Все соревнования
РБ Лейпциг Тоттенхэм Хотспур

Шансов на спасение нет: «Тоттенхэм» проигрывает «Лейпцигу». LIVE

Лига чемпионов. 1/8 финала. «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм». ОНЛАЙН

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» Жозе Моуринью гостит у «РБ Лейпцига» Юлиана Нагельсманна. В первой встрече «шпоры» уступили со счетом 0:1 и теперь будут пытаться исправить ситуацию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
1/8 финала. 2-й матч  |   10 марта 23:00   |  перерыв
РБ Лейпциг
2:0
Тоттенхэм Хотспур
Стадион «Ред Булл-Арена - Центральштадион», Лейпциг | Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
Забитцер 10'
Забитцер 21'
Сесеньон 34'
Уинкс 45+1'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Петер Гулачи
23 (з)   Марцель Хальстенберг
5 (з)   Деотшанкюль Юпамекано
16 (з)   Лукас Клостерман
3 (з)    Анхелиньо
22 (з)   Норди Мукиэле
7 (п)   Марсель Забитцер 10' 21'
27 (п)   Конрад Лаймер
18 (п)   Кристофер Нкунку
11 (н)   Тимо Вернер
21 (н)   Патрик Шик
1 (в)   Уго Льорис
39 (з)   Джафет Танганга
24 (з)   Серж Орье
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
11 (п)   Эрик Ламела
19 (п)   Райан Сесеньон 34'
18 (п)   Джовани Ло
8 (п)   Гарри Уинкс 45'
27 (п)    Лукас
20 (п)   Деле Алли
15 (п)   Эрик Дайер
Запасной состав
28 (в)   Ивон-Ландри Мвого
14 (п)   Тайлер Адамс
10 (п)   Эмиль Форсберг
8 (п)   Амаду Айдара
25 (п)   Даниэль Ольмо
9 (н)   Юссуф Поульсен
17 (н)   Адемола Лукман
22 (в)   Пауло 
5 (з)   Ян Вертонген
30 (п)   Жедсон Фернандеш
28 (п)   Тангай Н'Домбеле
29 (п)   Оливер Скипп
52 (н)   Трой Перрот
64 (н)   Малачи Уолкотт
Удары
75%
По воротам: 6
В створ: 3
Владение мячом
57%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 11
Удары
25%
По воротам: 2
В створ: 1
Владение мячом
43%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 6
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'45+2
Перерыв! 2:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока очень уверенно ведут в счете хозяева после дубля Забитцера. При этом почти не было шансов у «Тоттенхэм Хотспур» показать себя в атаке в первые сорок пять минут противостояния.
'45+2
Уинкс получил желтую карточку за грубый фол в центре поля.
'44
Серж Орье заработал угловой при попытке прострелить с правого фланга атаки в чужую штрафную. Однако, после подачи с угла поля мяч прилетел в руки Гулачи.
'42
Ло Чельсо вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки и закрутил мяч в направлении дальнего угла ворот, но выручил свою команду Гулачи.
'40
Часто в простых ситуациях теряют мячи гости сегодня, что не позволяет им удачно развивать свои атаки.
'38
Спокойно развивается у нас сейчас игра. Не видно, чтобы какая-то из команд торопилась.
'36
Анхелиньо попробовал забросить мяч со стандартного положения от центра поля к чужой штрафной на Вернера, но против него надежно на опережение сыграл Алдервейрелд.
'34
Сесеньон получил желтую карточку за грубый фол против Мукиэле.
'32
Опасная подача была исполнена в штрафную «Тоттенхэм Хотспур» в направлении Шика, но здорово вышел из ворот Льорис, сумев опасность ликвидировать.
'30
Во время развития стремительной атаки хозяев Тимо Вернер пробил с правого края чужой штрафной, но вышло прямо в Льориса.
'28
Лукас Моура попытался самостоятельно на скорости убежать в прорыв от центра поля, но в итоге быстро лишился мяча.
'26
В растерянности пребывают футболисты «Тоттенхэм Хотспур» по-прежнему сейчас. Не видели мы сегодня толковых атак от гостей.
'24
Теперь для прохода дальше нужно забивать уже три гола «Тоттенхэм Хотспур». Почти в безнадежной ситуации находится команда Моуриньо.
'22
Гол! 2:0! Серж Орье ошибочно головой сбросил мяч на Анхелиньо на левом фланге атаки «РБ Лейпциг». В результате испанец навесил на ближний угол вратарской, откуда Забитцер ударом головой поразил ближний угол ворот Льориса.
'18
Анхелиньо подключился к атаке своей команды по левому флангу, ворвался в чужую штрафную и прострелил во вратарскую, где Вернер отправил мяч в сетку, но из вне игры.
'16
Ло Чельсо попытался самостоятельно продвинуться вперед от центра поля, но в итоге был остановлен с нарушением правил.
'14
После подачи с левого фланга атаки «РБ Лейпциг» Патрик Шик головой сбросил мяч на Мукиэле, но тот забрался во вне игры.
'12
Растерянными выглядят сейчас футболисты «Тоттенхэм Хотспур». Не получается толком атакующая игра у гостевой команды.
'10
Гол! 1:0! Удар от Тимо Вернера с линии штрафной принял на себя Дайер, но Вернер после рикошета был первым на подборе, отпасовал на Забитцера и тот прицельно в касание пробил в дальний нижний угол ворот Льориса!
'7
Забитцер отпасовал низом в чужой штрафной на Анхелиньо и тот в касание попытался пробить, но угодил в ближайшего соперника.
'5
Сесеньон забрался во вне игры на левом фланге атаки своей команды у чужой штрафной после передачи низом от партнера по команде.
'3
Пока спокойно развивается у нас игра и совсем без опасных моментов. Не прошла сейчас длинная передача на правый фланг атаки «Тоттенхэм Хотспур» в направлении Сержа Орье.
'1
Матч начался!
'0
Подробная графическая трансляция матча «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм Хотспур» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «РБ Лейпциг» — 1:0.