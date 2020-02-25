- 327017 просмотров Знаменитости, которые свое отслужили
- 209347 просмотров Замглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров
- 115412 просмотров Певица Maruv жестко ответила на критику за поздравление с 23 Февраля
- 74242 просмотра Фьюри нокаутировал Уайлдера и стал чемпионом мира по версии WBC
- 69425 просмотров Ученые рассказали, когда появился коронавирус
- 66516 просмотров Секретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России
- 64861 просмотр Павел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили о разводе
Последовал прострел в направлении Мертенса, но Пике своими длиннющими ногами в подкате мяч вынес.
«Барселона» хоть и не создает моментов у чужих ворот, но — самое главное — не позволяет ничего сделать сопернику. «Наполи» вынужден смотреть, как каталонцы возятся с мячом. Ничего не могут показать в ответ подопечные Дженнаро Гаттузо.
Катали-катали гости мяч у штрафной «Наполи», но в итоге один неточный пас — и мяч уже у хозяев.
Месси пробил издали — неточно.
Теперь уже Видаль в попытке отобрать мяч у Руя сфолил. Сразу извиняется чилиец перед защитником «Наполи».
Ничего из этого «стандарта» не выручили гости.
Фирпо пошел в дриблинг, но наткнулся на двух защитников. Впрочем, Кальехон отобрал у него мяч с нарушением правил.
Месси сделал резаный заброс из глубины на левый край штрафной «Наполи», где оказался один Фирпо. Но защитник «Барселоны» сделал неточную скидку на Гризманна и мяч потерял.
Что любопытно — при потере мяча игроки «Барселоны» также большими силами идут моментально в отбор.
Перекатывают гости мяч с фланга на фланг. Уже основались каталонцы на половине поля «Наполи».
«Барселона» развела мяч с центра поля и сразу же им завладела. «Наполи» не дремлет и с первых же секунд идет в активный прессинг большими силами.
Команды вышли на поле. Звучит гимн Лиги Чемпионов. «Сан-Паоло» сегодня, конечно, заполнен практически до отказа.
При этом «Барса» в Неаполе сыграет без своих лидеров: Жорди Альба и Луис Суарес остаются в лазарете, восстанавливаясь после тяжелых травм.
К очной встрече «Наполи» и «Барселона» подходят в одинаковом состоянии. В последних пяти матчах во всех турнирах и неаполитанцы, и каталонцы одержали по четыре победы, потерпев при этом по одному поражению.
«Наполи» вышел в плей-офф ЛЧ, заняв второе место в группе Е, победителем которой стал «Ливерпуль». Англичанам итальянцы уступили лишь один балл. «Барселона» же уверенно заняла первое место в квартете F, не потерпев ни одного поражения.
«Барселона»:
Вратарь: Марк-Андре тер Штеген;
Жерар Пике, Нелсон Семеду, Хуниор Фирпо, Самэуль Юмтити, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Иван Ракитич, Артуро Видаль, Антуан Гризманн, Лионель Месси.
Представляем стартовые составы команд. «Наполи»:
Вратарь: Давид Оспина;
Мариу Руй, Никола Максимович, Костас Манолас, Джованни Ди Лоренцо, Петр Зелиньски, Диего Демме, Фабиан Руис, Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс, Хосе Кальехон.
Начало — в 23.00 по московскому времени.
Добрый вечер! «Наполи» принимает «Барселону» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.