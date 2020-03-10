РБ Лейпциг

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Трансляция
С конца
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'45+2
Перерыв! 2:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока очень уверенно ведут в счете хозяева после дубля Забитцера. При этом почти не было шансов у «Тоттенхэм Хотспур» показать себя в атаке в первые сорок пять минут противостояния.
'45+2
'44
Серж Орье заработал угловой при попытке прострелить с правого фланга атаки в чужую штрафную. Однако, после подачи с угла поля мяч прилетел в руки Гулачи.
'42
Ло Чельсо вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки и закрутил мяч в направлении дальнего угла ворот, но выручил свою команду Гулачи.
'40
Часто в простых ситуациях теряют мячи гости сегодня, что не позволяет им удачно развивать свои атаки.
'38
Спокойно развивается у нас сейчас игра. Не видно, чтобы какая-то из команд торопилась.
'36
Анхелиньо попробовал забросить мяч со стандартного положения от центра поля к чужой штрафной на Вернера, но против него надежно на опережение сыграл Алдервейрелд.
'34
'32
Опасная подача была исполнена в штрафную «Тоттенхэм Хотспур» в направлении Шика, но здорово вышел из ворот Льорис, сумев опасность ликвидировать.
'30
Во время развития стремительной атаки хозяев Тимо Вернер пробил с правого края чужой штрафной, но вышло прямо в Льориса.
'28
Лукас Моура попытался самостоятельно на скорости убежать в прорыв от центра поля, но в итоге быстро лишился мяча.
'26
В растерянности пребывают футболисты «Тоттенхэм Хотспур» по-прежнему сейчас. Не видели мы сегодня толковых атак от гостей.
'24
Теперь для прохода дальше нужно забивать уже три гола «Тоттенхэм Хотспур». Почти в безнадежной ситуации находится команда Моуриньо.
'22
'18
Анхелиньо подключился к атаке своей команды по левому флангу, ворвался в чужую штрафную и прострелил во вратарскую, где Вернер отправил мяч в сетку, но из вне игры.
'16
Ло Чельсо попытался самостоятельно продвинуться вперед от центра поля, но в итоге был остановлен с нарушением правил.
'14
После подачи с левого фланга атаки «РБ Лейпциг» Патрик Шик головой сбросил мяч на Мукиэле, но тот забрался во вне игры.
'12
Растерянными выглядят сейчас футболисты «Тоттенхэм Хотспур». Не получается толком атакующая игра у гостевой команды.
'10
'7
Забитцер отпасовал низом в чужой штрафной на Анхелиньо и тот в касание попытался пробить, но угодил в ближайшего соперника.
'5
Сесеньон забрался во вне игры на левом фланге атаки своей команды у чужой штрафной после передачи низом от партнера по команде.
'3
Пока спокойно развивается у нас игра и совсем без опасных моментов. Не прошла сейчас длинная передача на правый фланг атаки «Тоттенхэм Хотспур» в направлении Сержа Орье.
'1
Матч начался!
'0
Подробная графическая трансляция матча «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм Хотспур» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «РБ Лейпциг» — 1:0.