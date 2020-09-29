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Битва за Европу: киевское «Динамо» обыгрывает «Гент». LIVE

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Динамо» (Киев) — «Гент». ОНЛАЙН

В рамках плей-офф Лиги чемпионов в ответном поединке киевское «Динамо» принимает бельгийский «Гент». В первой встрече украинская команда одержала победу со счетом 2:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Раунд плей-офф. 2-й матч  |   29 сентября 22:00   |  1 тайм
Динамо К
2:0
Гент
Стадион «НСК Олимпийский», Киев | Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша)
Буяльский 9'
Де Пена 36' (пен)
Кастро-Монтес 28'
Пластун 42'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Георгий Бущан
20 (з)   Александр Караваев
16 (з)   Виталий Миколенко
25 (з)   Илья Забарный
94 (з)   Томаш Кендзёра
14 (п)   Карлос Де 36'
10 (п)   Николай Шапаренко
5 (п)   Сергей Сидорчук
29 (п)   Виталий Буяльский 9'
22 (н)   Жерсон Родригеш
89 (н)   Владислав Супряга
33 (в)   Дави Руф
32 (з)   Игорь Пластун 42'
14 (з)   Алессио Кастро-Монтес 28'
25 (з)   Нуриу Фортуна
5 (з)   Майкл Нгаду-Нгаджуй
30 (п)   Никлас Дорш
6 (п)   Элиша Овусу
20 (н)   Осман Букари
11 (н)   Андерсон Ньянгбо
34 (н)   Тим Кляйндинст
29 (н)   Лоран Депуатр
Запасной состав
71 (в)   Денис Бойко
34 (з)   Александр Сирота
7 (п)   Беньямин Вербич
18 (п)   Александр Андриевский
8 (п)   Владимир Шепелев
15 (п)   Виктор Цыганков
9 (н)   Франсиско Соль
26 (в)   Колин Косеманс
17 (з)   Жордан Ботака
31 (з)   Бруно Годо
15 (з)   Милад Мохаммади
24 (п)   Свен Кумс
22 (п)   Сулайман Маррех
19 (п)   Matisse Samoise
Удары
50%
По воротам:
В створ: 2
Владение мячом
56%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 4
Удары
50%
По воротам:
В створ: 2
Владение мячом
44%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 10
Трансляция
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'42
Пластун получил желтую карточку за грубый фол против Буяльского.
'40
И все-таки второй пенальти не был назначен из-за офсайда у Супряги.
'38
Нгаду нарушил правила в своей штрафной против Супряги. Арбитр показал на точку, но затем начал проверять правильность решения.
'36
Гол! 2:0! Де Пена уверенным ударом с точки отправил мяч в правый нижний угол ворот.
'35
Родригеш навесил с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где Пластун подыграл себе рукой при попытке сыграть на перехвате.
'32
Кастро-Монтес подключился к атаке своей команды по флангу и навесил в чужую штрафную, где первым на мяче был соперник.
'30
Буяльский отпасовал низом на линию чужой штрафной под удар Сидорчуку, а тот в касание пробил выше цели.
'28
Кастро-Монтес получил желтую карточку за грубый фол против Де Пены у своей штрафной.
'26
Ньянгбо приблизился к чужой штрафной по центру, на силу попытался пробить, но отправил мяч мимо цели.
'24
Больше позиционно наступает сейчас «Гент», тогда как «Динамо» большими силами отошло в оборону.
'22
Букари неожиданно вышел один на один после паса от Депуатра, но пробил прямо в выскочившего навстречу Бущана!
'20
Фортуна жестко сыграл против Родригеша поблизости от центра поля, но пока избежал наказания в виде желтой карточки.
'18
Сидорчук подыграл себе рукой поблизости от центра поля. После розыгрыша стандартного положения пробил с линии штрафной Пластун, но вышло в руки сопернику.
'16
Штанга! Шапаренко получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и слета пробил, но попал в левую от себя штангу ворот.
'14
Родригеш попытался пройти вперед по правому флангу атаки, но наткнулся на соперника и быстро лишился мяча.
'12
Лучше контролируют мяч футболисты «Динамо» в эти минуты матча, тогда как бельгийцы вынуждены в основном обороняться.
'10
Гол! 1:0! Супряга получил передачу на правом краю чужой штрафной и прострелил низом во вратарскую, откуда Буяльский ударом в касание замкнул этот пас.
'8
Карлос Де Пена перестарался в борьбе за мяч на чужой половине поля. Фол в атаке зафиксировал арбитр.
'6
Бущан ошибся при пробитии от ворот, подарив мяч сопернику, но опасную атаку бельгийці при єтом организовать не сумели.
'4
Шапаренко попытался пробить со штрафного с левого фланга атаки, но отправил мяч выше створа ворот.
'3
Де Пена устремился в скоростной прорыв по левому флангу атаки и был остановлен фолом поблизости от чужой штрафной.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов: «Гент» — «Динамо» (Киев). Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победило «Динамо» — 2:1.