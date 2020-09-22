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По чемпионату РПЛ мы уже привыкли к возвращению зрителей на трибуны, но в еврокубках, по решению УЕФА, играют без зрителей. Это снижает антураж, конечно. Но не важность.
Доводит «Краснодар» атаку до удара — Классон пробил головой намного выше ворот после навеса с левого фланга.
ПАОК сбегал в атаку, но ничего интересного там не придумал, и мяч перешел к хозяевам, которые собрались давить позиционно.
Обслуживает встречу французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном.
Важно, что до сих пор стадии квалификации проходили в один матч, но последний раунд играется в два поединка. Сегодня в Краснодаре первый акт противостояния.
Это последний раунд квалификации. «Краснодар» начинает с него благодаря победе «Севильи» в Лиге Европы, так как она уже и без того обеспечила себе участие в групповой стадии главного еврокубка в этом сезоне.
ПАОК же уже прошел два раунда, одолев сначала турецкий «Бешикташ», а затем португальскую «Бенфику». В обоих противостояниях греки были аутсайдерами. Сейчас шансы считаются примерно равными.
А вот какой состав выставил португальский наставник греческого клуба Абел Феррейра.
ПАОК: Ж.Живкович, Михайлидис, Варела, Ингасон, Креспо, Шваб, Эль-Каддури, Яннулис, А.Живкович, Пелькас, Дзолис.
Запасные: Пасхалакис, Перейра, Михай, Бисесвар, Эсити, Нинуа, Свидерский.
Вот кого с первых минут выставил на матч, а также заявил в запас Мурад Мусаев.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Кайо, Сорокин, Рамирес, Ольссон, де Вильена, Кабелла, Вандерсон, Классон, Берг.
Запасные: Городов, Камболов, Смольников, Сперцян, Газинский, Уткин, Сулейманов.
Начало матча — в 22.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК.