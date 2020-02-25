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Остановить Месси: «Наполи» принимает «Барселону». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Наполи» — «Барселона». ОНЛАЙН

«Наполи» принимает «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала. 1-й матч  |   25 февраля 23:00   |  1 тайм
Наполи
0:0
Барселона
Стадион «Сан-Паоло», Неаполь | Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия)
Подробная статистика матча
Основные составы
25 (в)   Давид Оспина
6 (з)   Мариу Руй
19 (з)   Никола Максимович
44 (з)   Костас Манолас
22 (з)   Джованни Ди
20 (п)   Пётр Зелиньски
4 (п)   Диего Демме
8 (п)   Фабиан Руис
24 (н)   Лоренцо Инсинье
14 (н)   Дрис Мертенс
7 (н)   Хосе Кальехон
1 (в)   Марк-Андре тер
3 (з)   Жерар Пике
2 (з)   Нелсон Семеду
24 (з)   Хуниор Фирпо
23 (з)   Самуэль Юмтити
21 (п)   Френки де
5 (п)   Серхио Бускетс
4 (п)   Иван Ракитич
22 (п)   Артуро Видаль
10 (н)   Лионель Месси
17 (н)   Антуан Гризманн
Запасной состав
1 (в)   Алекс Мерет
23 (з)   Эльсеид Хюсай
13 (з)   Себастьяно Луперто
12 (п)   Элиф Элмас
5 (п)   Маркес Аллан
21 (н)   Маттео Политано
99 (н)   Аркадиуш Милик
13 (в)    Нето
39 (з)   Серхио Акьем
33 (з)   Рональд Федерико
15 (з)   Клеман Лангле
28 (п)   Рикард Пуч
8 (п)   Артур Рамос
31 (н)   Ансумане Фати
Удары
100%
По воротам: 1
В створ: 1
Владение мячом
29%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
Удары
0%
По воротам: 1
В створ: 0
Владение мячом
71%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
Самоечитаемое
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'15

Последовал прострел в направлении Мертенса, но Пике своими длиннющими ногами в подкате мяч вынес.

'13

«Барселона» хоть и не создает моментов у чужих ворот, но — самое главное — не позволяет ничего сделать сопернику. «Наполи» вынужден смотреть, как каталонцы возятся с мячом. Ничего не могут показать в ответ подопечные Дженнаро Гаттузо.

'12

Катали-катали гости мяч у штрафной «Наполи», но в итоге один неточный пас — и мяч уже у хозяев.

'10

Мертенс отвечает ударом с угла штрафной. Тер Штеген легко мяч поймал, но смысла не было — Мертенс забрался в офсайд.

'8

Месси пробил издали — неточно.

'8

Теперь уже Видаль в попытке отобрать мяч у Руя сфолил. Сразу извиняется чилиец перед защитником «Наполи».

'7

Ничего из этого «стандарта» не выручили гости.

'7

Фирпо пошел в дриблинг, но наткнулся на двух защитников. Впрочем, Кальехон отобрал у него мяч с нарушением правил.

'5

Месси сделал резаный заброс из глубины на левый край штрафной «Наполи», где оказался один Фирпо. Но защитник «Барселоны» сделал неточную скидку на Гризманна и мяч потерял.

'4

Что любопытно — при потере мяча игроки «Барселоны» также большими силами идут моментально в отбор.

'3

Перекатывают гости мяч с фланга на фланг. Уже основались каталонцы на половине поля «Наполи».

'2

«Барселона» развела мяч с центра поля и сразу же им завладела. «Наполи» не дремлет и с первых же секунд идет в активный прессинг большими силами.

'1

Матч начался! Сегодняшнюю встречу обслуживает немецкая бригада арбитров, которую возглавляет Феликс Брых.

22:57

Команды вышли на поле. Звучит гимн Лиги Чемпионов. «Сан-Паоло» сегодня, конечно, заполнен практически до отказа.

22:51

При этом «Барса» в Неаполе сыграет без своих лидеров: Жорди Альба и Луис Суарес остаются в лазарете, восстанавливаясь после тяжелых травм.

22:50

К очной встрече «Наполи» и «Барселона» подходят в одинаковом состоянии. В последних пяти матчах во всех турнирах и неаполитанцы, и каталонцы одержали по четыре победы, потерпев при этом по одному поражению.

22:45

«Наполи» вышел в плей-офф ЛЧ, заняв второе место в группе Е, победителем которой стал «Ливерпуль». Англичанам итальянцы уступили лишь один балл. «Барселона» же уверенно заняла первое место в квартете F, не потерпев ни одного поражения.

22:41

«Барселона»:

Вратарь: Марк-Андре тер Штеген;

Жерар Пике, Нелсон Семеду, Хуниор Фирпо, Самэуль Юмтити, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Иван Ракитич, Артуро Видаль, Антуан Гризманн, Лионель Месси.

22:40

Представляем стартовые составы команд. «Наполи»:

Вратарь: Давид Оспина;

Мариу Руй, Никола Максимович, Костас Манолас, Джованни Ди Лоренцо, Петр Зелиньски, Диего Демме, Фабиан Руис, Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс, Хосе Кальехон.

22:35

Начало — в 23.00 по московскому времени.

22:30

Добрый вечер! «Наполи» принимает «Барселону» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.