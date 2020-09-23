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Гент Динамо К

Шаг до ЛЧ: киевское «Динамо» гостит у «Гента». LIVE

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Гент» — «Динамо» (Киев). ОНЛАЙН

Бельгийский «Гент» принимает киевское «Динамо» в матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Раунд плей-офф. 1-й матч  |   23 сентября 22:00   |  1 тайм
Гент
0:1
Динамо К
Стадион «Геламко Арена», Гент | Главный судья: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния)
Фортуна 13'
Супряга 9'
Подробная статистика матча
Основные составы
33 (в)   Дави Руф
25 (з)   Нуриу Фортуна 13'
5 (з)   Майкл Нгаду-Нгаджуй
32 (з)   Игорь Пластун
14 (з)   Алессио Кастро-Монтес
30 (п)   Никлас Дорш
6 (п)   Элиша Овусу
8 (п)   Вадис Оджиджа-Офоэ
9 (п)   Роман Безус
7 (н)   Роман Яремчук
29 (н)   Лоран Депуатр
1 (в)   Георгий Бущан
25 (з)   Илья Забарный
94 (з)   Томаш Кендзёра
16 (з)   Виталий Миколенко
20 (з)   Александр Караваев
29 (п)   Виталий Буяльский
5 (п)   Сергей Сидорчук
10 (п)   Николай Шапаренко
14 (п)   Карлос Де
89 (н)   Владислав Супряга 9'
22 (н)   Жерсон Родригеш
Запасной состав
26 (в)   Колин Косеманс
36 (з)   Дино Арсланажич
17 (з)   Жордан Ботака
15 (з)   Милад Мохаммади
22 (п)   Сулайман Маррех
11 (н)   Андерсон Ньянгбо
34 (н)   Тим Кляйндинст
71 (в)   Денис Бойко
34 (з)   Александр Сирота
18 (п)   Александр Андриевский
17 (п)   Богдан Леднев
8 (п)   Владимир Шепелев
15 (п)   Виктор Цыганков
7 (п)   Беньямин Вербич
Удары
0%
По воротам:
В створ: 0
Владение мячом
39%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 4
Удары
100%
По воротам:
В створ: 2
Владение мячом
61%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
Трансляция
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'17
Лучше контролируют мяч футболисты «Динамо» в эти минуты матча, тогда как хозяева вынуждены в основном обороняться.
'15
После розыгрыша углового Шапаренко получил передачу на левом фланге атаки, но исполнил затем невразумительную подачу за лицевую линию поля.
'13
Фортуна получил желтую карточку за грубую игру на чужой половине поля.
'10
При помощи системы повторов было принято решение о том, чтобы засчитать гол «Динамо».
'9
Гол! 0:1! Караваев прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и отпасовал в центр на Буяльского. У Виталия совсем не получился удар, но вышел пас во вратарскую, где Супрягу замкнул передачу!
'7
Караваев подключился к атаке своей команды по левому флангу, навесил в центр чужой штрафной, где уверенно на выходе сыграл голкипер.
'5
Родригеш сбросил мяч на Супрягу в центральной зоне у чужой штрафной и тот в касание нанес удар, но вышло в руки голкиперу.
'3
Больше контролируют мяч футболисты киевского «Динамо» с первых минут матча. Однако, пока без создания опасных моментов.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов: «Гент» — «Динамо» (Киев). Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.