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Трансляция
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'42
'40
И все-таки второй пенальти не был назначен из-за офсайда у Супряги.
'38
Нгаду нарушил правила в своей штрафной против Супряги. Арбитр показал на точку, но затем начал проверять правильность решения.
'36
'35
Родригеш навесил с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где Пластун подыграл себе рукой при попытке сыграть на перехвате.
'32
Кастро-Монтес подключился к атаке своей команды по флангу и навесил в чужую штрафную, где первым на мяче был соперник.
'30
Буяльский отпасовал низом на линию чужой штрафной под удар Сидорчуку, а тот в касание пробил выше цели.
'28
'26
Ньянгбо приблизился к чужой штрафной по центру, на силу попытался пробить, но отправил мяч мимо цели.
'24
Больше позиционно наступает сейчас «Гент», тогда как «Динамо» большими силами отошло в оборону.
'22
Букари неожиданно вышел один на один после паса от Депуатра, но пробил прямо в выскочившего навстречу Бущана!
'20
Фортуна жестко сыграл против Родригеша поблизости от центра поля, но пока избежал наказания в виде желтой карточки.
'18
Сидорчук подыграл себе рукой поблизости от центра поля. После розыгрыша стандартного положения пробил с линии штрафной Пластун, но вышло в руки сопернику.
'16
Штанга! Шапаренко получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и слета пробил, но попал в левую от себя штангу ворот.
'14
Родригеш попытался пройти вперед по правому флангу атаки, но наткнулся на соперника и быстро лишился мяча.
'12
Лучше контролируют мяч футболисты «Динамо» в эти минуты матча, тогда как бельгийцы вынуждены в основном обороняться.
'10
'8
Карлос Де Пена перестарался в борьбе за мяч на чужой половине поля. Фол в атаке зафиксировал арбитр.
'6
Бущан ошибся при пробитии от ворот, подарив мяч сопернику, но опасную атаку бельгийці при єтом организовать не сумели.
'4
Шапаренко попытался пробить со штрафного с левого фланга атаки, но отправил мяч выше створа ворот.
'3
Де Пена устремился в скоростной прорыв по левому флангу атаки и был остановлен фолом поблизости от чужой штрафной.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов: «Гент» — «Динамо» (Киев). Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победило «Динамо» — 2:1.