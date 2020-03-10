РБ Лейпциг

'45+2

Перерыв! 2:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока очень уверенно ведут в счете хозяева после дубля Забитцера. При этом почти не было шансов у «Тоттенхэм Хотспур» показать себя в атаке в первые сорок пять минут противостояния.