Это последний раунд квалификации. «Краснодар» начинает с него благодаря победе «Севильи» в Лиге Европы, так как она уже и без того обеспечила себе участие в групповой стадии главного еврокубка в этом сезоне.

ПАОК же уже прошел два раунда, одолев сначала турецкий «Бешикташ», а затем португальскую «Бенфику». В обоих противостояниях греки были аутсайдерами. Сейчас шансы считаются примерно равными.