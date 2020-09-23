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Трансляция
С конца
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'17
Лучше контролируют мяч футболисты «Динамо» в эти минуты матча, тогда как хозяева вынуждены в основном обороняться.
'15
После розыгрыша углового Шапаренко получил передачу на левом фланге атаки, но исполнил затем невразумительную подачу за лицевую линию поля.
'13
'10
При помощи системы повторов было принято решение о том, чтобы засчитать гол «Динамо».
'9
'7
Караваев подключился к атаке своей команды по левому флангу, навесил в центр чужой штрафной, где уверенно на выходе сыграл голкипер.
'5
Родригеш сбросил мяч на Супрягу в центральной зоне у чужой штрафной и тот в касание нанес удар, но вышло в руки голкиперу.
'3
Больше контролируют мяч футболисты киевского «Динамо» с первых минут матча. Однако, пока без создания опасных моментов.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов: «Гент» — «Динамо» (Киев). Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.