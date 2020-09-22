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Краснодар ПАОК

Путь к Лиге чемпионов: «Краснодар» принимает ПАОК. LIVE

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Краснодар» — ПАОК. ОНЛАЙН

«Краснодар» принимает греческий ПАОК в матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Раунд плей-офф. 1-й матч  |   22 сентября 22:00   |  Не начался
Краснодар
0:0
ПАОК
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Клеман Турпен (Улинс, Франция)
Подробная статистика матча
Основные составы
39 (в)   Матвей Сафонов
6 (з)   Кристиан Рамирес
2 (з)   Егор Сорокин
98 (з)   Сергей Петров
14 (п)   Кристоффер Олссон
31 (п)   Кайо Панталеан
52 (п)   Тонни де
16 (п)   Виктор Классон
7 (п)   Реми Кабелла
10 (н)    Вандерсон
33 (н)   Маркус Берг
88 (в)   Живко Живкович
4 (з)   Сверрир Ингасон
23 (з)   Димитрис Яннулис
15 (з)   Хосе Анхель
49 (з)   Иоаннис Михайлидис
5 (з)   Фернанду Варела
14 (п)   Андрия Живкович
7 (п)   Омар Эль-Каддури
22 (п)   Штефан Шваб
10 (п)   Димитриос Пелькас
11 (н)   Христос Дзолис
Запасной состав
1 (в)   Евгений Городов
28 (з)   Игорь Смольников
47 (п)   Даниил Уткин
8 (п)   Юрий Газинский
77 (п)   Руслан Камболов
74 (п)   Эдуард Сперцян
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
31 (в)   Александрос Пасхалакис
6 (з)   Энеа Михай
16 (з)   Адриан Перейра
21 (п)   Диего Бисесвар
24 (п)   Андерсон Эсити
32 (п)   Ника Нинуа
9 (н)   Кароль Свидерский
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'4

По чемпионату РПЛ мы уже привыкли к возвращению зрителей на трибуны, но в еврокубках, по решению УЕФА, играют без зрителей. Это снижает антураж, конечно. Но не важность.

'3

Доводит «Краснодар» атаку до удара — Классон пробил головой намного выше ворот после навеса с левого фланга.

'2

ПАОК сбегал в атаку, но ничего интересного там не придумал, и мяч перешел к хозяевам, которые собрались давить позиционно.

'1

Поеееехали! Матч начался.

22:00

Обслуживает встречу французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном.

21:55

Важно, что до сих пор стадии квалификации проходили в один матч, но последний раунд играется в два поединка. Сегодня в Краснодаре первый акт противостояния.

21:50

Это последний раунд квалификации. «Краснодар» начинает с него благодаря победе «Севильи» в Лиге Европы, так как она уже и без того обеспечила себе участие в групповой стадии главного еврокубка в этом сезоне.

ПАОК же уже прошел два раунда, одолев сначала турецкий «Бешикташ», а затем португальскую «Бенфику». В обоих противостояниях греки были аутсайдерами. Сейчас шансы считаются примерно равными.

21:45

А вот какой состав выставил португальский наставник греческого клуба Абел Феррейра.

ПАОК: Ж.Живкович, Михайлидис, Варела, Ингасон, Креспо, Шваб, Эль-Каддури, Яннулис, А.Живкович, Пелькас, Дзолис.

Запасные: Пасхалакис, Перейра, Михай, Бисесвар, Эсити, Нинуа, Свидерский.

21:40

Вот кого с первых минут выставил на матч, а также заявил в запас Мурад Мусаев.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Кайо, Сорокин, Рамирес, Ольссон, де Вильена, Кабелла, Вандерсон, Классон, Берг.

Запасные: Городов, Камболов, Смольников, Сперцян, Газинский, Уткин, Сулейманов.

21:35

Начало матча — в 22.00 мск.

21:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК.