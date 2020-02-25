«Барселона» хоть и не создает моментов у чужих ворот, но — самое главное — не позволяет ничего сделать сопернику. «Наполи» вынужден смотреть, как каталонцы возятся с мячом. Ничего не могут показать в ответ подопечные Дженнаро Гаттузо.