«Краснодар» отбирал и терял мяч на своей половине поля, и в итоге контратака хозяев закончилась ударом набежавшего Эль-Каддури из-за штрафной после передачи Креспо — Сафонов на месте.

'44

Берг доработал до своей штрафной и остановил атаку ПАОКа.

'42

Уткин классно прессинговал в центре поля троих, бегая между ними, и в итоге перехватил пас! Пошла контратака, которая была очень опасной, но Берг сфальшивил с обратной передачей на Вильену уже в штрафную...

'41

Опасный прострел в штрафную «Краснодара», Вильена — молодец, вынес.

'41

Надо констатировать, что «Краснодар» освоился и мяч к своим ногам прибрал достаточно уверенно. Сейчас гости контролируют территорию и много атакуют. Но и контратаки хозяев опасны.

'39

Долго готовились к штрафному. Кабелла пробежал, а Уткин пробил над стенкой, но и над воротами.

'37

Димитрис Пелкас сбивает в перспективной позиции Виктора Классона и получает желтую карточку.

'36

А Пелкас-то, хитрец, бьет! Но Рамирес прочитал и головой сыграл у ближней штанги на угловой.

'35

А вот Кайо фолит, играя в тело, перекидывавшему через него мяч на границе штрафной Эль-Каддури. Желтая карточка. И точка очень опасная. И пробить даже можно, но больше для подачи.

'34

Пелкас подает в штрафную, Кайо снимает. Затем идет еще одна атака ПАОКа, подача на линию вратарской, куда набежал одинокий Креспо — удар головой на убой, но прямо в руки Сафонову!

'33

Тони де Вильена жестко вкатился в соперника на своей половине поля. Во-первых, желтая карточка, во-вторых, штрафной, с которого можно опасно подать.

'33

Удар Кабелла отбил Живкович, могло быть очень опасно на подборе, но не создали краснодарцы момента.

'31

Газинский накрывает Эль-Каддури, и мяч достается «быкам».

'30

А контратака закончилась дальним ударом Вильены — выше створа. Точка была хорошая.

'29

Вильена передержал мяч, и это едва не закончилось плохо. Спасибо Кайо, перехватившему на линии штрафной.

'27

Угловой зарабатывает ПАОК после длинного заброса на Дзолиса. Но снова Сафонов очень уверенно забирает мяч, правда, прямо на него и подали.

'25

Кабелла грузит в штрафную, Газинский подбирает после выигранного защитниками воздуха, но ничего интересного не придумывает.

'24

Сверир Ингассон срывает в центре поля прорыв Кабелла в контратаку — желтая карточка. Непонятно, с чем не согласен бывший игрок «Ростова».

'24

Прострел в штрафную «Краснодара» из-под Рамиреса, но там Мартынович в порядке.

'23

Подавал Реми Кабелла в штрафную ПАОКа, но не дошла эта передача. Защита греков уверенно пока работает.

'21

«Краснодар» сбегал в атаку на чужую половину поля, там пытался через мелкий перепас войти в штрафную. Не вышло, и «быки» чуть не нарвались на опасную контратаку. Она даже до вратарской дошла, но последний пас не получился, и в итоге мяч накрыл Сафонов.

'19

«Краснодар» пару минут очень неплохо держит мяч. Пусть и без особого продвижения к чужой штрафной. Правда, вот следует потеря, и атака хозяев быстро докатывается как раз за штрафной, но Сафонов достаточно спокойно ловит удар Эль-Каддури с 19 метров.

'17

А теперь Сафонов выбивает кулаком после подачи с угла поля.

'16

Живкович получает мяч в штрафной слева и сразу же бьет в касание в дальний угол низом! Очень опасно, но Сафонов переводит за лицевую.

'15

А вот и «Краснодар» дошел до чужой штрафной. После подачи Уткина со штрафного от бровки из глубины Кайо добрался до мяча и кивнул в сторону ворот, но мяч припрыгал в руки Живковичу без опасности.

'13

Территориальный и игровой перевес нуждающегося в голе ПАОКа сейчас уже очевиден. «Краснодару» бы какую-то контригру наладить...

'11

Адресная и точная подача, но удара головой у Варелы толком не вышло, и защитник выбил мяч, даже не дав ему дойти до Сафонова.

'10

Теперь уже на половине поля «Краснодара» штрафной заработали греки. Ингасон запустил свечку в штрафную, мяч как-то вильнул, и Сафонов на выход только на корнер смог смахнуть.

'8

Стараются футболисты ПАОКа, но гости явно готовы, и в итоге часто греки фолят на чужой половине поля.

'6

Неплохо атаковали хозяева, и могли бы они вторым темпом создать момент, но перед этим Дзолис подыграл себе рукой в штрафной, что не укрылось от внимания арбитра.

'5

Вильена в атаке «Краснодара» после классных индивидуальных действий доставившего ему мяч Кабелла подает в штрафную слева, но там только голкипер Живко Живкович.

'4

Пока идет явная борьба за инициативу — мяч летает с одной половины на другую. Фол на своей половине заработал Кайо, в которого жестковато влетел соперник.

'2

Подачу Андрии Живковича Сафонов снимает кулаком на выходе.

'1

Берг сразу летит в прессинг на разыгравших и отдавших мяч защитникам хозяев. Перехватить не выходит, но проблем доставил. Ну а затем ПАОК проводит первую атаку и сразу же зарабатывает угловой после навеса с правого фланга.

'1

Поеееееехали! Матч начался.

22:00

Обслуживает встречу итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато.

21:55

«Краснодар» не проигрывает уже шесть матчей, и Мусаев обещал, что его команда не станет закрываться и сыграет в атаку. Посмотрим, как это все будет выглядеть и к чему приведет.

21:45

Ну а вот основной состав и полная заявка, сформированные главным тренером «Краснодара» Мурадом Мусаевым:

Сафонов, Мартынович, Рамирес, Кайо, Петров, Газинский, Уткин, Вильена, Кабелла, Классон, Берг.

Запасные: Синицын, Сорокин, Смольников, Камболов, Сперцян, Сулейманов, Кутовой.

21:50

«Краснодар» дома одержал волевую победу со счетом 2:1, и еще Матвей Сафонов отразил в этом поединке пенальти. Это было еще при счете 0:0. Впрочем, греков теперь устраивает виктория с минимальным перевесом, и они заряжены на победу.

«В первом матче мы неплохо контролировали соперника, исход игры решили детали. Завтра мы должны быть сильнее ментально, а не тактически. Каждый футболист должен быть спокоен и не думать ни о чем, кроме качественной работы на поле.

У «Краснодара» много индивидуальностей, футболисты часто берут игру на себя. Наши действия и в обороне, и в нападении будут командными. В этом наша большая сила.

Если говорить о желании, то, возможно, у нас его больше. После победы над «Бенфикой» я сказал, что выход в Лигу чемпионов – это уже не мечта, а четкая цель», — рассказал Феррейра в преддверии игры.

21:40

Вот кого с первых минут выпустил и кого оставил в запасе главный тренер ПАОКа Абел Феррейра:

Ж.Живкович, Михаилидис, Ингасон, Варела, Креспо, Эль-Каддури, А.Живкович, Шваб, Яннулис, Пелкас, Дзолис.

Запасные: Пасхалакис, Михай, Свидерски, Ваге, Эсити, Чолак, Нинуа.

21:35

Начало — в 22.00 мск.

21:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов ПАОК — «Краснодар».